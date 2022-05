K PLUS เปิด "QR จ่ายเงิน" ผ่านเครือข่ายยูเนี่ยนเพย์ ใช้ได้ที่จีนและกว่า 40 ประเทศ

วันนี้ (4 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า แอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มฟีเจอร์ "QR จ่ายเงิน" ในเวอร์ชัน 5.15.7 ให้สามารถชำระเงินผ่าน QR Code และ Barcode ของยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay) ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ได้มากกว่า 40 ประเทศ/ดินแดน โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถแสดง QR Code หรือ Barcode ผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ยูเนี่ยนเพย์ หรือหยุนฉานฟู่ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการสแกนจ่ายผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ยูเนี่ยนเพย์ หรือหยุนฉานฟู่ที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าไปที่เมนู "สแกนจ่าย/รับ" เลือกแท็บ "QR จ่ายเงิน" เลือกประเทศที่ต้องการ เช่น จีน ระบบจะแสดงเลขที่บัญชี พร้อมสัญลักษณ์ UnionPay และระบุอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน (CNY) เท่ากับบาทไทย โดย QR Code และ Barcode มีอายุ 5 นาที นับจากการทำรายการ เมื่อทำรายการสำเร็จจะหักเงินจากบัญชีที่ใช้ชำระเงินโดยอัตโนมัติทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลการชำระค่าสินค้า/บริการเพื่อรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่ยูเนี่ยนเพย์กำหนด โดยศึกษารายละเอียดได้ในเงื่อนไขบริการ K PLUS สำหรับคนที่ยังไม่มีฟีเจอร์ดังกล่าว ให้อัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนใช้บริการสำหรับประเทศที่รองรับการชำระเงินผ่าน QR Code และ Barcode ของยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay) ได้แก่1. กัมพูชา2. เกาหลีใต้3. เคนยา4. แคนาดา5. จอร์เจีย6. จิบูติ7. จีน8. ญี่ปุ่น (เลือก ยูเนี่ยนเพย์)9. ตุรกี10. ไต้หวัน11. แทนซาเนีย12. นิวซีแลนด์13. เนปาล14. บรูไน15. บังกลาเทศ16. ปากีสถาน17. ปานามา18. โปรตุเกส19. โปแลนด์20. ฝรั่งเศส21. ฟิจิ22. ฟิลิปปินส์23. มองโกเลีย24. มอริเชียส25. มัลดีฟส์26. มาเก๊า27. มาดากัสการ์28. มาเลเซีย29. เมียนมา30. เยอรมนี31. ลาว32. เวียดนาม33. ศรีลังกา34. สเปน35. สหรัฐอเมริกา36. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์37. สหราชอาณาจักร38. สิงคโปร์39. ออสเตรเลีย40. อาร์เจนตินา41. อิตาลี42. ฮ่องกงข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค. 2565