แอปฯ ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้สแกนจ่าย ผ่านบัตรเครดิตได้แล้ว

วันนี้ (21 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เวอร์ชันล่าสุด (Version 3.32.1) ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ประกอบด้วย การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรจากเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่น รวมทั้งบริการ Scan to Pay ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพโดยบริการ Scan to Pay สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ใช้ได้เฉพาะหน้าบัตรที่เป็นบัตรเครดิต VISA และบัตรเครดิต Unionpay เท่านั้น ส่วนบัตรเครดิต Mastercard ไม่สามารถใช้งานคิวอาร์โค้ดตัวนี้ได้ สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สามารถสแกนจ่ายแบบเดิมได้ตามปกติสำหรับ QR บัตรเครดิตที่สามารถใช้บริการ Scan to Pay ได้ จะต้องเป็นคิวอาร์โค้ดมาตรฐาน THAI QR PAYMENT ที่มีสัญลักษณ์ PromptPay ควบคู่ไปกับสัญลักษณ์บัตรเครดิต VISA หรือ Unionpay ในการสแกนจ่าย ซึ่งจะแตกต่างจากคิวอาร์โค้ด PromptPay ธรรมดาที่ใช้สแกนจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาโดย QR บัตรเครดิตมักพบเห็นตามเครื่องรูดบัตร (EDC) ของร้านค้าประเภทนิติบุคคล หรือแอปพลิเคชันจัดการร้านค้า เช่น BeMerchant Next Gen ธนาคารกรุงเทพ, K SHOP ธนาคารกสิกรไทย, SCB แม่มณี ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าบางแห่งที่สร้าง THAI QR PAYMENT รองรับบัตรเครดิตได้ด้วยข้อดีของการใช้ QR บัตรเครดิต คือ ไม่ต้องพกบัตรเครดิตตัวจริง ไม่ต้องเซ็นชื่อ ไม่ต้องมีเซลสลิป และเป็นการชำระเงินแบบไร้สัมผัส โดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว และยังคงได้รับคะแนนสะสมหรือสิทธิพิเศษตามปกติ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ว่าจะยอมรับหรือไม่ เนื่องจากฝั่งร้านค้ายังคงต้องเสียค่าธรรมเนียมร้านค้ารับบัตรเช่นเดียวกับบัตรเครดิตอนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ให้บริการบัตรเครดิตให้บริการ QR บัตรเครดิต หรือ Scan to Pay แล้ว อาทิ แอปพลิเคชัน U CHOOSE บัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ, SCB EASY บัตรเครดิตคาร์ดเอ็กซ์, KTC Mobile บัตรเครดิตเคทีซี, Citibank TH บัตรเครดิตซิตี้ (ซึ่งจะยุติบริการในเร็วๆ นี้), ICBC บัตรเครดิตไอซีบีซี ไทย (เฉพาะบัตร Unionpay), AEON Thai Mobile บัตรเครดิตอิออน (เฉพาะบัตร Mastercard) และล่าสุด K PLUS บัตรเครดิตกสิกรไทย