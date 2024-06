Apple Store เปิดที่มาเลเซียพรุ่งนี้ สาขาแรกในห้างหรู Exchange TRX แห่งที่ 3 ในอาเซียน

วันนี้ (21 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (22 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. แอปเปิลจะเปิดแอปเปิล สโตร์ (Apple Store) สาขาแรกในประเทศมาเลเซีย ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซ์เชนจ์ ทีอาร์เอ็กซ์ (The Exchange TRX) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ที่ชื่อว่า ตุน ราซัค เอ็กซ์เชนจ์ (Tun Razak Exchange) หรือ TRX ศูนย์กลางทางการเงินของมาเลเซีย โดยมีพนักงานให้บริการ 160 คนที่จะช่วยเหลือลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แอปเปิล ตั้งแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone 15 ไปจนถึง MacBook Air รุ่น M3 และ iPad รุ่นล่าสุด รวมถึง iPad Air ที่ได้รับการออกแบบใหม่และ iPad Proพร้อมกันนี้ ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางแอปเปิลได้ฟรี ในโซนที่เรียกว่า Today at Apple ซึ่งเป็นคอร์สเรียนรู้วิธีใช้ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น พร้อมสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. ถึง 6 ก.ค. จะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Jom Discover โดยนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซียมารวมตัวกัน เพื่อเผยให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรของแอปเปิลสำหรับร้านแอปเปิล สโตร์ ดิ เอ็กซ์เชนจ์ ทีอาร์เอ็กซ์ ออกแบบโดยเชื่อมต่อห้องโถงกลางของศูนย์การค้า กับสวนสาธารณะบนชั้นดาดฟ้าที่มีต้นไม้ล้อมรอบชั้นบนของร้าน หลังคาสามมิติประกอบด้วยแผงกระจกแนวนอนและม่านบังแดดเพื่อลดแสงแดด กระจกตรงกลางนำแสงธรรมชาติเข้ามาภายในห้องโถง พร้อมกับการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างแบบไดนามิก ภายในร้านตกแต่งด้วยประติมากรรมหินควอตซ์และบันไดกระจกเชื่อมระหว่างชั้น ที่มีทั้งหมด 3 ชั้นส่วนสถานที่จัดกิจกรรม Today at Apple ตั้งอยู่ที่ชั้นบนที่เชื่อมต่อกับศูนย์การค้า ขณะที่ขอบชั้นบนสุดเชื่อมต่อโดยตรงกับสวนสาธารณะบนศูนย์การค้า ทำให้ร้านได้รับแสงแดดและต้นไม้ผ่านส่วนหน้ากระจกที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ ยังใช้พลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ และมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ร้านค้าได้รับการออกแบบโดยใช้วัสดุคุณภาพสูง รวมถึงผนังหินธรรมชาติ เสาสเตนเลสขัดเงา พื้นหินขัดสีอ่อน และเพดานไม้การเปิดสาขาแอปเปิลสโตร์แห่งแรกของมาเลเซีย นับเป็นประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียน ต่อจากประเทศสิงคโปร์ ที่มี 3 สาขา ได้แก่ ถนนออร์ชาร์ด ท่าอากาศยานชางฮี มารีนาเบย์แซนด์ และประเทศไทย ที่มี 2 สาขา ได้แก่ ไอคอนสยาม และเซ็นทรัลเวิลด์ โดยประเทศและดินแดนในเอเชียที่มีร้านแอปเปิล สโตร์ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น มาเก๊า สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และไทย ซึ่งข้อดีก็คือ มีผลิตภัณฑ์แอปเปิลทุกรุ่น ทุกสี และสามารถส่งเคลมกับแอปเปิลได้โดยตรงสำหรับศูนย์การค้าดิ เอ็กซ์เชนจ์ ทีอาร์เอ็กซ์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 เป็นศูนย์การค้าระดับลักชัวรีในมาเลเซีย ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง และร้านค้าอื่นๆ กว่า 400 ร้านค้า พร้อมสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Lendlease กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากออสเตรเลีย กับ TRX City Sdn Bhd โดยมีทางเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตุน ราซัก เอ็กซ์เชนจ์ ของรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที สายกาจัง (Kajang) และสายปุตราจายา (Putrajaya)ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 ก.พ.ที่ผ่านมา ซัมซุง มาเลเซีย ได้ร่วมกับเอ็มอาร์ที คอร์ป (MRT Corp) เปิดตัวชื่อสถานีรถไฟฟ้า ตุน ราซัก เอ็กซ์เชนจ์ ซัมซุง กาแลกซี (Tun Razak Exchange Samsung Galaxy) โดยให้สิทธิ์แก่ซัมซุง มาเลเซีย ในการใช้ชื่อสถานีดังกล่าว รวมทั้งติดตั้งสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนซัมซุง กาแลกซี เอส 24 ซีรีส์ ทั่วทั้งสถานี ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าซัมซุงเป็นคู่แข่งสำคัญของแอปเปิลในผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์