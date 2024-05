Samsung ครองเบอร์ 1 จอโฆษณาดิจิทัล หวังเติบโตด้วยนวัตกรรม Micro LED โปร่งใส

ฮุน ชุง รองประธานบริหารธุรกิจจอภาพของซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ กล่าวว่า ซัมซุงจะเดินหน้าส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้ลูกค้าด้วยการนำเสนออุปกรณ์ โซลูชัน และบริการเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดีสำหรับแนวโน้มในตลาดจอโฆษณาทั่วโลกกำลังจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าของตลาดจะเพิ่มสูงขึ้น 8% ต่อปี สู่ระดับ 24,600 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 จากเดิมที่อยู่ในระดับ 14,000 ล้านดอลลาร์ในปี 25633ก่อนหน้านี้ ซัมซุงเปิดตัวผลิตภัณฑ์จอภาพเพื่อใช้ในการโฆษณามาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น- The Wall จอภาพแบบโมดูลาร์รุ่นแรกในโลกที่ใช้เทคโนโลยี Micro LED ทำให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนขนาด อัตราส่วน และรูปทรงของป้ายโฆษณาได้ตามความต้องการและลักษณะการใช้งาน- Smart Signage ให้ความรู้สึกดื่มด่ำสมจริง ด้วยรูปลักษณ์ที่บางเป็นพิเศษและดีไซน์ขอบจอที่เท่ากันทุกด้าน- Outdoor Signage มุ่งเน้นการใช้งานสำหรับสนามกีฬา ตลาดหรือสถานที่จัดกิจกรรมที่เป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยได้รับการออกแบบให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศ- Samsung Interactive Display กระดานอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างสรรค์ขึ้นให้เหมาะสมกับตลาดการศึกษา โดยมีเครื่องมือการเรียนการสอนให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายโดยลูกค้าจำนวนมากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง The Wall All-in-One และ The Wall for Virtual Production เนื่องจากให้ความสะดวกและมีรูปแบบการใช้งานที่โดดเด่น อีกทั้ง The Wall ยังเป็นจอภาพที่โรงแรมระดับหรูหราอย่าง Atlantis The Royal ในดูไบ และ Hilton Waikiki Beach ในฮาวาย เลือกใช้อีกด้วย“ความสำเร็จในอุตสาหกรรมจอโฆษณาดิจิทัล เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม เช่น การเปิดตัวจอภาพ Micro LED แบบโปร่งใสในช่วงต้นปีที่ผ่านมา”