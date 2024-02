The youth fund กลุ่มเยาวชน จับมือ SCGC เดินหน้าสานต่อโครงการ Nets up ร่วมงานปฏิบัติการเก็บกู้ซากอวน ที่ปกคลุมเรือหลวงเภตรา จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยอวนที่เก็บกู้ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ จะถูกนำเข้าโครงการ Nets Up เพื่อผ่านกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โครงการ “Nets Up” โมเดลการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อทะเลยั่งยืน ด้วยสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) กลุ่มเยาวชน The Youth fund กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ.ระยอง พันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เปลี่ยนอวนประมงที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัสดุทางเลือกใหม่จากนวัตกรรมรีไซเคิลนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ใน นามคณะทำงานปฏิบัติการเก็บกู้อวนที่ ปกคลุม "เรือหลวงเภตรา"ด้วยสำนักงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้รับข้อ ร้องเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดีย และศูนย์ สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 พบอวนแหขนาด ใหญ่ ปกคลุมเรือหลวงเภตรา แหล่งเรือจม เกาะมันนอก ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพยากรทางทะเลในเวลาต่อมา ทาง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้เห็นสมควรดำเนินการเก็บกู้อวนแห บริเวณเรือหลวงเภตราดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดปฏิบัติการเก็บกู้อวนที่ ปกคลุม "เรือหลวงเภตรา"เพื่อสานต่อ วัตถุประสงค์หลักของการจมเรือหลวง เภตรา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูตลอด จนเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และ การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล อันจะ นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของปปช.ชาวระยองและ โดยทั่งไปในระยะยาว รวมถึงความอุดม สมบูรณ์และความหลากหลายทาง ทรัพยากรทางทะเลนอกจากนี้ นางสาว สาธิตา นิลสุวรรณกุล กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ ในการรับมอบอวนที่เก็บกู้ขึ้นมากจากเรือหลวงเภตรา เพื่อสานต่อความร่วมมือในโครงการ "Nets Up" การมีส่วนร่วมของเราเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเยาวชนในการปกป้องทะเลไทย และรับมอบอวนจากกิจกรรมวันนี้ ส่งต่อสู่ธนาคารขยะสำหรับชุมชนที่เราสร้างไว้ ด้วยความคิดริเริ่มเช่นนี้ เรากำลังสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เรากำลังสร้างความแตกต่างและสนับสนุน หลักการของเศรษฐกิจเเบบหมุนเวียน ร่วมกันเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น