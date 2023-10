ก.พ. จัด งาน “OCSC International Education Expo 2023” ประสบความสำเร็จงดงาม มีผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 คน

โดย

สุดคึกคัก สำหรับงานงานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 18 จัดโดยมุ่งมั่นตั้งใจ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ด้วยทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน-นิสิต/นักศึกษา-ข้าราชการ ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและยาว งานเดียวในประเทศไทย ที่รวมข้อมูลสถาบันชั้นนำทั่วโลกไว้กว่า 300 สถาบัน จาก 25 ประเทศ พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เปิดให้เข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวภายในงาน เมื่อเร็วๆ ว่า “ปีนี้ งาน OCSCEXPO2023 เราจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมาร่วม “ปั้นฝัน…ให้เป็นจริง ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นฝันให้เป็นจริง จากหัวใจ และหน้าที่หลักในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยทุนการศึกษาที่หลากหลาย ให้กับนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรในภาครัฐได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและยาว พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการระดับชาติ เพื่อพัฒนาประเทศไทย กับการทำงานในตำแหน่งงานที่ชอบ ในองค์กรที่ใช่”ทั้งนี้ ในงานนอกจากจะได้พบกับสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมที่มอบประโยชน์และสาระความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงาน อาทิ การให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ การทดลองสอบชิงทุนภาครัฐ และทดลองสอบทักษะภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ EQ และ IQ /แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ / การพบและพูดคุยกับรุ่นพี่นักเรียนทุนตลอดทั้ง 2 วัน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก และอบอุ่น โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ผู้ปกครองและข้าราชการที่กำลังวางแผนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าชมงานรวม กว่า 15,000 คน ทุกมุมกิจกรรมทั้งห้องทดลองสอบ IELTS Mock Test จากศูนย์สอบ British Council ที่พิเศษสุดๆ เมื่อทดลองสอบแล้วสามารถรับฟีดแบกกับ Native ได้ทันที ขณะที่กิจกรรมบนเวทีอัดแน่นเต็มไปด้วยข้อมูลที่ต้องรู้สำหรับคนอยากไปเรียนต่อ บรรยายโดย เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็น รุ่นพี่ทุนจาก Top U ได้แก่(LLM. UC Berkeley) นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,(MSc. UC Berkeley) Software Engineer, Robust Intelligence Inc. และ(MSc. University of York) หัวหน้างานยุทธศาสตร์การลงทุน สำนักงานประกันสังคมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า "การจะเป็นข้าราชการ การจะทำเพื่อประเทศไทยต่อไปในอนาคต ก้าวข้ามสิ่งที่เคยมีมา ลืมไปซะว่าความสำเร็จที่เราเคยทำมา ที่ทำให้เรามายืนอยู่ในวันนี้ เพราะว่านั่นจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในวันพรุ่งนี้...เราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่า ถ้าเราจะมาเป็นนักเรียนทุน นอกจากไปเรียนรู้เพื่อตัวเองแล้ว กลับมาเราจะมาทำอะไรเพื่อคนอื่นต่อไปได้บ้าง"นักแสดงชื่อดัง 1 ใน เกสต์สปีกเกอร์ กล่าวว่า “ผมชอบคอนเซ็ปต์ของงานมาก Shift your dream to reality เพราะรู้สึกว่า เป็นความฝันของใครหลายๆ คน ซึ่งขอขอบคุณที่จัดงานนี้ขึ้น....งานนี้เป็นอีกหนึ่งความสวยงามระหว่างทางที่หลาย ๆ คนกำลังเดินไปหาความฝันของตัวเอง...ขอให้งานนี้ ได้เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่จะช่วยให้ทุกคนไปถึงความฝันได้”ขณะที่อินฟลูเอนเซอร์/ยูทูเบอร์/Content Creator ชื่อดัง จากช่อง “Point of View” กล่าวว่า "บางคนจะบอกว่า เรียนภาษาที่ไทยก็ได้ แต่พอไปอยู่ตรงนั้น ทำให้ได้รู้ว่า เราจะไม่ได้มาแค่ภาษาอย่างเดียว แต่จะมาพร้อมวัฒนธรรมกับวิธีคิดของเขาด้วย และยังทำให้เราเข้าใจภาษามากขึ้น...การเรียนต่อต่างประเทศในแต่ละช่วงวัย จะได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเลย ถ้าเรามองแล้วว่า ตอนนี้เราพร้อมและเหมาะกับเรา คว้าโอกาสไว้เถอะค่ะ อย่ามานั่งเสียใจเหมือนวิวตอนนี้"