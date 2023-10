เรื่องย่อซีรีส์จีน “พลิกชะตา ฝ่าเกมธุรกิจ | Rising With the Wind” [2023]

ชื่อสากล : Rising With the Windชื่อไทย : พลิกชะตา ฝ่าเกมธุรกิจชื่อจีน : 我要逆风去 | Wo Yao Ni Feng Quแนวซีรีส์ : ดราม่า, ธุรกิจ, ครอบครัว, ชีวิตคนเมือง (City Life)เรตซีรีส์ : 13+จำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)แนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่า, ธุรกิจ, ครอบครัว, ชีวิตคนเมือง (City Life)ผู้กำกับ : จ้าวอีหลง (Zhao Yi Long, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์เรื่อง A writer's odyssey, Chong Er's Preach (2019)ผู้เขียนบท : ฉินเวิน (Qin Wen, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่อง “วุ่นรักนายซุปตาร์ | I Am a Superstar” (iQIYI, 2022)ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง : 我要逆风去 | Wo Yao Ni Feng Quผู้ประพันธ์ : เว่ยไจ้ (Wei Zai)ออกอากาศในจีน : ทาง แอป iQIYI, เว็บไซต์ iQ.com และ Dragon TVวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 19:30 น. (ตามจีน)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่ม 30 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566ออกอากาศในไทยรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : ทาง แอป iQIYI, เว็บไซต์ iQ.com ทุกวันอาทิตย์ – วันจันทร์ (VIP) เวลา 18:30 น. (ตามไทย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป- สมาชิก VIP : วันแรกรับชม 4 ตอน จากนั้น ทุกวันอาทิตย์ – วันจันทร์ (เว้นวันเสาร์) เวลา 18:30 น. จะอัปเดตวันละ 2 ตอน- ไม่ใช่ VIP : เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 21:00 น. จะอัปเดตวันละ 1 ตอน• กงจวิ้น (Gong Jun | Simon Gong) รับบทเป็น สวีซือ• จงฉู่ซี (Zhong Chu Xi | Elaine Zhong) รับบทเป็น เจียงหู• เกาจื่อถิง (Gao Zhi Ting) รับบทเป็น หยางเจี้ยน (Yang Jian)• อู๋เสวียนอี้ (Wu Xuan Yi) รับบทเป็น เซียงจ้าวหยาง (Xiang Zhao Yang)• เว่ยเจ๋อหมิง (Wei Zhe Ming) รับบทเป็น เกาอี้ (Gao Yi)• เวินเจิ้นหรง (Wen Zheng Rong) รับบทเป็น เยว่เฉิน (Yue Shan)ร่วมด้วย• เกาซูกวง (Gao Shu Guang) รับบทเป็น เจียงฉีเซิงสวีซือได้พบกับ “เจียงหู” (รับบทโดย จงฉู่ซี) ลูกสาวคนเดียวของประธาน “เจียงฉีเซิง” (รับบทโดย เกาซูกวง) ประธานบริษัทเถิงเยว่ แบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายระดับประเทศ ทั้งสองคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันด้านธุรกิจ และเหม็นขี้หน้ากันอีกต่างหากจู่ๆ ธุรกิจของประธาน เจียงฉีเซิง ก็ล้มละลาย และเจียงหูก็ตกลงมาจากฟ้าสู่จุดต่ำสุดในชั่วข้ามคืน สวีซือผู้มีความทะเยอทะยานในอาชีพการงานของเขามาโดยตลอด จะต้องชนะ เถิงเยว่ แบรนด์รองเท้าพื้นยางในตำนาน ที่สร้างโดยพ่อของเจียงหูให้ได้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เจียงหู คุณหนูถังแตกผู้สิ้นหวัง ก็ตัดสินใจเก็บแบรนด์เถิงเยว่เอาไว้ โดยไม่ยอมขายให้ใครหน้าไหนหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ในที่สุดยอดนักลงทุนหนุ่ม สวีซือ ก็ทำสัญญาด้วยเงื่อนไขระดับความเป็นความตายกับ เจียงหู ว่าเขาจะสร้างทีมเพื่อชุบชีวิต เถิงเยว่ ขึ้นมาใหม่ให้ได้ แต่เขาจะทำสำเร็จหรือไม่ อย่างไร??โปรดติดตามลุ้นพร้อมกันในซีรีส์จีนแนว โรแมนติก ดราม่า ธุรกิจ เข้มข้น เรื่องใหม่ "พลิกชะตาฝ่าเกมธุรกิจ | Rising With the Wind" ได้ที่เดียวทาง แอป iQIYI, เว็บไซต์ iQ.com ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 18.30 น. (VIP) และ 21:00 น. (ไม่ใช่ VIP) เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. เป็นต้นไปเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพประกอบ : iQIYI official, iQIYI Thailand, weibo.com