อาจารย์พิเศษ มธ.ไล่ไทม์ไลน์ “หมอเกศ” อ่านแล้วนึกว่ายอดมนุษย์ จาก "พญ. สู่ สว.ศ.ดร.พญ. ใน 3 ปี"

จากกรณีที่บนโซเชียลฯ ตั้งข้อสงสัยกรณีวุฒิการศึกษาของ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย หรือหมอเกศ สมาชิกวุฒิสภา กลุ่ม 19 (กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ได้คะแนนสูงสุด 79 คะแนน ในการคัดเลือก ส.ว.ระดับประเทศ โดยพบว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมาจาก California University อาจซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถวหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้เคยมีนักการเมืองรายหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถว แต่ น.ส.เกศกมลชี้แจงกรณีวุฒิการศึกษาว่าเป็นของตนเอง โดยยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริง จบจริงไม่มีการซื้อปริญญา มหาวิทยาลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Nat Triamchaisri” ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความไล่ไทม์ไลน์ถึงประวัติการศึกษาของ พญ.เกศกมล โดยพบว่าใช้เวลาเพียง 3 ปี จาก พญ.ก้าวกระโดดเป็น “สว.ศ.ดร.พญ.” โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า"โพสต์นี้ขออุทิศให้แด่ สว.ศ.ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย เรียงตามลำดับอดีต-ปัจจุบัน (ปี ค.ศ./เดือน/วันที่)2007 ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใช้ พญ. นำหน้าชื่อได้ตาม กม.)2021/12/8 ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาล อนุกรรมการ บก.น.2 กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (ยังใช้คำนำหน้าชื่อว่า พญ.)2022/9/15 (วันสอบเล่มงานวิจัย) จบ ป.โท ม.เกริก สาขาการบริหารจัดการองค์การ2022/9/23 โพสต์แรกใน FB ที่เรียกตัวเองว่า ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย (งง 1 ครับ ท่านเพิ่งสอบเล่ม ป.โท 8 วันก่อน วันนี้ท่านเรียกตัวเอง ดร.พญ. แสดงว่าท่าน #จบเอกได้ภายใน 8 วัน แต่เอกจากไหนไม่รู้นะครับ)2022/11/26 เริ่มเรียนสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง สุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต (คาดว่าอีก 6 เดือนจบ)2023/2/10 โพสต์ว่าไปเรียน ม.แม่โจ้ - ไม่ระบุว่าเรียนอะไร2023/3/6 โพสต์แรกใน FB ที่เรียกตัวเองว่า รศ.ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย (งง 2 ครับ ท่านไปรับ รศ.จากไหน ไม่ต้องผ่าน ผศ.ก่อนเหรอครับ)2023/3/21 โพสต์ใบประกาศจบ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต2023/4/23 โพสต์ FB ว่า#Nida ติวเข้มการนำเสนอหัวข้อวิจัยดุษฎีนิพนธ์ #พร้อมเดินทางไปสอบพรีเซ็นต์ที่มหาวิทยาลัย Oxford งงเยอะหน่อยครับ- ทำไมต้อง tag Nida?- ท่านบอกว่า นำเสนอหัวข้อวิจัยดุษฎีนิพนธ์ แปลว่า นำเสนอหัวข้อวิจัยจบ ป.เอก ตอนนี้ท่านเป็น รศ.ดร.แล้วนะครับ ท่านว่างทำ ป.เอก อีกใบเหรอครับ?- สอบพรีเซ็นต์ที่ Oxford สรุปคือเรียนที่ U ไหนเหรอครับ?- ท่าน tag nida, oxford ทำไมท่านใส่สูทของ หลักสูตร ป.เอก ม.แม่โจ้?2023/5/19 โพสต์ FB ว่าหมอเดินทางไปอังกฤษ 19-28 พ.ค.จะไปคว้า ป.เอก ที่ Oxford ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะจะเก็บรูปสวยๆ มาฝากค่ะงงอีกรอบครับ โพสต์ก่อนหน้าบอกไป “นำเสนอ” ตอนนี้บอกไป “คว้า” ป.เอก Oxford + แม่โจ้ #ว้าวมากแม่ ท่านจะไปเอาเอกอีกทำไมอะครับ ท่าน รศ.ดร.พญ.2023/5/21 โพสต์ FB แท็กว่าอยู่ที่ Oxford University2023/5/22 โพสต์ FB ว่า ขอกำลังใจ จะสอบแล้ว2023/5/23 โพสต์ FB รูปถ่ายหมู่ สวมสูท ม.แม่โจ้ พร้อมแท็กว่าอยู่ที่ Worcester Collage, University of Oxford2023/5/23 โพสต์ FB ว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ รับประกาศนียบัตรจาก Worcester Collage, University of Oxford เรียบร้อยค่ะ สรุปว่าท่านเดินทางมาคว้า ป.เอก แต่ได้รับ “ประกาศนียบัตร” กลับบ้านขออธิบายนะครับว่า ประกาศนียบัตร กับ จบวุฒิ ป.เอก คนละอย่างกัน ถ้าจบเอกจะเรียกว่า ”ดุษฎีบัณฑิต“ ครับ2023/5/28 เดินทางกลับประเทศไทย2023/6/25 โพสต์ FB ว่าจะได้เป็นอาจารย์สอนที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แล้ว ขอบคุณ คุณไอซ์ ดร.ณัฏฐพงษ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดี นะคะที่ให้โอกาสทำ ศ.ต่อด้วยเลย แล้วเจอกันนะคะ นักศึกษาในที่สุด ท่านก็ทำ ศ.ต่อสักที หลังจากคว้า ป.เอก 3 ใบจาก NIDA แม่โจ้ และ Oxford แต่อย่าลืมนะครับ จะเอา ศ. ในประเทศไทย ต้องโปรดเกล้าฯ เท่านั้นนะครับ... เอาใจช่วยครับ2023/7/14 โพสต์ FB ว่าสอบสัมภาษณ์วันสุดท้าย ใบอนุมัติบัตร อ.ว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน Diploma Thai Board of Internal Medicine, Preventive Medicine (community mental health) ขอกำลังใจหน่อยนะคะอ่าว...ผมนึกว่าท่าน รศ.ดร.พญ.จะทำ ศ. ต่อซะอีก ท่านใช้เวลาว่างมาสอบ Diploma (แนวๆ ป.โทหมอ) ด้วยนะจะบอกให้2023/6/26 คารวะท่าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิต หลักสูตร ถอดรหัสภาวะผู้นำ วสบ. NIDAถึงว่า!....2023/8/12 ยังคงแทนตัวเองด้วย รศ.ดร.พญ. อยู่2024/6 สมัคร ส.ว. โดยระบุว่า เป็น ศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก California University และปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก California Universityว้าว ได้ ศ. แล้ว....แต่จาก California University (ผมขอไม่ย่อนะครับ เพราะจะได้ไม่สับสนกับ University of California) แถม ป.เอก อีกใบ จาก California University เช่นกัน....ขออธิบายนะครับ California University ได้รับใบอนุญาตสำหรับเป็นโรงเรียน “อนุบาล” และ “มัธยม” จากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาสรุปคือท่านได้ ศ. และ ดร. จากโรงเรียนอนุบาลไม่แน่ใจว่าท่านเอาเวลาที่ไหนทำ ป.เอก พร้อม ศ. เพราะรู้เพียงว่าท่านมีตำแหน่ง รศ.ดร.พญ.ล่าสุดเมื่อ 2023/3 โดยท่านได้ออกมาแถลงข่าว พร้อม "ใบเทียบ ป.เอก" ระบุว่า equivalency degree of Doctor of Political Science (DPS) โดยเทียบจากการเรียนที่...ไหนไม่รู้...แต่จบเมื่อ 2024/3/1 และใบเทียบ ออกให้วันที่ 2024/4/23 ออกโดย California University FCEอย่าสับสนนะครับ California University FCE คือ “องค์กร” ที่ให้บริการเทียบวุฒิ คำถามคือ ท่านจบที่ไหนถึงเอาวุฒิไปเทียบ?ผมเคยเรียนที่อังกฤษและอเมริกามาก่อน จะบอกว่าใบรับรองเขียนตัวย่อผิด..ก็ไม่น่าใช่ เพราะเป็นถึงผู้ออกใบรับรองในอเมริกา มีแค่ Sc.D.ในยุโรป มีแค่ Dr sc. pol.ส่วนตัวย่อ DPS นั้น ในกรณีเป็นปริญญาเอก คือ Doctor of Professional Studies ซึ่งปกติจะใช้ตัวย่อว่า DProf หรือ DPSส่วนเอกสารว่า ศ. ได้จากไหน ยังไม่เห็นนะครับ ไว้หาได้จะมา Edit เพิ่มให้นะครับในทาง Online นั้น ท่าน ส.ว. ศ.ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย พบประวัติแค่ตั้งแต่ปลายปี 2021 ส่วนก่อนหน้านั้นเป็น พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย ผมจึงจัดทำประวัติของท่านได้แค่นี้ และขอตั้งชื่อโพสต์นี้ว่า"พญ. สู่ สว.ศ.ดร.พญ. ใน 3 ปี"ในโพสต์หน้า จะพยายามเอา paper ที่ท่านว่าตีพิมพ์ลง scopus มาแปลอังกฤษเป็นไทยให้ดูกัน.... อ่าว....ณ ตอนนี้ใน scopus ถอด paper ท่านออกจากสารบบไปแล้ว โดยปกติการถูกถอดถอน paper จาก scopus คือตรวจสอบแล้วไม่ผ่านมาตรฐาน scopus ยังไงก็จะพยายามเสาะหา paper คุณภาพของท่านมาให้ประชาชนคนไทยได้ทราบเนื้อหากันเกือบลืมไป สรุปว่าที่ท่านไปเรียน ป.เอก ม.แม่โจ้ #ยังเรียนไม่จบ นะครับ ยังไงถ้าท่านแวะมาอ่าน อย่าลืมไปขอจบที่ ม.แม่โจ้ ด้วยนะครับ ใครต้องการเอกสารยืนยันใดๆ โพสต์มาได้นะครับ เดี๋ยวแปะให้"