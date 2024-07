“ฟู้ดแพชชั่น” ตามหาชาวแก๊งร่วมเสิร์ฟประสบการณ์ความสุข ผ่านการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน จัดบูธใหญ่ในงาน JOB EXPO THAILAND 2024

โดยปีนี้ "ฟู้ดแพชชั่น" หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหารที่มีแบรนด์ขวัญใจคนไทยอย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า ร่วมออกบูธภายใต้คอนเซ็ปต์ “Enjoy the now” ซึ่งบูธได้รับความสนใจจากคนที่กำลังหางานและนักศึกษาจบใหม่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้ง 3 วัน นอกจากการเปิดรับสมัครงาน สัมภาษณ์งานแล้ว ภายในบูธยังจัดเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าชมบูธได้สนุกสนาน อาทิ ตู้คีบตุ๊กตา และช่วงนาทีทองรับของที่ระลึกติดมือกลับบ้านกันอย่างทั่วหน้า พร้อมพบปะกับพี่ GON และคามะจังที่มาสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม​นาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เผยถึงการออกบูธฟู้ดแพชชั่นครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอบคุณกระทรวงแรงงาน และกรมจัดหางานที่ให้องค์กรเป็นส่วนหนึ่งในงาน JOB EXPO THAILAND 2024 ในปีนี้ รวมถึงได้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองของการเปิดโอกาสให้คนที่กำลังหางานเข้ามายื่นสมัครงานกับเราภายใต้คอนเซ็ปต์ Enjoy the now มีความสุขทุกก้าวที่เดินเข้ามาในบูธ เหมือนกับความตั้งใจที่เราอยากให้พนักงานทุกคนมีความสุข เพราะบริษัทเราให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลคนมาก และผลักดันให้ทุกคน ‘เก่ง ดี สุข’ อีกส่วนหนึ่งเราอยากทำให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้บาร์บีคิวพลาซ่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารอย่างเดียว ยังมีธุรกิจที่ทำเกี่ยวข้องกับคนจากความเชี่ยวชาญสู่ธุรกิจการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนที่เรามุ่งเน้น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาเปิดศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยากมีโอกาสในการเรียนต่อ หรือ นักเรียนที่อยากจะศึกษาต่อในระบบ ทวิภาคี ได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อเป็นการมุ่งพัฒนาบุคลากรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และด้านการพัฒนาหลักสูตรเราได้เปิดศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น ธุรกิจพีเพิลคอนเน็คหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารและหลักสูตรจัดการร้านอาหารโดยใช้ประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพของบาร์บีคิวพลาซ่า ต่อยอดความถนัดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนจึงออกมาเป็นหลักสูตรเพื่อไปแชร์ให้กับบริษัทหรือบุคคลที่สนใจที่อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งในบูธของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนที่ศูนย์ฯ ในงานด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้ความสนใจและยื่นใบสมัครมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับฟู้ดแพชชั่น โดยตำแหน่งงานที่ได้รับความสนใจครั้งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งสายงานด้าน Digital Marketing Tech และ Marketing นอกจากนี้ยังมีสายงานด้าน Sustainability เป็นอีกสายงานที่มีคนเข้ามาสอบถามในปีนี้ โดยส่วนมากเป็นกลุ่ม GEN Y กับ GEN Z ที่มีความสนใจในแบรนด์ค่อนข้างมาก กับปีนี้ตลาดกลุ่มแรงงานไม่ใช่แค่แรงงานคนไทยที่สนใจ แต่ยังพบว่ากลุ่มต่างชาติมาหางานเยอะขึ้นทำให้รู้ว่าตลาดแรงงานได้เปิดมายิ่งขึ้น สำหรับใครที่พลาดตำแหน่งงานของฟู้ดแพชชั่นในงาน JOB EXPO THAILAND 2024 ในปี้นี้ สามารถแอดไลน์ @Gon Gang Job สมัครงานผ่าน CV/Resume เลือกสายงานที่สนใจได้อีกช่องทาง” คุณนาฑีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย​สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับ ฟู้ดแพชชั่น สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดต่างๆ ได้ทางFacebook Gon Gang Job: https://www.facebook.com/p/Gon-Gang-Job-100070323726381/?locale=th_THLinked in: https://th.linkedin.com/company/foodpassion-peopleLine OA : https://lin.ee/DPhbY62