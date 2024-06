“THE ITALIAN PAVILION” กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ !! รวมสุดยอด 18 แบรนด์บิวตี้ส่งตรงจากอิตาลี ในงานแสดงสินค้าเพื่อความงาม “Cosmoprof CBE ASEAN 2024”

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่!! เพื่อผู้ประกอบการชาวไทยได้เข้าถึงโลกแห่งความงามจากอิตาลี โดยในปีนี้ สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) ร่วมกับ COSMETICA ITALIA (คอสเมติกา อิตาเลีย) เนรมิตพื้นที่แห่งความงาม “THE ITALIAN PAVILION” (อิตาเลียน พาวิลเลียน) ให้ได้อัพเดทนวัตกรรมความงามจากผลิตภัณฑ์คุณภาพตามแบบฉบับชาวอิตาเลียนขนานแท้ จากสุดยอดแบรนด์ความงามชั้นนำส่งตรงจากประเทศอิตาลี 18 แบรนด์ดังเผยแรงบันดาลเพื่อความงามจากอิตาลี พร้อมอวดโฉมให้ชาวไทยได้สัมผัสต้นตำรับความงามระดับเวิลด์คลาส พร้อมยกระดับธุรกิจความงามสู่ระดับสากล เปิดพื้นที่จับคู่เจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสขยายเครือข่ายกับผู้ประกอบการจากอิตาลีโดยตรง ที่ “THE ITALIAN PAVILION” (อิตาเลียน พาวิลเลียน) ในงานแสดงสินค้าเพื่อความงาม “Cosmoprof CBE ASEAN 2024” (คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเชียน 2022) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1 บูธ B01-B08, C01-C10 และ C15 – C16คุณฟรานเชสก้า บลาโซเน่ อัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ที่ผ่านมาไทยกับอิตาลีมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกด้านมาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้ไทยและอิตาลีจะร่วมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 156 ปี และต้องการสานความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ สำหรับในด้านการค้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า อิตาเลียน พาวิลเลียน จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีในปีนี้เราได้รวบรวมแบรนด์ความงามชั้นนำสัญชาติอิตาลีกว่า 18 แบรนด์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) และ COSMETICA ITALIA ในการร่วมกันจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ ให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ทั้งเครื่องสำอาง (Cosmetics and Toiletries) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Haircare) ตั้งแต่สายการผลิต (Supply Chain) จนไปถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Brands Finished Products) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่รอให้ทุกท่านได้มาค้นพบภายในงานนี้”คุณเปาลา กุยด้า ข้าหลวงพาณิชย์ ประจำสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย และเมียนมาร์ กล่าวว่า “ตลาดสินค้าเพื่อความงามจากอิตาลีได้ให้ความสำคัญในแง่ของนวัตกรรม เป็นความงามเชิงวิทยาศาสตร์ มีการคัดเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาให้ความสำคัญและเลือกใช้สินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เพื่อสุขภาพผลิตขึ้นจากสารสกัดจากธรรมชาติ สำหรับ 18 บริษัทที่ได้มาร่วมจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ความงามที่มีศักยภาพโดดเด่น พร้อมนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ตลาดความงามในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะตัวแทนของสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย เราขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม อิตาเลียน พาวิลเลียน ในงาน คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน 2024 สัมผัสผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อความงามจากอิตาลีที่น่าสนใจ พร้อมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจในคุณภาพและนวัตกรรมการผลิตที่โดดเด่นจากบริษัทอิตาเลียนอย่างถ่องแท้ และยังนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมความงาม จะได้ใช้ประโยชน์ในการพบปะเจรจา เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า ตลอดจนการขยายโอกาสทางธุรกิจ (B2B Matching) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการเจรจาทางธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากอิตาลีได้โดยตรง เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามของคุณให้โดดเด่น และสามารถขยายตลาดใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย”นอกจากนี้ อิตาเลียน พาวิลเลียน ได้มีพื้นที่ Italian Lounge ที่มีกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ Italian Happy Hour งานค๊อกเทลระหว่างผู้ประกอบการความงามที่สนใจจะพบปะกับ 18 บริษัทผู้ประกอบการจากอิตาลีในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ของวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน รวมไปถึงบูธกาแฟอิตาเลียนแท้ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ลิ้มลองโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตร และการสาธิตผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากอิตาลีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อความงามที่โดดเด่นตลอดทั้ง 3 วันพื้นที่จัดแสดง THE ITALIAN PAVILION ในงาน COSMOPROF CBE ASEAN 2024 ตั้งอยู่ที่ฮอลล์ 1 บูธ B01-B08, C01-C10 และ C15 – C16 โดยนำเสนอบริษัทในธุรกิจความงามและเครื่องสำอางจากประเทศอิตาลี กว่า 18 บริษัท ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เครื่องสำอาง อุปกรณ์ด้านความงามเพื่อธุรกิจสปา และซาลอน ได้แก่บูธ บี 01 - Jacklon SAS ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและเครื่องสำอาง ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผิวพรรณในการอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายมาอย่างยาวนาน ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แชมพู บับเบิ้ลบาธ และสบู่ ซึ่งใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากพาราเบน และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้บูธ บี 02 - Kleral System S.R.L ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ที่ผลิตและจำหน่ายไปยังซาลอนทำผมทั่วโลกเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปีภายใต้แบรนด์ Maraes, Baco, Purify, DevPlus, Blonde Elevation, Extra K, K05, K05 Revitae, Manniskan และ Style Perfettoบูธ บี 03 - Wal Toush Di Felizani Massimo & C. SNC ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ แบรนด์ MAXXelle สำหรับมืออาชีพ ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่พัฒนาสูตรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาสุขภาพของเส้นผมให้แข็งแรงบูธ บี 04 - LA Dispensa ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและเครื่องสำอางคุณภาพสูงแบรนด์ FLORINDA โดดเด่นด้วยการผลิตอย่างละเอียดราวกับงานฝีมือที่ผสมผสานกับนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัย มีการส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในกว่า 20 ประเทศทั่วโลกบูธ บี 05 - Kaaral S.R.L ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ที่ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านเสริมสวยและผู้แทนจำหน่ายทั่วโลกเป็นเวลากว่า 40 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงผ่านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้มาตรฐานการรับรองคุณภาพในระดับสากล มีบริการการผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้าบูธ บี 06 - Dermaser S.R.L ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและเครื่องสำอาง แบรนด์ HYALUSTAR, EQIBEN และ SUNTRONIC ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของร่างกายบูธ บี 07 - Myosotis S.R.L ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเพื่อการดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพแบรนด์ ORISING ผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นสูงให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติที่ มีจำหน่ายตามคลีนิครักษาเส้นผมและหนังศีรษะ ร้านขายยา ร้านทำผมระดับสูงใน 40 ประเทศทั่วโลกบูธ บี 08 - DNG-Group S.R.L ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะสำหรับซาลอนมืออาชีพ มีจุดเด่นที่น้ำมันหอมระเหย โดยมีแบรนด์ #Barba italiana ดูแลเส้นผมสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ และแบรนด์ Muràn เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทุกประเภทยกเว้นการทำสีบูธ ซี 01 - G.V.F.S.P.A. ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ แบรนด์ ITELY HAIRFASHION ที่มีชื่อเสียงด้านโซลูชั่นเพื่อการทำสีผมที่ได้รับยอมรับด้านคุณภาพจากซาลอนทำผมมืออาชีพทั่วโลกบูธ ซี 02 - LAB37 S.R.L ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ แบรนด์ ITALICARE, IGIENDROP และ BBCOS HAIR PRO ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการใช้ในระดับมืออาชีพและสำหรับผู้บริโภคทั่วไปบูธ ซี 03 - Eldan Cosmetics Italia SRL ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ “ELDAN le Prestige” สำหรับผิวหน้าและผิวกาย “ELDAN Premium” สำหรับผิวผู้ใหญ่ และ “ELDAN for Man” สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะบูธ ซี 04 - Mirato SPA ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและเครื่องสำอาง หนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคลและเครื่องสำอางในอิตาลีและอีกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ภายใต้แบรนด์ MALIZIA, GEOMAR, NIDRA และ I PROVENZALIบูธ ซี 05 - Vitaria Group S.R.L ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ KT MILANO ความงามตามธรรมชาติที่หรูหรา หัวใจสำคัญคือส่วนผสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่คัดสรรแล้วว่าจำเป็นสำหรับการดูแลและปกป้องเส้นผมบูธ ซี 06 - Farmen International Cosmetics Distribution SPA ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ แบรนด์ VITALITY’S, FASCINELLE และ ACTIVE หนึ่งในจุดแข็งของบริษัทคือสามารถจัดการการผลิตได้ทั้งหมดตั้งแต่แนวคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์ การผลิต การจัดส่ง และให้ความรู้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ บูธ ซี 07 - Italian Group S.R.L ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ แบรนด์ BEAUTICON VALLEY ที่มีความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ทำสีผมคุณภาพระดับเวชกรรม ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เหมาะสำหรับการใช้โดยมืออาชีพ หรือผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตนเอง และร้านค้าปลีกบูธ ซี 08 - MAJ Italy S.R.L ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและเครื่องสำอาง แบรนด์ GANLIFE ครีมบำรุงผิวนวัตกรรมเวชสำอาง ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายและจิตใจ โดดเด่นในด้านคืนความอ่อนเยาว์และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผิวพรรณบูธ ซี 09 - Cosmoprf Milano S.R.L ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ แบรนด์ TECHNIQUE, PROFESSIONAL และ EKRE มีผลิตภัณฑ์กว่า 4,000 สูตร จำหน่ายใน 47 ประเทศทั่วโลก ทุกผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองโซลูชั่นระดับมืออาชีพและความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุดบูธ ซี 10 - Planbio Cosmetics S.R.L ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับพรีเมียมแบรนด์ UVIA มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผิวหน้าและผิวกาย ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สูตรผสมสารสกัดออร์แกนิกจากองุ่น Nero di Troia ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในเรื่องการให้ผลลัพธ์ที่ช่วยชะลอวัยและปกป้องเซลล์ผิวอย่างล้ำลึก และบูธ ซี 15 - ซี 16 โซน Italian Lounge จัดกิจกรรมตลอด 3 วันโดยมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากอิตาลีมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อความงามที่โดดเด่นด้วยตนเองบนเวทีสัมมนา ชมสาธิตการแสดงสินค้า และร่วมชิม กาแฟอิตาเลี่ยนแท้ แจกฟรี!! ตลอดทั้งวัน