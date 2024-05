IQ SPORT เปิดตัว ‘ตะวันฉาย’ ดาวรุ่งแห่งวงการมวยไทย ลุยจัดแคมเปญ “ยืนหนึ่งทุกความสบาย...ตะวันฉาย ท้า! ให้ลอง”

IQ SPORT แบรนด์ผู้ผลิตรองเท้ากีฬาและรองเท้าผ้าใบสัญชาติไทยที่เข้าใจสรีระเท้าคนไทยมากที่สุด เปิดตัวยอดนักมวยแห่งยุค ตะวันฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม เป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ พร้อมลุยจัดแคมเปญทางการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ “ยืนหนึ่งทุกความสบาย...ตะวันฉาย ท้า! ให้ลอง” กับเทคโนโลยี 360° Comfort Move เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ IQ SPORT ที่ช่วย Support และกระชับสรีระเท้าได้รอบด้านครบ 360 องศา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้นานยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทุกความเคลื่อนไหวของคนไทยได้อย่างอิสระมากที่สุดโดย IQ SPORT ตั้งใจนำเสนอรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนไทยผ่าน “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” แชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ONE Championship นักมวยเซเลบริตี้คนดังที่เป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบด้านกีฬาของหลาย ๆ คน และยังเป็น Sneakerhead ที่มีความชื่นชอบรองเท้าผ้าใบเป็นชีวิตจิตใจ และพิถีพิถันในเรื่องของการเลือกรองเท้าเพื่อสวมใส่ให้เหมาะกับแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เต็มที่ในทุก ๆ ด้านให้เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราว และแนะนำ IQ SPORT ในคอนเซ็ปต์ใหม่ผ่านแคมเปญ “ยืนหนึ่งทุกความสบาย...ตะวันฉาย ท้า! ให้ลอง”ยืนหนึ่งทุกความสบายไปกับรองเท้า IQ SPORT ด้วยเทคโนโลยี “360° Comfort Move” ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเบาสบายในการสวมใส่พร้อมยังช่วยซับพอร์ต และกระชับสรีระเท้าได้รอบด้านครบ 360 องศา ตอบโจทย์ทั้ง Lifestyle & Performance ทุกความเคลื่อนไหวของคนไทยได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของเท้าไปกับทุกกิจกรรมให้เป็นไปได้อย่างอิสระ คล่องตัว รองรับแรงกระแทกกับทุกอิริยาบถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้นานยิ่งขึ้น มาพร้อมดีไซน์ที่สวยล้ำทันสมัย และยังช่วยเสริมบุคลิกภาพให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น สามารถแมทช์เข้ากับเสื้อผ้าได้หลากหลายสไตล์ ให้คุณสนุกไปกับทุกกิจกรรมพิเศษ!! กับโปรโมชั่นสุดเอ็กคลูซีฟเฉพาะจาก Campaign “ยืนหนึ่งทุกความสบาย...ตะวันฉาย ท้า! ให้ลอง” สำหรับลูกค้าที่ซื้อรองเท้า IQ SPORT ที่เข้าร่วมรายการ ผ่านช่องทาง Line: @iqsport และ Facebook Page: IQsport รองเท้า ไอคิว สปอร์ต ลุ้นรับ Photo Card แบบ Limited Edition จากตะวันฉายสามารถติดตามกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษจาก IQ SPORT ร่วมกับ “ตะวันฉาย” เพิ่มเติมได้ที่Facebook Page: IQsport รองเท้า ไอคิว สปอร์ตIQ SPORT รองเท้าผ้าใบแบรนด์สัญชาติไทย ภายใต้กลุ่ม IQ Shoes ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและจําหน่ายรองเท้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยครอบคลุมรองเท้าหลากหลายประเภท ทั้ง IQ Sport รองเท้ากีฬาและรองเท้าผ้าใบ, IQ Style รองเท้าลำลอง, IQ Select รองเท้าหนัง และ IQ Soft รองเท้าแตะ และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ให้กับคนไทย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายรองเท้ามามากกว่า 30 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535) ทำให้มีความเข้าใจสรีระ และรูปเท้าของคนไทยเป็นอย่างดี จึงสามารถพัฒนารองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าของคนไทยได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้มากที่สุดรองเท้า IQ SPORT วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ (เฉพาะบางสาขา) ได้แก่ Robinson, Central, Supersports, Bic C และ Lotus’s รวมถึงห้างท้องถิ่นชั้นนำทั่วประเทศ และยังจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งหมดได้ที่ Facebook Page: https://www.facebook.com/iqsportshoes/