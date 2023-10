วัน แบงค็อก เซ็น Green Lease ครั้งแรกในไทย กับ Baker McKenzie บริษัทกฎหมายระดับโลก

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการ “วัน แบงค็อก” ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานระดับพรีเมียม ร่วมกับ นาย วินท์ ภักดีจิตต์ Managing Partner และ นาย สรชน บุญสอง Partner บริษัท เบเคอร์ แม็คเค็นซี่ จำกัด บริษัทกฎหมายระดับโลกซึ่งมี 74 สำนักงานใน 45 ประเทศทั่วโลกเบเคอร์ แมคเค็นซี่ประเทศไทย เป็นสำนักงานกฎหมายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนมาตลอด 45 ปี ทางสำนักงานจึงเข้าร่วมเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน Tower 4 ของโครงการวัน แบงค็อก รวมพื้นที่เช่าประมาณ 10,000 ตร.ม. ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จึงได้ตกลงเซ็นสัญญาเช่าแบบสีเขียว (Green Lease) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับรูปแบบการเช่าพื้นที่สำนักงาน โดยผู้ให้เช่าและผู้เช่าพื้นที่ร่วมกันกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนขึ้นเป็นข้อสัญญาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งตั้งแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เริ่มตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของการก่อสร้างไปจนถึงการดำเนินงานของอาคารโครงการวัน แบงค็อก และ Baker McKenzie ต่างมีวิสัยทัศน์เดียวกันในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนในสำนักงาน โดยมุ่งเน้นการออกแบบพื้นที่สำนักงานเพื่อการใช้พลังงานและน้ำที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดขยะฝังกลบ และการเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED และ WELL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยกระดับสุขภาวะของผู้ใช้ ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานและช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานให้มากขึ้น ทั้งนี้การตกแต่งออฟฟิศจะแล้วเสร็จพร้อมกำหนดการย้ายเข้าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง Platinum WiredScore วัน แบงค็อก มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์อาคารสำนักงานที่เพียบพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทำงาน และความสะดวกสบาย และเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง WiredScore Platinum ตอกย้ำความเป็นเลิศแห่งการเชื่อมต่อทางดิจิทัลและระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ดีที่สุด พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นโครงการฯ แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED for Neighbourhood Development ระดับ Platinum และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร ระดับ Platinum ตลอดจนตั้งเป้าการรับรองมาตรฐาน SmartScore สำหรับกลุ่มอาคารสำนักงานที่มีระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะแห่งอนาคตที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้อาศัยในอาคารได้รับประสบการณ์สุดพิเศษ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อความคุ้มค่าแห่งอนาคตภายในโครงการวัน แบงค็อก ประกอบด้วยอาคารสำนักงานระดับพรีเมียม จำนวน 5 อาคาร มีพื้นที่เช่าสุทธิรวมกว่า 500,000 ตร.ม. โดยอาคารสำนักงาน Tower 4 จะเปิดให้บริการเป็นอาคารแรกของโครงการฯ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 อาคารดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย KPF บริษัทสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารสูงที่ล้ำสมัย และมีรูปทรงที่โดดเด่นเฉพาะตัว มาร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในให้กับอาคารสำนักงานดังกล่าวนี้ พร้อมรังสรรค์สภาพแวดล้อมที่สวยงามและตอบรับกับทุกความต้องการของผู้เช่าอาคาร เพื่อประสบการณ์การทำงานแบบเหนือระดับ โครงการวันแบงค็อกตั้งอยู่บนหัวมุมถนนวิทยุ และพระราม 4 เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ ด้วยทางเข้าออกรอบโครงการถึง 6 จุด และทางด่วนตัดตรงเข้าโครงการ ล่าสุดอาคารสำนักงาน Tower 4 คว้ารางวัล “Best Office Development” จากเวทีประกาศผลรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards 2022 ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมา