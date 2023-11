นักเขียนโยงจตุรมิตรเรื่องอำนาจ เจอทัวร์ลงต้องลบหนี-ขอโทษ

วันนี้ (19 พ.ย.) เว็บไซต์ The People ได้ตัพิมพ์บทความหัวข้อ "จตุรมิตรสามัคคี โรงละครแห่งศูนย์กลางอำนาจ และเครือข่ายทางการเมือง" โดยได้โยงเรื่องประวัติศาสตร์และเรื่องการเมือง โดยเฉพาะศูนย์กลางอำนาจ เข้าไปในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ที่กำลังเป็นกระแสข่าวในขณะนี้ ผลก็คือมีคนทัวร์ลงไม่พอใจกับข้อเขียนดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้ภายหลังบทความถูกลบออกจากระบบต่อมา เว็บไซต์ คำชี้แจงจากบรรณาธิการ The People กรณีบทความเรื่อง ‘จตุรมิตรสามัคคี’ ระบุว่า จากบทความเรื่อง ‘จตุรมิตรสามัคคี’ ที่เผยแพร่ในเพจ The People เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ทำให้เกิดข้อวิจารณ์ต่อข้อมูลและความคิดเห็นที่นำเสนอในบทความข้าพเจ้า นายธนพงศ์ พุทธิวนิช ในฐานะบรรณาธิการ The People ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดขึ้ง ที่บทความดังกล่าวได้สร้างความขุ่นเคืองใจ และจะระมัดระวังมิให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้อีกข้าพเจ้าขออภัยและขอน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาเนื้อนาให้ดี มีคุณภาพ สมดังที่ท่านผู้อ่านได้ติดตามและให้ความไว้วางใจเสมอมาด้วยจิตคารวะ ธนพงศ์ พุทธิวนิช 19 พฤศจิกายน 2566ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ The People เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อครั้งจัดงาน The People Awards 2023 เพื่อมอบรางวัลให้กับ 10 คนต้นแบบ ผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่จะมาถึง ภายใต้คอนเซปต์ ‘People of Tomorrow’ ปรากฎว่าหนึ่งในนั้นมีชื่อของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือ ตะวัน และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ หรือ แบม สองแนวร่วมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎร และผู้ต้องหาคดี มาตรา 112 รวมอยู่ด้วยขณะที่เฟซบุ๊ก Kittitouch Chaiprasith ของ ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้าน ปรัชญาการเมือง โพสต์ข้อความอธิบายว่า เว็บไซต์ดังกล่าวลงบทความโยงจตุรมิตร เข้ากับอำนาจรัฐ, ชนชั้นนำ, เครือข่ายการเมือง, รัฐประหาร และจบลงด้วย "การตั้งคำถามจากคนรุ่นใหม่" ที่มาเขย่าระบบเดิมผลลัพธ์ก็คือ ทัวร์ 4 โรงเรียนจตุรมิตรลงโพสต์จนเละเทะ สุดท้ายต้องลบบทความออกจากเพจและเว็บไซต์ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากทัวร์ลง คือคำชี้แจง