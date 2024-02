ตู้ SCB ATM ไทยพาณิชย์ กดเงินไม่ใช้บัตรต่างธนาคารได้แล้ว 5 แห่ง

วันนี้ (14 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า ตู้เอทีเอ็ม SCB ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการกดเงินไม่ใช้บัตร (Cardless ATM) ต่างธนาคารแล้ว 5 แห่ง โดยรายล่าสุด คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ให้บริการแก่ผู้ใช้แอปพลิเคชัน ttb touch เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา คิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมกดเงินไม่ใช้บัตรต่างธนาคาร ผ่าน SCB ATM ประกอบด้วย ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีทีบี ผ่านแอปฯ ttb touch ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านแอปฯ BAAC Mobile ครั้งละ 15 บาทต่อรายการ, ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ผ่านแอปฯ LHB YOU ครั้งละ 15 บาทต่อรายการธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผ่านแอปฯ KKP Mobile ไม่มีค่าบริการสำหรับ 10 รายการแรกของเดือน ส่วนรายการที่ 11 เป็นต้นไป คิดค่าบริการครั้งละ 10 บาทต่อรายการ และธนาคารไทยเครดิต ผ่านแอปฯ alpha by Thai Credit ครั้งละ 15 บาทต่อรายการ แต่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ 4 ครั้งต่อเดือน รวมทุกบัญชีบนแอปฯ alpha by Thai Credit ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2567 ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสาขาทั้งสิ้น 724 สาขา และมีเครื่องเอทีเอ็มรวม 10,955 เครื่อง