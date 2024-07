ชาวเน็ตขี้สงสัย! ตั้งกระทู้ถาม “อ.เจษฎา” กับ "หมอเกศกมล" ใครเรียนเก่งกว่ากัน

“อ.เจษฎา” โอด ชาวเน็ตใจร้ายจัง หลังพบมีคนตั้งกระทู้ใน "พันทิป" ถามตนเองกับ "หมอเกศกมล" ใครเรียนเก่งกว่ากันวันนี้ (18 ก.ค.) เพจ "Jessada Denduangboripant" หรือ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้โพสต์ภาพกระทู้ในเว็บไซต์พันทิป ที่มีชาวเน็ตตั้งคำถามว่า"อยากรู้ว่าระหว่าง รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ กับ หมอเกศ ใครเรียนเก่งกว่ากัน"อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า "ใครเนี่ย ใจร้ายกับผมจัง มาเปิดกระทู้แบบนี้ในพันทิป สมัยเรียน ผมเรียนกลางๆ ครับ ไม่ได้เรียนเก่ง เกรดที่จุฬาฯ 3 กว่า แต่ไม่ได้เกียรตินิยมอะไร ... ตั้งใจอดทนสู้กับการเรียน จนจบปริญญาเอกที่สก็อตแลนด์ครับ"ด้าน "หมอเกศกมล" ประวัติการศึกษาออกจะเวอร์เกินไปเสียหน่อย ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political Science) Califonia University, U.S.A.แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต (Preventive Medicine, Community Mental Health)ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy (PhD) Associate Professor in Business Administration California Universityปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ UIPM University InternationalInternational Academic Multidisciplines Research Conference Worcester College University of Oxford,UKAmerican academy of Aesthetic Medicine Certificate in Aesthetic Medicineแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริกปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิตก่อนที่สุดท้ายแล้ว "หมอเกศกมล" ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้ง ส.ว. ปี 2567 จะถูกเพจดังจับโป๊ะเกี่ยวกับประวัติการศึกษา โดยพบว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมาจาก California University อาจซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถว มหาวิทยาลัยต่างๆก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเธอไม่ได้จบ ป.เอก หรือเป็นอาจารย์สอน อีกทั้งทักษะด้านภาษาก็ไม่ค่อยดี เขียนผิด เว้นวรรคผิด พูดอังกฤษคล้ายเด็กประถม จนล่าสุด "หมอเกศกมล" ได้ลบคำว่า ดร.ออกแล้ว เหลือเพียง พญ. ในเฟซบุ๊กส่วนตัว