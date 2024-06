เตรียมทุกสัมผัสให้พร้อม! Bangkok City Model Exhibition ครั้งแรกของการจัดแสดงโมเดลจำลองกรุงเทพฯ แบบ Interactive

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงหนึ่งในไฮไลต์ของงาน BKK EXPO 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ นั่นคือ นิทรรศการ “Bangkok City Model Exhibition” กับการยกโมเดลจำลองกรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้ง พร้อมอัปเกรดทั้งตัวโมเดลและรูปแบบการจัดแสดงในทุกมิติ ให้ผู้ชมตื่นตา ตรึงใจ ไปกับงานเมืองของกรุงเทพมหานครแบบครบทุกสัมผัสโฆษกของกรุงเทพมหานครกล่าวว่า งาน BMA EXPO 2023 นิทรรศการงานเมืองที่กรุงเทพมหานครจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว โมเดลจำลองกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในการจัดแสดงที่ถือว่า “Popular” อย่างมาก มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าชมอย่างล้นหลาม อีกทั้งยังเป็นไวรัลในโลกโซเชียล ปีนี้ กทม.จัดนิทรรศการงานเมืองอีกครั้ง ในชื่อ นิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 ‘BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ’ พร้อมการกลับมาของโมเดลจำลองกรุงเทพฯ โฉมใหม่ ที่ยกระดับให้เป็นนิทรรศการเต็มรูปแบบ พร้อมเสริมทัพแสง สี เสียง และคอนเทนต์เต็มพิกัด และนี่คือครั้งแรกของการจัดแสดงโมเดลจำลองกรุงเทพฯ แบบ Interactive กับ “Bangkok City Model Exhibition”นิทรรศการ Bangkok City Model Exhibition จะพาทุกคนมารู้จักกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ผ่านการเชื่อมโยงอดีต ฟังเสียงปัจจุบัน และกำหนดอนาคตของกรุงเทพฯ ไปด้วยกัน พร้อมทำความเข้าใจว่าผังเมืองสำคัญกับชีวิตคนอย่างไร แต่ละนโยบายช่วยแก้ปัญหาเมืองแบบไหน ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบด้วย 4 โซนหลัก คือโซน 1 ผู้คน ความท้าทาย ความหวัง : ฟังเสียงและเรื่องราวของคนกรุงเทพมหานครโซน 2 From Policy to Action : จากนโยบายสู่การลงมือทำจริงของ กทม.โซน 3 Model Mapping : ผังเมืองจำลองพร้อมแสงสีเสียง เล่าเรื่องกรุงเทพมหานครแบบ Interactive โซน 4 ACTION NOW! for Better BKK : เกมเมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณโดยนิทรรศการ Bangkok City Model Exhibition จัดแสดงวันที่ 20-23 มิ.ย. 67 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (MRT ศูนย์สิริกิติ์) จัดแสดงวันละ 18 รอบ ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. เข้าชมรอบละ 30 นาที พร้อมเสียงบรรยายภาษาไทย และรอบเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ 4 รอบต่อวัน ได้แก่ เวลา 10.00 / 14.00 / 17.00 / 20.00 น. เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าชมนิทรรศการ สามารถสำรองสิทธิ์ได้ 2 วิธี คือ1. จองสิทธิ์ออนไลน์ (วันละ 1,000 สิทธิ์) ด้วยการสแกน QR CODE หรือคลิก https://script.google.com/macros/s/AKfycbxxbQsFPKFR-qCMfFZ4niorpoBD4pow594HMADr-C_5qadFJR9Hlm8L6eadu9XKDYDJvw/exec โดยเปิดจองออนไลน์ 14 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป และปิดระบบจองออนไลน์ 19 มิ.ย. 67 เวลา 20.00 น. จองได้ไม่เกินคนละ 4 สิทธิ์ หลังลงทะเบียนเรียบร้อยให้แคปฯ หน้าต่างยืนยันสิทธิ์ และมายืนยันตัวตนก่อนเวลาประตูเปิด 5-10 นาที ในรอบที่ได้จองไว้2. รับสิทธิ์หน้างาน (วันละ 800 สิทธิ์) โดยรับ Passport ณ จุดลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมประทับตราตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อแลกสิทธิ์เข้าชมโมเดลเมืองจำลอง“ขอเชิญชวนทุกคนมาพบกันในงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ วันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-21.00 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (MRT ศูนย์สิริกิติ์) ภายในงานยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมายที่จะทำให้คุณรู้จักกรุงเทพมหานครมากกว่าที่เคย” โฆษกกรุงเทพมหานครกล่าว