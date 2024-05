ธนาธรนำคณะบินไปฝรั่งเศส เปิดตัวบ้านอองโตนี ของพ่อปรีดีบิดาประชาธิปไตยไทย

วันนี้ (16 พ.ค.) เฟซบุ๊ก Charnvit Kasetsiri ของนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการอาวุโส และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ภาพที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และคณะ ประกอบด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช นายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์ นางสุดา พนมยงค์ บุตรสาวของนายปรีดี พนมยงค์ นายธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน กำลังรอขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา (15 พ.ค.) เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส พร้อมข้อความระบุว่า "On the way to Antony-Paris เดินทางไปบ้านที่อองโตนี บ้านเดิมของรัฐบุรุษอาวุโส ท่านปรีดี พนมยงค์ และท่านผู้หญิงพูนศุข"ขณะที่ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊ก "คณะก้าวหน้า - Progressive Movement" โพสต์ภาพบัตรเชิญงานแถลงข่าว พร้อมข้อความระบุว่า "คืนสู่บ้านปรีดี11 พฤษภาคม 2443 ปรีดึ พนมยงค์ ลูกชาวนา ถือกำเนิดที่จังหวัดอยุธยา2 พฤษภาคม 2526 ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านอองโตนี ประเทศฝรั่งเศสความผันผวนทางการเมืองในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทำให้รัฐบุรุษผู้ก่อเกิดประชาธิปไตยไทย ต้องใช้ช่วงเวลา 13 ปีสุดท้ายของชีวิตที่บ้านหลังเล็กชานกรุงปารีส ในฐานะผู้ลี้ภัยการเมืองในช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่อ.ปรีดีและครอบครัวใช้ชีวิตที่บ้านอองโตนี บ้านหลังนี้กลายเป็นศูนย์กลางของนักเรียนไทยในฝรั่งเศส รวมถึงบุคคลสำคัญจากไทย ที่มักแวะเวียนมาสนทนาข่าวสารบ้านเมือง แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับอ.ปรีดี จนบ้านอองโตนี กลายเป็นสถานที่ที่รวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับการเมืองไทย แม้จะอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินไทยนับหมื่นกิโลเมตรแต่เมื่อ อ.ปรีดี ถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านหลังนี้ในปี 2526 ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ จึงได้ตัดสินใจขายบ้านให้กับชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเวียดนาม และพาครอบครัวย้ายกลับประเทศไทย นับจากนั้น บ้านอองโตนีก็กลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่เลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่พฤษภาคม 2567 ชีวิตและความทรงจำของปรีดี พนมยงค์ กำลังจะคืนกลับมาสู่บ้านอองโตนีอีกครั้ง18 พฤษภาคม 2567 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยทุกท่าน ร่วมติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live การแถลงข่าวการกลับมาของบ้านอองโตนี โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และปิยบุตร แสงกนกกุลคืนความหมายทางประวัติศาสตร์ที่หายไป ให้กับสถานที่พำนักสุดท้ายของบิดาแห่งประชาธิปไตยไทยคืนสู่บ้านปรีดี"อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายธนาธรไปออกรายการ NEWSROOM ทางยูทูบไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่า สิ่งที่จะพูดถึงในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. คือบ้านของนายปรีดีที่ประเทศฝรั่งเศส ที่ไปลี้ภัยและเสียชีวิตที่นั่น ตนและภรรยาก็ไปซื้อมา อยู่ที่เมืองอองโตนี ซึ่งเดิมเป็นของชาวเวียดนาม โดยได้ซื้อบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คิดว่าเดือน พ.ค. และ มิ.ย.แถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ประเทศฝรั่งเศส คิดว่าเราอยากให้คนรำลึกและจำประวัติศาสตร์ 2475 เวลาไปสหรัฐอเมริกาเขายังเชิดชู 4th of July, Independence Day ฝรั่งเศสมีเชิดชูคุกบัสตีย์ วันที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ ที่เชิดชูสิทธิเสรีภาพ อิสรภาพของประชาชน แต่วันที่ 24 มิ.ย. ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวันชาติถูกหลงลืมไป ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหายไป