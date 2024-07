สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวน “วิ่งเพื่อสังคม” ENTANEER Virtual Run for All 2024 สมัครด่วน 15 ก.ค. – 7 ส.ค.นี้

ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “จากความทุ่มเทของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรม ENTANEER Virtual Run for All 2024 ซึ่งเป็นกิจกรรม “วิ่งเพื่อสังคม” นั้นถือเป็นที่กิจกรรมน่าชื่นชม เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำไปใช้กับสาธารณประโยชน์ในวงกว้างต่อไปซึ่ง จะทำให้มูลนิธิฯ เติบโตและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างครอบคลุม และแพร่หลาย และยังเป็นการพัฒนา และเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างทั่วถึง”ขณะที่ คุณเมธี อนิวรรตน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “กิจกรรม ENTANEER Run for All นั้นเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 แต่สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งในปีนี้เป็น ENTANEER Virtual Run for All 2024 ที่จัดแบบไฮบริดผสมผสานทั้ง Virtual Run ซึ่งจะเก็บระยะทางสะสมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น และการวิ่งในวันปิดแมตช์ ด้วยการวิ่งแบกเสลี่ยงพระวิษณุกรรมขึ้นดอยสุเทพของศิษย์ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อให้บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้สานสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ร่วม “วิ่งทำดีเพื่อสังคม” โดยสมาคมฯ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ในวงกว้างต่อไป ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ และในส่วนของ “ผู้ใหญ่ใจดี” ที่สนับสนุนเงินบริจาคให้กับกิจกรรมครั้งนี้ก็สามารถนำใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ ใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย”​สำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คุณดรันต์ เยาวรัตน์ ประธานโครงการ ENTANEER Virtual Run for All 2024 กล่าวว่า “กิจกรรม ENTANEER Virtual Run for All 2024 เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลา 100 วัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการพิชิตร่วมกัน นั่นคือ “100 วัน 1,000 กม.” โดยจะเริ่มรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.entaneer.cmurun.com และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page : Entaneer Run for All ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 7 ส.ค.2567 และเริ่มต้นวิ่งเก็บระยะทางได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิ เคชั่น ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. – 16 พ.ย.2567 สำหรับค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ ตลอดจนเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนสามารถนำใบเสร็จจากมูลนิธิฯ ใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย นอกจากนี้ สำหรับผู้สมัครระดับ VIP และ SUPER VIP ยังจะได้ของพรีเมี่ยมที่ผลิตเป็นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะอีกด้วย”ทั้งนี้ การรับสมัครแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ1) การสมัครในนามบุคคล ค่าสมัครเริ่มต้นที่ 365 บาท2) การสมัครในนามนิติบุคคล โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป และค่าสมัคร 365 บาท/ท่าน3) การสมัครในระดับ VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท พร้อมรับของพรีเมี่ยมสุดพิเศษทั้ง “กระเป๋า 365 & เป้ 365”4) การสมัครในระดับ SUPER VIP ค่าสมัคร 3,650 บาท พร้อมรับของพรีเมี่ยมสุดพิเศษทั้ง “กระเป๋า 3650 & เป้ 3650” รวมทั้งเหรียญพระวิษณุกรรม​หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถนำใบเสร็จจากมูลนิธิฯ ใช้ลดหย่อนภาษีได้​นอกจากนี้ คุณดรันต์ ยังเพิ่มเติมว่า “วันปิดแมตช์ในวันที่ 16 พ.ย.2567 ซึ่งเป็นการวิ่งจริง ด้วยการวิ่งแบกเสลี่ยงพระวิษณุกรรมขึ้นดอยสุเทพของศิษย์ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ผมขอเชิญชวนศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ ร่วมใจกันใส่เสื้อช็อป กางเกงยีนส์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสำแดงพลัง “นายช่างเชิงดอย” ของเรา”