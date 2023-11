LINNA Clinic คว้ารางวัล ICONIC HIFU TECHNIQUE FOR SKIN LIFTING ในงาน PREAW ICONIC BEAUTY 2023 อีกครั้ง ตอกย้ำ มาตรฐานและเทคนิคพิเศษของการยกกระชับผิวด้วย HIFU

ในช่วงวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คุณกุศลิน ลัญจกรกุล ผู้บริหารสาวมากประสบการณ์ในแวดวงความงามกว่า 10 ปี เจ้าของเดินทางเข้ารับรางวัลภายในงานโดยมีบรรณาธิการบริหารนิตยสารแพรว พร้อมด้วย ดร. สรัญ ฐิตะวสันต์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้งาน PREAW ICONIC BEAUTY 2023 จัดขึ้น ณ ริน แอท เรนทรี (Rin at Raintree) โดยนิตยสารแพรว ซึ่งเป็นงานประกาศผลรางวัลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านความงามที่ดีที่สุดในแต่ละสาขา สำหรับรางวัล “ICONIC HIFU TECHNIQUE FOR SKIN LIFTING” คลินิกยกกระชับรูปหน้าด้วยหัตถการ HIFU ที่ดีประจำปี 2023 ที่ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) ได้รับต่อเนื่องมาอีกปีช่วยการันตีถึงความเป็นผู้นำด้านการให้บริการดูแลผิว ยกกระชับผิวหน้าด้วยนวัตกรรม HIFU รูปแบบใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีใต้ โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สูงในการทำ HIFU ยกกระชับผิว พร้อมประเมินรูปหน้าและออกแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะรายบุคคลเพื่อผลลัพธ์หลังการรักษาที่ชัดเจนได้มาตรฐานตามที่ลินนาคลินิกให้ความสำคัญเสมอมาLINNA HIFU 8D นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการยกกระชับผิวหน้า ที่เจ็บน้อยกว่าของ LINNA Clinicหัตถการยกกระชับผิวให้อ่อนเยาว์ ปรับรูปหน้าให้ดูสวยหล่ออย่างเป็นธรรมชาติที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้ารับบริการเสมอมาของลินนา คลินิก คือ นวัตกรรมยกกระชับ HIFU (High Intensity Focus Ultrasound) แบบ MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) ด้วยการใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ความเข้มข้นสูงยิงเข้าไปยังเนื้อเยื่อในชั้น SMAS ซึ่งเป็นชั้นเดียวกันกับที่แพทย์ผ่าตัดเพื่อดึงกระชับใบหน้าโดยที่ไม่ทำให้เกิดรอยแผลที่ผิวชั้นนอก โดยเครื่อง LINNA HIFU 8D ใช้การปล่อยคลื่นพลังงานแบบ Single Shot หัวเครื่องยิงมีขนาดเล็กกว่าเครื่อง HIFU รูปแบบทั่วไป สามารถซอกซอนเข้าตามมุมต่างๆ ของใบหน้าได้ดีกว่า เช่น มุมปาก ร่องแก้ม หางตา ร่องน้ำตาหรือหน้าผาก และใช้เทคนิคการยกกระชับแบบเวกเตอร์ 8D จึงสามารถกระจายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลลัพธ์หลังการรักษามีความแม่นยำสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์คนที่อยากทำ HIFU แต่กลัวเจ็บเพราะเราใช้นวัตกรรม TDT Technology เป็นการกระจายค่าพลังงานความร้อนแบบใหม่ ทำให้รู้สึกเจ็บน้อยลง ช่วยลดอาการบวมแดงหลังทำ HIFU แต่ยังคงประสิทธิภาพในการยกกระชับได้อย่างครบครันสู่มาตรฐานขั้นกว่าของการให้บริการยกกระชับรูปหน้าที่ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก)เป็นระยะเวลารวมกว่า 7 ปี ที่ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) ให้บริการยกกระชับ ปรับรูปหน้าสร้างผลลัพธ์ความสวยที่ผู้เข้ารับบริการต่างให้ความไว้วางใจเพราะเรามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและครบครันที่สุดอยู่เสมอ ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ทั้งเครื่อง HIFU นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมการผสมผสานเข้ากับบริการ Face Design เพื่อออกแบบและแก้ไขปรับรูปหน้าเฉพาะรายบุคคลด้วยการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์โดยทีมแพทย์ของ LINNA Clinic (ลินนา คลินิก) สร้างผลลัพธ์ผิวสวย และความพึงพอใจต่อผู้รับบริการLINNA Clinic (ลินนา คลินิก) ตั้งอยู่ที่เลียบด่วน ซ.โยธินพัฒนา สนใจปรึกษา ติดต่อเรา โทร 06-3609-8888 หรือแอด LINE Official: @linnaclinic สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://www.linnaclinic.com