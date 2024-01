ชะตากรรม “3 นิ้วฮ่องกง” ถูกฝรั่งหลอก สุดท้ายจบชีวิตตัวเองที่อังกฤษ

“พลเมืองชั้น 2”

นอกจากนี้เธอยังกังวลว่าจะดิ้นรนหาเงินมาเป็น “ค่าเช่าห้อง” ได้ไม่เพียงพอ จึงต้องตัดลดค่าใช้จ่าย ด้วยการกินอาหารแค่วันละมื้อเดียวเพื่อประหยัดเงิน ทำให้เธอเครียดมาก จนมีปัญหาสุขภาพ ผมร่วง และเป็นโรคซึมเศร้า

การเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ง่ายอย่างที่คิด

นี่คือการ กลับกลอก ไม่รักษาคำมั่นสัญญาของฝรั่งอังกฤษ

สรุป เพื่อที่จะหาความชอบธรรมในการแทรกแซงการเมืองภายในจีน เรื่องฮ่องกง อังกฤษถึงกับชักแม่น้ำทั้งห้า โดยอ้างว่ามี

“ความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ต่อฮ่องกง”

ในฐานะเป็นเจ้าอาณานิคมเก่า?





หากเป็นดั่งคำที่อ้างจริง ทำไมรัฐบาลอังกฤษจึงไม่เปิดทางให้ชาวฮ่องกงที่อพยพไปได้สิทธิ์เป็น“พลเมืองอังกฤษ”อย่างเต็มขั้น ได้สวัสดิการอย่างเต็มตัว และดูแล “ม็อบ 3 นิ้วฮ่องกง” เหล่านี้อย่างเต็มที่ ให้สมกับที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประชาธิปไตยในแบบที่สหรัฐ และอังกฤษเชิดชู และพยายามที่จะบีบให้ประเทศอื่น ๆ ดำเนินรอยตาม





โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับ โฮ ยีคิง และชาวฮ่องกงอีกหลายแสนคนเหล่านี้คือ อุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้กับคนไทย และเด็ก ๆ ม็อบ 3 นิ้ว ทั้งหลาย ที่มองฝรั่งเป็นพ่อ หรือ บางคนนับถือฝรั่งเสียยิ่งกว่าบิดามารดาบังเกิดเกล้า โดยใช้ข้ออ้างว่าตัวเองกำลัง

“ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย”





แต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่พวกคุณต่อสู้คือ ความจอมปลอม ที่มีเบื้องหลังคือแผนการในการแทรกแซงทางการเมือง, การหาผลประโยชน์ และบีบบังคับประเทศนั้น ๆ ให้ทำตามความต้องการของมหาอำนาจตะวันตกต่างหาก !

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงถึงชะตากรรมของแกนนำการชุมนุมแบ่งแยกเกาะฮ่องกงออกจากประเทศจีน ภายใต้การหนุนหลังของชาติตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แต่เมื่อถูกทางการจีนจับกุมก็ถูกทิ้งให้อยู่ในคุก และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายความมั่นคงฮ่องกง ที่รัฐบาลปักกิ่งบังคับใช้อย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากบรรดาแกนนำแล้ว ยังมีกลุ่มแนวร่วมและผู้เข้าร่วมการประท้วงฮ่องกงนับเป็นแสน ๆ คนถูกรัฐบาลอังกฤษหลอกลวง ด้วยการให้สถานะพาสปอร์ต BNO (British National Overseas) แต่เมื่อทิ้งฮ่องกงไปถึงอังกฤษแล้ว กลับพบว่าเป็นเหมือนต้องมีชีวิตที่ยากลำบาก บางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายจบชีวิตตัวเอง ดังเช่นกรณีโศกนาฏกรรมของหญิงสาวชาวฮ่องกงวัย 27 ปี ที่ชื่อว่า โฮ ยีคิง (Ho Yee-king) หรือชื่อฝรั่งคือ ฟิออน (Fion) เธอ คือ ตัวอย่างหนึ่งของผู้อพยพชาวฮ่องกง ที่เผชิญกับความทุกข์กาย ทรมานใจ จนสุดท้ายเธอทนรับไม่ไหว เลือกที่จะจบชีวิตตัวเอง หลังจากลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้เพียงแค่ 7 เดือน“โฮ ยีคิง” มีพื้นฐานที่ดี เพราะเธอได้รับการศึกษาชั้นเลิศ โดยจบการศึกษาปริญญาตรีด้านเอเชียและนานาชาติศึกษา Asian and International Studies จาก City University of Hong Kong ในปี 2560 (City University of Hong Kong ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของเอเชีย และเป็นระดับ Top 3 ของฮ่องกง)หลังจากนั้นเธอก็ไปเรียนต่อจนจบปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากจบการศึกษา เธอเดินทางกลับฮ่องกง และทำงานกับสภากาชาดฮ่องกง หญิงสาวที่มีการศึกษาที่ดี พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว และมีประสบการณ์ทำงานกับผู้คนหลากหลายเช่นนี้ น่าจะมีอนาคตที่สดใสแต่ “โฮ ยีคิง” กลับเลือกที่จะเข้าร่วมการประท้วงฮ่องกงเมื่อ ปี 2562-2563 และเมื่อรัฐบาลจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง เพื่อกำราบการประท้วงอย่างเบ็ดเสร็จในปี 2565 เธอจึงตัดสินใจอพยพไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยใช้ BNO Passportหลังจากย้ายมาอยู่ที่อังกฤษ เธอทำงานกับองค์กรการกุศลที่ชื่อว่า CAMFED หรือ Campaign for Female Education ซึ่งเป็นองค์กรที่รณรงค์เรื่องการศึกษาของผู้หญิง โดยเช่าห้องพักอยู่ที่เขตริชมอนด์ ชานกรุงลอนดอน ห้องเล็กๆ สภาพซอมซ่อที่เธอต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนอีก 3 คน แต่ว่ามีค่าเช่าแพงถึงเดือนละ 900 ปอนด์ หรือราว 40,000 บาทเธอบ่นให้น้องชายที่ยังอยู่ในฮ่องกงฟังว่า สภาพห้องของเธอที่อังกฤษสกปรกมาก เพื่อนร่วมห้องก็ต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้ใส่ใจกัน เธอรับกับสภาพความเป็นอยู่ที่โสมมไม่ได้ ทำให้เธอนอนไม่หลับในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 น้องชายพบว่าพี่สาว คือ ฟิออน ไม่ได้ไปทำงาน และไม่ตอบแชต จึงแจ้งให้เจ้าของห้องไปตรวจสอบดู และพบว่า พี่สาวฆ่าตัวตายแล้วน้องชายเปิดเผยว่า พี่สาวได้จองคิวไปพบจิตแพทย์ เพื่อปรึกษาเรื่องอาการซึมเศร้าในอีก 4 วันข้างหน้า แต่ว่าเธอได้จบชีวิตตัวเองไปเสียก่อนโฮ ยีคิง หรือ ฟิออน เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของหนุ่มสาวชาวฮ่องกงที่ “กลับไม่ได้ ไม่ไม่ถึง” หลังจากเข้าร่วมม็อบฮ่องกง และเลือกที่จะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน ไปยังดินแดน “อดีตเจ้าอาณานิคม” อย่างอังกฤษ โดยหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นการเอาอนาคต และชีวิตไปทิ้งในต่างแดนชาวฮ่องกงที่ย้ายไปอยู่ต่างแดนจำนวนมาก เคยมีอาชีพการงานที่ดี เป็นพนักงานเงินเดือน แต่เมื่ออพยพไปแล้ว กลับต้องไปทำงานพาร์ทไทม์ ใช้แรงงาน อาบเหงื่อแลกเงิน เช่น เป็นพนักงานขายของ พนักงานเสิร์ฟ หรือ คนขับรถส่งของชาวฮ่องกงเหล่านี้เหมือนกับถูกรัฐบาลอังกฤษหลอก ด้วยการใช้พาสปอร์ต BNO โดยอังกฤษอ้างว่าเพื่อให้ความคุ้มครองกับชาวฮ่องกงจากกฎหมายความมั่นคง ที่ทางการจีนบังคับใช้ในช่วงปี 2530 ก่อนที่อังกฤษจะคืนเกาะฮ่องกงสู่การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่ ในปี 2540 (ค.ศ.1997) รัฐบาลอังกฤษได้ออกพาสปอร์ตพิเศษชนิดหนึ่ง ที่ใช้ชื่อว่า BNO : British National (Overseas) เพื่อให้ชาวฮ่องกงที่ตอนนั้นยังอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษในในการเดินทาง โดยมีหลายประเทศที่ให้ “ฟรีวีซ่า” แต่ว่าผู้ถือพาสปอร์ตชนิดนี้ไม่มีสิทธิ์พำนักในประเทศอังกฤษทั้งนี้ ช่วงก่อนที่ฮ่องกงจะหวนคืนสู่การปกครองของจีน พาสปอร์ต BNO เป็นที่นิยมของชาวฮ่องกงมาก โดยรัฐบาลอังกฤษออกพาสปอร์ตชนิดนี้มากเกือบ 800,000 เล่ม แต่ว่าในเวลาต่อมาพาสปอร์ต “เขตบริหารพิเศษฮ่องกง” ได้รับสิทธิ์ฟรีวีซ่ามากกว่า 150 ประเทศ มากกว่าพาสปอร์ต BNO แถมค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่ามาก ทำให้ความนิยมในพาสปอร์ต BNO ของอังกฤษลดน้อยลงอย่างมาก คนที่ถือพาสปอร์ต BNO ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงวัยที่ขอไว้ตั้งแต่สมัยฮ่องกงเป็นอาณานิคม ก็เลือกที่จะไม่ไปต่ออายุพาสปอร์ต BNO หันมาถือ พาสปอร์ตของ “เขตบริหารพิเศษฮ่องกง” แทนจนกระทั่งเกิดการประท้วงในฮ่องกง ตั้งแต่ใน ปี 2557 เรื่อยมาจนถึงปี 2562-2563 และรัฐบาลจีนออกกฎหมายความมั่นคง จนทำให้บรรดาแกนนำม็อบ และผู้สนับสนุนต้องแตกกระสานซ่านเซ็นไป รัฐบาลอังกฤษได้ฟื้นคืนชีพ พาสปอร์ต BNO ขึ้นมาในปี 2564 โดยขยายเงื่อนไขให้ชาวฮ่องกงที่ต้องการอพยพมาอยู่อังกฤษยื่นขอพาสปอร์ตประเภทนี้ได้ ถ้าหากมีสถานะ 2 อย่างคือ1.เคยเป็นชาวฮ่องกงสมัยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษ British national overseas(หรือก็คือ คนที่เคยมีพาสปอร์ต BNO เดิมอยู่ ไม่ว่าจะต่ออายุหรือไม่)2.ครอบครัว หรือลูกของชาวฮ่องกงที่มีสถานะ BNO และเกิดหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2540(คนหนุ่มสาวที่เข้าร่วมม็อบฮ่องกง ใช้สถานะนี้)รัฐบาลอังกฤษอ้างว่า พาสปอร์ต BNO มีขึ้นเพื่อตอบโต้การออกกฎหมายความมั่นคง และแสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชาวฮ่องกง โดยมีชาวฮ่องกงมากกว่า 140,000 คนหวังใช้ช่องทางนี้อพยพไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่เมื่อไปถึงเกาะเมืองผู้ดีแล้ว ผู้อพยพชาวฮ่องกงกลับว่าเป็นต้นว่า1.พาสปอร์ต BNO อนุญาตให้ทำงานได้ แต่คนส่วนใหญ่หางานที่ดี เหมือนกับสมัยที่อยู่ฮ่องกงไม่ได้ ส่วนใหญ่ต้องทำงานพาร์ทไทม์ หรือ เป็นชนชั้นแรงงาน2.พาสปอร์ต BNO ไม่สามารถใช้สวัสดิการสังคมส่วนใหญ่ได้3.ต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพ แพงกว่าพลเมืองชาวอังกฤษ แม้เกาะฮ่องกงจะขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีค่าครองชีพแพงติดอันดับโลก แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากไม่ใช่ชาวอังกฤษ เป็นชาวต่างชาติที่ไปอาศัยอยู่ในบ้านเขาเมืองเขา ค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่อังกฤษนั้นจึงแพงกว่าฮ่องกงอย่างมาก4.ผู้ที่ถือพาสปอร์ต BNO จะต้องพำนักอยู่ในอังกฤษนาน 5 ปี จึงจะขอสถานะพำนักถาวรได้นอกจากนี้ยังเป็นที่ทราบกันดีว่า ภายหลังจากที่อังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป หรือ BREXIT ก็เผชิญกับเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนัก ยิ่งเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ค่าพลังงานและค่าครองชีพทุกอย่างแพงขึ้นอย่างมากนอกจากนี้ ชาวอังกฤษซึ่ง “ถือดี” เหยียดชาวต่างชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี ชาวต่างชาติยิ่งตกเป็นเป้าการโจมตี การจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยทั่วโลก 142 ประเทศ อังกฤษรั้งท้ายอยู่ในอันดับที่ 77 ขณะที่ฮ่องกงมีความปลอดภัยในอันดับที่ 6บรรดาชาวฮ่องกงที่อพยพไปอยู่อังกฤษ ต่างพบว่าชีวิตในดงผู้ดีไม่ง่ายอย่างที่คิด ทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งหาที่อยู่อาศัย, งานที่มั่นคงและรายได้เพียงพอ และยังต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ด้วยอดีตพนักงานออฟฟิศต้องมาเป็นเซลล์ขายของ บางคนต้องยอมทำงานในโรงงาน ทั้ง ๆ ที่คนเหล่านี้มีการศึกษาดี เคยมีอาชีพที่ดี บางคนเป็นถึงทันตแพทย์, สมาชิกสภาเขตก็ยังมี บางครอบครัว ขายทรัพย์สินทุกอย่างในฮ่องกง และพาลูกไปด้วย ยิ่งต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้น ทั้งต้องหาที่อยู่ที่มีสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเด็ก และหาโรงเรียนที่มีคุณภาพ แต่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชนได้ ต้องยอมให้ลูกเรียนโรงเรียนรัฐ ที่ด้อยกว่าความยากลำบาก และค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วในอังกฤษเหล่านี้ ทำให้ผู้อพยพชาวฮ่องกงหลายคนต้องเปลี่ยนใจ หวนกลับมายังฮ่องกงหลังจากรัฐบาลอังกฤษออกพาสปอร์ต BNO ในปี 2564 สถานทูตจีนประจำอังกฤษประณามว่า นี่ไม่ใช่การ “ปกป้อง” ชาวฮ่องกงอย่างที่กล่าวอ้าง แต่เป็นการและทางการจีนเตือนว่า ชาวฮ่องกงหลายคนถูกหลอก ให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอน และเดินทางมายังสหราชอาณาจักร และพบว่าต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบาก ซึ่งเต็มไปด้วยการเลือกปฏิบัติ บางคนถึงกับฆ่าตัวตายทางการจีนยังโต้แย้งข้อกล่าวหาของอังกฤษที่อ้างว่า กฎหมายความมั่นคงละเมิด"ปฏิญญาร่วมจีน-อังกฤษ"โดยบอกว่า อังกฤษต่างหากที่บิดพลิ้วข้อตกลงนี้ เพราะอังกฤษเคยรับปากว่า หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีน อดีตพลเมืองของอังกฤษในฮ่องกงจะไม่หลงเหลือสิทธิ์พิเศษอะไรอีก และชาวฮ่องกงที่เกิดหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 จะไม่มีสถานะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอังกฤษ แต่ว่าหลังจากจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง อังกฤษกลับออกนโยบายใหม่ เปิดทางให้คนหนุ่มสาวใช้ พาสปอร์ต BNO อพยพไปประเทศอังกฤษได้หลังจากนั้น รัฐบาลจีนและฮ่องกงได้ตอบโต้ และตลบหลังอังกฤษ ด้วยการยกเลิกการรับรองสถานะของวีซ่า และพาสปอร์ต BNO ตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งหมายความว่า ชาวฮ่องกงอพยพจะไม่สามารถใช้ วีซ่าและพาสปอร์ต BNO เดินทางเข้าฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่ได้การขอพาสปอร์ต BNO ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะต้องเสียค่าพาสปอร์ต, ค่าประกันสุขภาพ และยังต้องแสดงหลักฐานการเงินว่าสามารถอยู่ในอังกฤษได้อย่างน้อย 6 เดือน คำนวนคร่าว ๆ แล้วต้องใช้เงินตั้งต้น คนละอย่างน้อย 4,000 ปอนด์ หรือราว 180,000 บาท (แต่ส่วนใหญ่ใช้มากกว่านี้หลายเท่าตัว)แต่ว่า ยังมี “เยาวชนสมาชิกม็อบ 3 นิ้ว ฮ่องกง” อีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีเงินเก็บมากพอ และที่สำคัญคือ ไม่มีสถานะที่จะยื่นขอพาสปอร์ต BNO ได้(เนื่องจากเป็นลูกของคนที่อพยพมาอยู่ฮ่องกง หรือว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนสมัยอาณานิยมอังกฤษ) คนกลุ่มนี้มีทางเลือกไม่มากนักที่จะอยู่ในอังกฤษได้ นั่นคือ ขอเป็นผู้ลี้ภัยตัวอย่างเช่นนามแฝงของนักศึกษาหญิงชาวฮ่องกงคนหนึ่ง ซึ่งศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย King’s College วัย 23 ปี ที่เป็นแนวหน้าในการประท้วงฮ่องกงปี 2562 บอกว่า เธอไม่มีคุณสมบัติที่จะยื่นขอพาสปอร์ต BNO และตอนนี้เธอเป็นโรคซึมเศร้า และ โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ” หรือ PTSD และต้อรอคิวยาวเหยียด เพื่อจะไปพบกับจิตแพทย์เธอบอกว่า“เมื่อได้เห็นคนที่ได้พาสปอร์ต BNO เดินในกรุงลอนดอน ฉันโกรธมาก และคิดว่า คนเหล่านี้มีชีวิตใหม่ที่นี่ ขณะที่ฉันต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัย และฉันไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงชีวิต และอาจต้องกลายเป็นคนไร้บ้านในไม่ช้า”