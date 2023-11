'เจ้าสัวเจริญ' ร่วมกระตุ้นท่องเที่ยว ทุ่ม 1,500 ล้านบาท พัฒนา 2 โรงแรมลักชัวรีในเชียงราย

AWC จับมือ IHG ลงทุน 1,500 ล้านบาท พัฒนา 2 โรงแรมระดับลักชัวรีในเชียงราย ดึงดูดนักเดินทางทั่วโลกสู่จุดหมายการท่องเที่ยวในจังหวัดที่อยู่เหนือสุดแดนสยาม พร้อมเปิดให้ยลโฉมปี 2569

‘อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ต’ และ ‘คิมป์ตัน เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล’

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ลงนามข้อตกลงในการพัฒนาและบริหารโรงแรมกับเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป หรือ IHG Hotels & Resorts หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจโรงแรม เพื่อพัฒนาโรงแรมระดับลักชัวรีใหม่ 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 'อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ต' และ 'คิมป์ตัน เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล' ซึ่งนับเป็นโครงการแรกของ AWC และ IHG ในจังหวัดเหนือสุดแดนสยามนี้ สนับสนุนกลยุทธ์ GROWTH-LED ของ AWC ในระยะยาวเพื่อพัฒนาทรัพย์สินคุณภาพในทําเลที่มีศักยภาพสูง รวมถึงเพิ่มความหลากหลายให้พอร์ตโฟลิโอกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ ด้วยการนำแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาสู่จังหวัดเชียงราย ในฐานะอัญมณีเม็ดงามด้านการท่องเที่ยวที่รอการค้นพบ พร้อมสนับสนุนเชียงรายสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมสำหรับนักเดินทางทั่วโลกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง AWC และ IHG ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยแห่งนี้เป็นที่จดจำสำหรับนักเดินทางจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอบโจทย์กลุ่มนักเดินทางคู่รักและครอบครัวที่ให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพักผ่อนในเวลเนสรีสอร์ตระดับลักชัวรี นอกจากนี้ ที่ตั้งของโครงการอยู่ในทำเลชั้นเยี่ยมติดแม่น้ำ พรั่งพร้อมด้วยห้องอาหารและบาร์ริมน้ำที่จะเติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษกับการล่องเรือสำราญเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาว และพม่า และด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1,500 ล้านบาทกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี IHG Hotels & Resorts กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสําคัญของความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่า 10 ปีระหว่าง IHG และ AWC ที่จะดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าของเรามีโอกาสได้เดินทางมายังภาคเหนือของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยจะนำเสนอประสบการณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่นเพื่อแนะนำจังหวัดเชียงรายให้นักเดินทางจากทั่วโลก ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเติบโตในประเทศไทยด้วยการนําเสนอการบริการระดับเวิลด์คลาสด้วยกลยุทธ์ของ AWC ในการพัฒนาสินทรัพย์คุณภาพในทําเลที่มีศักยภาพสูงและการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก โรงแรม ‘อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ต’ จะเป็นโครงการที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ในขณะที่ ‘คิมป์ตัน เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล’ จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการพัฒนาขึ้นใหม่และการปรับปรุงโรงแรมอิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ล รีสอร์ต ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่อันงดงามของสามเหลี่ยมทองคําในอําเภอเชียงแสน ท่ามกลางเทือกเขาของภาคเหนือ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวก ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทย พม่า และลาวโดยโรงแรมดังกล่าวถือเป็นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแห่งที่ 2 ของทาง AWC ในภาคเหนือของประเทศไทย หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล และเป็นโรงแรมคิมป์ตันแห่งที่ 3 ของทาง AWC ต่อจาก คิมป์ตัน พัทยา และคิมป์ตัน หัวหิน โดยโรงแรมใหม่ทั้ง 2 แห่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569‘อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ต’ มีสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม ประกอบไปด้วยพูลวิลล่า และการ์เด้น วิลล่า 68 หลัง ในขณะที่ ‘คิมป์ตัน เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล’ ให้บริการห้องสวีทสไตล์ล้านนาร่วมสมัย 68 ห้อง รวมถึงห้องที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัว และห้องแบบพูลแอ็กเซส โดยโรงแรมทั้ง 2 แห่งจะมีห้องอาหารและบาร์ทั้งหมด 8 แห่ง รวมถึง Glasshouse Cafe and Restaurant ขนาด 110 ที่นั่งริมแม่น้ำโขง ด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 พร้อมดีไซน์การตกแต่งภายในแบบร่วมสมัยโรงแรมใหม่ทั้ง 2 แห่งจะเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพด้วยทรีตเมนต์สมุนไพรไทย สระว่ายน้ำ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับโครงการ "AWC Stay to Sustain" ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มอย่างยั่งยืนเพื่อเชิญชวนแขกของโรงแรมเข้าร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นไม้ในป่าชุมชนนอกจากนี้ โรงแรม ‘อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ต’ และ ‘คิมป์ตัน เชียงราย โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล’ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED หรือ WELL ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานอาคารสีเขียวของ AWC รวมถึงทางโรงแรมยังเป็นที่ตั้งของร้าน เดอะ GALLERY โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมของ AWC ที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยนักออกแบบ ศิลปิน และชุมชนชาวไทย