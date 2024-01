เลิร์นสาธิตพัฒนา ผนึก Washington Academy นำร่องหลักสูตรอินเตอร์ในโรงเรียนไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ Dual High School Diploma โดย EDUDEE และ Educatius

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาในการจัดทำ Dual High School Diploma กับโรงเรียน Washington Academy รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและประสานงานจาก มูลนิธิ Education Exchange Foundation และสถาบัน EduDee ร่วมมือกับ Educatius หน่วยงานด้านการศึกษาระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาไปสู่ระดับโลกอย่างเข้มแข็งและทัดเทียมนายยศวัจน์ ศิริดิษยพงศ์ ผู้บริหารมูลนิธิ Education Exchange Foundation และ EduDee กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากการสนับสนุนและประสานงานจากหน่วยงานด้านการศึกษาระดับโลกอย่าง Educatius ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 7,000 คนจากกว่า 60 ประเทศ ร่วมกับมูลนิธิ Education Exchange Foundation และสถาบัน EduDee ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา โดยได้มีการนำร่องความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา และ Washington Academy ในลักษณะการบูรณาการเข้ากับแผนการเรียนของโรงเรียนเป็นที่แรก ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษามัธยมของนักเรียนโรงเรียนไทย โดยการนำหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติมาใช้ในพัฒนา ซึ่งหลักสูตรอเมริกันถือเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยเป็นระบบที่มีทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อที่จะสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่พร้อมในรอบด้าน (Well-Rounded) ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen) โดยนับจากนี้ โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนาจะสามารถเปิดหลักสูตร International Program ให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของอเมริกัน ผ่านช่องทางการเรียนระบบออนไลน์ ควบคู่ไปการเรียนของโรงเรียน และเมื่อสำเร็จหลักสูตรนักเรียนจะได้รับวุฒิ High School Diploma จากประเทศสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอีกด้วยทั้งนี้ การบูรณาการหลักสูตร International Program (US Dual Diploma) จะยังต่อยอดไปสู่โรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วประเทศไทยทั้งรัฐบาลและเอกชนอีกกว่า 85 โรงเรียน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทยที่จะสามารถผลักดันให้เยาวชนไทยได้พัฒนาไปสู่ระดับโลกอย่างเข้มแข็งและทัดเทียม” นายยศวัจน์กล่าวด้านอาจารย์เศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา เผยว่า “โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างหลักสูตรการศึกษาในระบบที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ เพื่อสร้างผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข และทำประโยชน์แก่สังคมได้ โดยโรงเรียนเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จและมีความสุขในแบบของตัวเองผ่านการรูผ่านการรู้จักตัวตนและได้รับการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้น พันธกิจหลักของโรงเรียน โดยนักเรียนของโรงเรียนจะถือคติ “Global Head, Local Heart, and Practical Hands” การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียน Washington Academy ในครั้งนี้ จึงเป็นจุดสำคัญในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน International Siganture Programme ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น”สำหรับสถานศึกษาใดที่สนใจเปิดหลักสูตร International Program (US Dual Diploma) หรือประสงค์จัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้กับนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (+66) 081-9337622 (+66) 086-3859444 (+66) 093-5241590 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edudee.co.th , info@edudee.co.th , www.facebook.com/edudee.th instagram : edudee_education