สยามดิสคัฟเวอรี่สร้างปรากฏการณ์ จับมือ LuLu the Piggy อาร์ททอยสุดฮอต เปิดป็อบอัพครั้งแรกในประเทศไทย

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experiments ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์สุดตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้อย่างไม่รู้จบ จับมือกับ LuLu the Piggy อาร์ททอยคาแรกเตอร์สุดฮอตที่มาแรงเขย่าวงการ เอาใจคอมมูนิตี้อาร์ททอยเลิฟเวอร์ เปิด “LuLu the Piggy – Stay with you Bangkok” ป็อบอัพสโตร์ครั้งแรกในประเทศไทย ในแบบ Be the first ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตอบรับกระแสความนิยม “อาร์ททอย” (Art Toy) ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานนี้นักสะสมไม่ต้องบินไปช้อปไกล เพราะ สยามดิสคัฟเวอรี่และ Toyzero+ จัดให้แล้ว ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567 ณ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่LuLu the Piggy ภูติหมูตัวน้อยน่ารักซ่อนอยู่ในกระป๋อง ด้วยสีชมพูที่นุ่มนวลฟูตัวน้อยที่อยากรู้อยากเห็น LuLu the Piggy มุ่งมั่นที่จะหนีจากกระป๋อง เพื่อออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนปรารถนา คาแรคเตอร์ของ LuLu the Piggy มีทัศนคติที่ดูเกียจคร้าน แต่ขี้เล่น ซึ่งจะทำให้แฟนๆ ทุกคนใจละลาย โดยมีแอคชั่นและคอลแลคชั่นที่หลากหลาย ความน่ารักเกินห้ามใจของ Lulu the Piggy ทำให้เป็นอาร์ททอยคาแรกเตอร์ที่กำลังมาแรง และเป็นที่นิยม โดยล่าสุด มีการจัดงาน “LuLu the Piggy Coffee Shop” ที่เซี่ยงไฮ้ และงาน MOSTown x LuLu the Piggy "MOST-OLYMPIGS" สร้างความตื่นตะลึงและฮือฮาเป็นอย่างมาก โดย Lulu the Piggy ติดอันดับอาร์ททอยคาแรกเตอร์ที่นักสะสมนิยมเป็นมากที่สุดตัวหนึ่งฮ่องกง และมีกระแสแรงอย่างต่อเนื่องความพิเศษของของป็อบอัพ “LuLu the Piggy – Stay with you Bangkok” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ เป็นการฉลองครบรอบ 5 ปี ของ LuLu ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พบกับ กล่องสุ่ม Lulu series ใหม่ล่าสุด Lulu the piggy - Ocean และ Lulu the Piggy - Vintage Teddy Shop Vinyl Face blind box (Teddy Lulu) ไม่ต้องพรี ไม่ต้องบินไปสุ่ม ขนทัพมาให้สุ่มมากมายที่ประเทศไทย อาทิ LULU THE PIGGY - PIGCHELIN RESTAURANT BLIND BOX SERIES, LULU THE PIGGY - BEACH PARTY BLIND BOX SERIES, LULU THE PIGGY - JOURNEY TO THE WEST BLIND BOX SERIES, LULU THE PIGGY - FITNESS CLUB BLIND BOX SERIES, LULU THE PIGGY'S TRAVEL BLIND BOX SERIES และสินค้าอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ ชวนทุกคนมา Come Play With Us กับภายในป็อปอัพที่พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษ สร้างความสนุกมากมาย ทั้งโซนเกมส์ โซน Plushy Plushy ที่เปิดตัวสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และโซน DIY. ที่สามารถนำไอเท็มต่างๆ มา DIY. ตกแต่งกับสินค้าของ Lulu the Piggy ในแบบของคุณเอง รวมไปถึงมุมขายไอศกรีมลาย Lulu the Piggy น่ารักน่ากิน เรียกได้ว่าเข้าป็อปอัพ นอกจากได้กล่องสุ่มแล้ว ยังสนุกไปกับสันทนาการและมุมถ่ายภาพมากมายอย่างเต็มอิ่มอีกด้วยและที่ขาดไม่ได้ เปิดประสบการณ์พิเศษหอมหวานไปด้วยกัน ในครั้งแรกกับการ Collaboration ระหว่าง LuLu the Piggy กับ ร้าน babyccino & co. ร้านบรันช์โฮมมี่สุดชิค ครีเอทเมนูเอาใจสายอาร์ททอยและสายกินโดยเฉพาะ กับเมนูของหวาน อย่าง LuLu Ice Cream Sandwich 2 รสชาติ cereal milk cocoa, strawberry milk vanilla, เมนู LuLu Very Berry Pancake Stack, เมนู LuLu Raspberry Jelly Matcha Cream พร้อมด้วยเครื่องดื่ม LuLu Matcha Coconut Cloud, LuLu Berrylicious Milkshake ที่ร้าน babyccino & co. ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ความพิเศษไม่มีเพียงเท่านี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังสร้างปรากฏการณ์ Global Collaboration การผสมผสานพลังแห่งเทรนด์แฟชั่นและอาร์ททอย นำเสนอผลงานไทยดีไซเนอร์ผสมผสานเทรนด์อาร์ททอยในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดย LuLu the Piggy ร่วมกับ แบรนด์ KANAPOT แบรนด์ไทยดีไซน์เนอร์ชื่อดังร่วมสมัยที่สื่อสารรูปแบบวัฒนธรรมและแก่นแท้ของตัวเองให้กลายเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และเป็นแบรนด์ที่เป็นที่จับตาเป็นอย่างมาก จัดแฟชั่นโชว์ “Zero limits be plus” การร่วมคอลแลบอเรชั่นระหว่างดีไซเนอร์ไทยกับ Art Toy ดีไซน์ผลงานแฟชั่นและจัดแฟชั่นโชว์ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเผยแพร่งานออกแบบไทยและอัตลักษณ์ร่วมสมัยในระดับชาตินำไปสู่การสร้างซอฟท์พาวเวอร์และพัฒนานักออกแบบสู่ระดับสากลต่อไปอีกด้วยขอเชิญมาร่วม Come Play With Us กับประสบการณ์พิเศษกับ “LuLu the Piggy – Stay with you Bangkok” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม