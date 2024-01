วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จับมือ เอ็น.ซี.ซี. ยกระดับงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2567” สู่แพลตฟอร์มนานาชาติ

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยจากโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐต่าง ๆ นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2566 จะอยู่ที่ 8.4 – 8.5 แสนล้านบาท หรือขยายตัว 2.5 – 3.5% จากฐานในปี 2565 ซึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของปี 2566 ยังมาจากโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐขนาดใหญ่ (Mega projects) อาทิ โครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะโครงการสนามบินอู่ตะเภา โครงการท่าเรือ มาบตาพุดระยะที่ 3 โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เป็นต้น โดยแบ่งเป็นโครงการก่อสร้างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนเม็ดเงินลงทุนราว 65% ขณะที่อีก 35% จะเป็นโครงการใหม่ๆ ที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 // นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ โครงสร้างพื้นฐานระบบ 5G เป็นต้น // ทั้งนี้มูลค่าโครงการส่วนใหญ่จะเป็นงานวิศวกรรม ซึ่งมีความต้องการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอัจฉริยะ เครื่องจักร อุปกรณ์ทางการก่อสร้าง วัสดุที่ทันสมัย และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ที่แตกต่างกันตาม แต่ละแขนงรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น นับเป็นความท้าทายวิศวกรไทยต้องสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างประสิทธิผลให้ได้มากกว่าเดิม อาทิ AI เสมือนจริง โดรนและหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบปรับเปลี่ยนได้ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทดแทนการใช้แรงงานคน และจำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ หลากหลายสาขา องค์ความรู้แห่งอนาคตด้านวิศวกรรม เพื่อตอบรับโอกาสและรองรับความก้าวหน้างานวิศวกรรมระดับโลกนายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงาน International Engineering Expo 2024 เผยงานวิศวกรรมแห่งชาติ เป็นงานที่จัดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านงานนิทรรศการ และการสัมมนาทางวิชาการ จนเป็นที่ยอมรับของวงการวิศกรทั่วประเทศ โดยงานด้านวิศวกรรมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการแบบดิจิตอล การผลิตและบริหารจัดการด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะต่างๆ ทำให้เราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโครงการด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่มากมายทั้งระบบประเทศและภูมิภาค // ในวันนี้นอกจากเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาไปพร้อมกันคือ ด้านความใส่ใจในความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ Net Zero โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญา ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 26 มีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุ Net Zero ทั่วโลก ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) เทียบกับก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติในปีนี้ จึงกำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Driving Sustainability Responsiveness “ขับเคลื่อนวิศวกรรม เพื่อตอบรับความยั่งยืน” ภายในงานจะประกอบด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมภายในงาน องค์ความรู้ที่บูรณาการทุกหัวข้อการประชุมและสัมมนา ที่จะร่วมจุดประกายและผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการความยั่งยืนสู่การปฏิบัติและวัดผลได้อย่างแท้จริงคุณสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยความร่วมมือในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการรวมความแข็งแกร่งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในด้านองค์ความรู้ Content ทั้งหมดในทุกสาขาวิศวกรรมกับความเชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับการจัดงานให้เป็นงานระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “International Engineering Expo 2024” พร้อมต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ Exhibitor และ Visitor จากนานาชาติ โดยสัญญาความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้จะเริ่มขึ้นในปีนี้และต่อเนื่องไป 3 ปี เพื่อเป็นเวทีศูนย์รวมสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมล่าสุด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิศวกรจากทั่วภูมิภาค และสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบวิศวกรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืน // โดยมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดงานจากปลายปี เป็นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินงานแสดงสินค้านานาชาติ ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่ของงาน International Engineering Expo 2024 ในปีนี้ จะมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) เจ้าของแบรนด์เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และการบริการจากนานาชาติ โดยจากโซนเอเชียนับเป็นปีแรกที่เข้าร่วม อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และไต้หวัน รวมถึงอีกหนึ่งประเทศจากยุโรป คือ เยอรมัน // การขยายฐานผู้ซื้อ (Visitor) จากต่างประเทศ ในปีแรกเราจะมุ่นเน้นที่วิศวกร จากกลุ่มประเทศ CLMV และจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงานจากภูมิภาคอื่นในปีต่อไป // การทำกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ // การเสวนาแบบอย่างความสำเร็จ Best Practice ด้านวิศวกรรมในจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่ว่าด้วยเรื่อง Engineering Sustainability และจะยกระดับสู่การจัดประชุมระดับนานาชาติด้านวิศวกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเวทีในการกำหนดเทรนด์ของภูมิภาคงาน “International Engineering Expo 2024” งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านวิศวกรรมและการประชุมนานาชาติ จัดพร้อมกับ งาน “ASEAN TOOLS EXPO 2024” งานแสดงนวัตกรรมฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างระดับภูมิภาคอาเซียน พบผู้แสดงเทคโนโลยีในปีนี้ มากกว่า 150 บริษัท พร้อมสัมมนากว่า 50 หัวข้อ วิทยาการ Best Practice จากหลากหลายแบบอย่างความสำเร็จด้านความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดผู้เข้าชมงานทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30,000 คน สร้างมูลค่าการซื้อขายเงินสะพัดกว่าพันล้านบาท