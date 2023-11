“HOG International Academy” ปล่อยวีดีโอโฆษณาโปรโมทนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ AI แบบ 100% ครั้งแรกในประเทศไทย

0-2644-6006-7

การศึกษาในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้อย่างมาก ต่อเยาวชนให้ได้เข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย และตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคที่ AI กำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตเดินหน้าสร้างมิติใหม่ทางด้านการศึกษา ปล่อยวิดีโอโฆษณาชุดแรกกับการ promote สถาบัน ผ่านการเล่าเรื่องการเรียนในรูปแบบเดิม ก้าวผ่านสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี แห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิดีโอโฆษณาเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ Artificial Intelligence หรือ AI แบบ 100% ภายใต้คอนเซ็ปต์นับเป็นก้าวสำคัญและเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ใช้ AI ในการเจอเนอเรทวิดีโอโฆษณา สร้างต้นแบบแห่งศิลปะการโฆษณาในยุค AI ทั้งนี้สามารถดูวิดีโอโฆษณาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=WSPewU-89Qw เปิดตัวสถาบันนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับ High School ภายใต้การกำกับดูแลของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ HOG INTER สร้างสรรพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่โลกกำลังถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น จนเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทำให้สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตเชื่อมโยงจากระดับเตรียมอุดมศึกษาสู่ระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีพลัง รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูงผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาเพียง 18 เดือน จากการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมวิชาพื้นฐานสำคัญ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา พร้อมด้วยคะแนน IELTS และ SAT มาตรฐานการวัดความรู้ระดับนานาชาติที่สามารถจะผ่านเกณฑ์มหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทุกมหาวิทยาลัย ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (GED) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผนวกกับหลักสูตรนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกใน ASEAN ก้าวล้ำไปกว่าระดับเตรียมอุดมศึกษาทั่วไปได้รังสรร 2 แผนการเรียนรู้ มุ่งสู่เป้าหมายที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตรงและชัดเจน พร้อมก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดยไม่ลังเลว่าจะเลือกเรียนอะไรดีอีกต่อไปอันประกอบด้วยหลักสูตรด้านเตรียมความพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ International พร้อมด้วย Admission quotaกลยุทธ์ในการเรียนรู้ที่ HOG INTER ถูกกำหนดขึ้นในแนวทาง Critical thinking, problem solving, project-based experiential learning, hands-on experience & workshops, application of AI technologies, plus study trips abroad จนสามารถพัฒนาให้เกิดทักษะใหม่และความพร้อมสู่การเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อมั่นในหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นในแนวนวัตกรรมและเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิจึงได้ลงนามใน MOU หนุน House of Griffin ในการเปิดตัว HOG International Academy พร้อมยืนยันด้วย Admission quota และ Credit transfer รวมไปถึงการสนับสนุนให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าส่งเสริมการเรียนรู้ นอกเหนือจากนั้นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ HOG INTER ยังได้เข้าร่วมเป็น Academic Council Commitee อีกด้วย จึงทำให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนจาก HOG INTER จะได้รับการเรียนรู้ที่ก้าวล้ำไปในทิศทางการศึกษาแห่งอนาคตอย่างแท้จริง (Pre university and beyond at HOG International Academy) สนใจรายละเอียดข้อมูลศึกษาต่อ ติดต่อได้ที่ โทร.หรือ http://hoginter.com/