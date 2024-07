เพจด้านภาษาจับโป๊ะ “หมอเกศ” เขียนภาษาอังกฤษผิด เว้นวรรคผิด เศร้า สงสารประเทศ

จากกรณีที่บนโซเชียลฯ ตั้งข้อสงสัยกรณีวุฒิการศึกษาของ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย หรือหมอเกศ สมาชิกวุฒิสภา กลุ่ม 19 (กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ได้คะแนนสูงสุด 79 คะแนน ในการคัดเลือก ส.ว.ระดับประเทศ โดยพบว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมาจาก California University อาจซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถวหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้เคยมีนักการเมืองรายหนึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถว แต่ น.ส.เกศกมลชี้แจงกรณีวุฒิการศึกษาว่าเป็นของตนเอง โดยยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริง จบจริงไม่มีการซื้อปริญญา มหาวิทยาลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เพจ “One Great Story” ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในประเด็นการเขียนภาษาอังกฤษของ “หมอเกศ” ในเฟซบุ๊ก พบว่ามีคำผิด เว้นวรรคผิด พร้อมกับการพูดภาษาอังกฤษที่เหมือนเด็กประถม โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า“หมอเกศช่วงนี้นอกจากเรื่องการเมืองอเมริกันแล้วคนที่ทำให้เราติดตามสื่อได้ก็คือหมอเกศกมลนี่แหละในฐานะที่เราเรียนมาไม่สูงแต่เคยได้สอนภาษาอังกฤษนักเรียนไทยชั้น ป.3-ปี 3 เราก็จะพอมีสกิลการหาที่ผิดในการเขียน การพูด และแกรมมาร์เลยขอเข้าไปดูสกิลการเขียนแคปชันสั้นๆของคุณหมอนะคะสะกดผิด:May 23, 2023 ที่อังกฤษ Bourton-on-the-Waterคุณหมอสะกดว่า ‘Borton On The Water’การลอกผิดแสดงว่าเป็นคนชุ่ย, ไม่ resourcefulและมั่นใจมากไม่เช็กกูเกิลคำว่า on เป็น prepositionคำว่า the เป็น articleสองคำนี้ไม่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่(เราเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้ว จะแปะให้ใน comment นะคะ)May 23, 2023 ที่ Worcester College, Oxfordอะ ลอกผิดอีก ‘Worcester Collage’เขียน Collage ไม่ใช่ Collegeคำว่า collage แปลว่า งานศิลปะประเภทตัดแปะ(ตัวอย่างเช่น งานของคุณนักรบ มูลมานัส)เว้นไม่เป็น:‘Worcester Collage ,University of Oxford’การเว้นวรรค (ถ้าต้องเว้น)จะอยู่ด้านหลังของเครื่องหมายต่างๆ เสมอไม่ใช่เว้นวรรคก่อน commaอันนี้คนไทยผิดกันเยอะมากแต่ ป.เอกก็น่าจะต้องรู้มั้ยจะว่าพลาดก็ไม่ได้นะคะ เพราะมีหลายที่ที่คุณหมอใช้แบบนี้(เราเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วเช่นกัน แปะใน comment นะคะ)May 20, 2023‘Hello ,China Town London’ถูกแต่คำว่า hello ค่ะที่ถูกควรเป็น Hello, London Chinatownและ Chinatown คือหนึ่งคำ ไม่ใช่สองคำถ้าอยากจะต่อด้วย London ก็ต้องมี comma มาคั่นเป็น Chinatown, Londonส่วนการพูดอังกฤษของคุณหมอเราไม่ได้ติดเรื่องสำเนียงขนาดนั้นแต่คำที่ใช้และ substance ของที่พูดมันไม่ต่างกับการพูดอังกฤษของเด็กประถม ร.ร.ไทยเวลาที่ไม่มีครูช่วยไกด์การที่คุณหมอบอกว่าได้ปริญญาเอกและเป็น professor จากอเมริกาทำให้คนฟังมีความคาดหวังที่สูงว่าจะเป็นคนที่รู้แกรมมาร์ดี สอนสิ่งยากๆ เป็น ภ.อังกฤษได้และสามารถตอบคำถามเป็นอังกฤษได้คล่องแคล่วพอเราได้ยิน ‘thank you for everyone’ก็ต้องอึ้งเป็นธรรมดา(1. มี for แล้วผิด2. ใช้ thank you เฉยๆ ได้เพราะคำว่า everyone ไม่ทำให้เข้าใจอะไรเพิ่มเลยถ้าไม่มีน่าจะดีกว่า)จริงๆ อยากหาให้เยอะกว่านี้แต่เฟซฯ คุณหมอไม่ถูกจริตเราเลยหาไม่เจอว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูเห็นแล้วเครียดมากคนที่รู้จักเราจะรู้ว่าเรากลัวคนที่ใส่คอนแทกต์ big eyeหรือคนที่ทำหน้ามาจนขยับไม่เป็นธรรมชาติคุณหมอคงไม่เหมือนเราที่คิดเรื่องความตายอยู่บ่อยๆเลยมีเวลาคิดเรื่องความสวยงามน้อยถ้าคุณหมอได้เข้ามาเป็น ส.ว.กินเงินภาษีปชช.จริงๆ คนที่น่าสงสารคือพวกเรานี่แหละอยากให้สังคมเราให้ความสำคัญกับเปลือกนอกให้น้อยกว่านี้ใน ร.ร.ก็สอนเด็กหน่อยว่าทำรายงานไม่ต้องสวยก็ได้แค่ให้เห็นที่มาที่ไป หาข้อมูลจากไหนคนอ่านจะได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆ บ้างไม่ใช่ครูจะเอาแต่งานสวยๆ ไปติดบอร์ดเด็กลอกมาก็ไม่สนใจยิ่งคิดก็ยิ่งสงสารประเทศขอจบแค่นี้นะคะ“