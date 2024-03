เชฟพฤกษ์ แห่ง HOBS อารีย์สโมสร ส่งเมนูกระตุ้นต่อมสร้างคอนเท้นต์เรียกน้ำย่อย

สำหรับ Make Time for the Life Artois & Sauce ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ร้าน Hobs อารีย์สโมสร ในโครงการอารีย์ การ์เด้นท์ ที่ให้ฟีล Cozy อบอุ่นเหมือนทานข้าวที่บ้านเพื่อนที่บังเอิญเพื่อนทำอาหารอร่อย ตามความตั้งใจของเชฟพฤกษ์ที่ต้องการสร้างสรรค์ร้าน Basseries สไตล์ปารีเชียง ให้เป็นร้านอาหารไร้สัญชาติ ให้บรรยากาศสบายๆเป็นสถานที่รวมตัวกันของเพื่อนๆ แต่ยังคงสีสันความสนุกสนานสไตล์ลอนดอนผับ “ย่านอารีย์นี้คล้ายกับย่านโอโมเตะซันโดในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านแทรกร้านฮิปๆ เข้ากับชุมชนไว้อย่างกลมกลืน” เชฟพฤกษ์กล่าว

เมนูแรกเรียกน้ำย่อยกับเมนูที่ชื่อเซ็กซี่อย่าง กริลล์ ทรัฟเฟิล บิกินี่ ‘TRUFFLE BIKINI’ แซนด์วิชชีสนุ่มๆ ที่นำขนมปังมาจี่กับเตาถ่านจนได้สีเหลืองทองเกรียมกรอบพอดี แทรกด้วยมอสซาเรลล่าที่ให้เนื้อสัมผัส (Texture) เข้ากันอย่างลงตัวกับพาเมอซานชีสรสเค็มนวลกลมกล่อม ให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังเพิ่มความนัวด้วยกลิ่นหอมทรัฟเฟิล ความครีมมี่ที่เข้ากันได้ดีเสริมรสชาติของเครื่องดื่มอย่างลาเกอร์

เชฟพฤกษ์ ผู้รับบทบาทเป็นตัวแทนจากแคมเปญ Make Time for the Life Artois & Sauce ยังเสริมอีกว่าสำหรับเมนู “ทรัฟเฟิล บิกินี่” นี้เป็นตัวแทนของอาหารทานเล่นฝั่งยุโรปซึ่งเราจะเห็นเมนูนี้ตามเมืองตากอากาศในยุโรป เราใช้ลาเกอร์ของงานนี้เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงทางรสชาติของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นรสชาติจากฝั่งยุโรปหรืออาหารจัดจ้านสไตล์ไทยก็สามารถเข้ากันได้ดี”

อีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ที่ส่งต่อสูตรลับจากเมืองใต้ของครอบครัวเชฟพฤกษ์ กับ ‘LARGER BATTER SEABASS CUMIN GLAZE’ ปลากระพงทอดสไตล์ Western เคลือบรสชาติและดึงอโรม่าของสมุนไพรขมิ้น ด้วยส่วนผสมลับของแป้งที่ใช้ฟองคาร์บอนเนตหรือแก๊สที่อยู่ในลาเกอร์เสริมแป้งมีความเบาฟูนุ่มแต่ยังกรอบเมื่อทอดลงน้ำมันร้อน ผสานกับซอสขมิ้นและกระทิ เมนูนี้ดัดแปลงให้เข้ากับการทานคู่กับเครื่องดื่มลาเกอร์ได้แบบเพลิดเพลินตลอดค่ำคืน

ภายในงานยังเป็นการร่วมตัวของเชฟมาร่วม Exclusive Talk ในเรื่องประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่เคยรังสรรค์เมนูพิเศษสำหรับ Make Time for the Life Artois & Sauce ทั้ง 6 EP. ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น เชฟวิน นวิน ฌนาภัทรศิริ จากร้าน BIB - Break in Box, เชฟอ๊อฟ ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ จากร้าน RED Nikkei & Steak Bar, คุณยู กิติภพ คูหาทัสนะดีกุล จากร้าน Kenny’s รวมไปถึง คุณอิสระ ฮาตะ พิธีกรรายการ Make Time for the Life Artois & Sauce ในทุก EP. และทั้งกูรูด้านอาหารและเครื่องดื่มอีกคับคั่ง

สำหรับผู้ที่สนใจลิ้มลองเมนูพิเศษ ‘TRUFFLE BIKINI & LARGER BATTER SEABASS CUMIN GLAZE’ จับคู่เครื่องดื่มสไตล์ลาเกอร์ ที่ร้าน HOBS อารีย์ สโมสร สามารถจับจองที่นั่งได้ที่ โทร. 064 609 9617 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคมนี้ เท่านั้น