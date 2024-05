MEA ร่วมกับ กทม. MOU โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ การไฟฟ้านครหลวง โดยมี คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า ในฐานะที่ MEA เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยี ต่อสู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอนุรักษ์พลังงานพร้อมรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการที่จะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของกรุงเทพมหานคร ที่จะได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ มีนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้พลังงานจากแสงแดดมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Energy Action Plan) เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงแห่งโซลาร์เซลล์ ตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 (Steering Committee on the Implementation of Bangkok Master Plan on Climate Change 2021-2030)สำหรับผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้มาตรฐานสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่- Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA- X: @mea_news- Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center