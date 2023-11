เปิดประวัติ "อ๊อฟ ชัยนนท์" คนข่าวขวัญใจคนรุ่นใหม่ ในวันที่ "แยม ฐปณีย์" สั่งสอนวิชาชีพข่าว

จากกรณีที่เกิดวิวาทะระหว่างสองคนข่าวบนโลกโซเชียลฯ เมื่อ อ๊อฟ-ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง เจ้าของเพจที่ชื่อว่า Off Chainon ที่มีผู้ติดตามนับแสนคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โพสต์ข้อความทำนองว่า เพจของตนไม่ได้ก๊อปข่าวมาลง แต่เป็นการสรุปข่าว โดยน้องๆ ในทีมจะเรียบเรียง (รีไรต์) ใหม่ เขียนใหม่ด้วยตัวเอง แต่ใส่ลิงก์สำนักข่าวต่างๆทำให้นักข่าวภาคสนามชื่อดัง แยม-ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะรีพอตเตอร์ ออกมาสั่งสอนว่า อ๊อฟ ชัยนนท์ อาจเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดหรือไม่ เพราะที่อ้างว่าการเรียบเรียงข่าวไม่ใช่การก๊อปข่าว แล้วใส่ลิงก์สำนักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆ เรียกว่าเผื่อแผ่หรือเมตตา ถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงิน วอนให้คิดใหม่แน่นอนว่าเรื่องนี้ทำเอา "ทัวร์ลง" ไปที่ผู้ประกาศหนุ่มจนต้องปิดช่องทางโซเชียลฯ ทั้งหมดหากใครที่ยังจำกันได้ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีวิวาทะ เมื่อครั้งที่เกิดกิจกรรมปาอุจจาระใส่ ด้วง ดวงฤทธิ์ บุนนาค หลังเคยกล่าวว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลจะยอมให้เอาขี้ปาหัว ปรากฎว่า อ๊อฟ ชัยนนท์ ไปแคปฯ หน้าจอไลฟ์สดของเพจ The Reporter จังหวะที่นายดวงฤทธิ์ถูกปาอุจจาระลงในแพลตฟอร์มของตัวเองทำให้ แยม ฐปณีย์ โพสต์ข้อความฝากไปถึงนักก๊อปข่าวทั้งหลาย (ซึ่งตีความได้ว่าไม่ใช่แค่อ๊อฟ ชัยนนท์ คนเดียว) ทำนองว่าถ้าจะก๊อปแบบไม่ขอ ลงทีหลังสำนักข่าวไปแล้วยังพอทำใจได้ อยากให้คิดถึงนักข่าวที่ไปดมอุจจาระ ตากแดด ตากฝน พวกเขาคือคนทำงานที่ควรได้เงินและคำขอบคุณ ทำให้อ๊อฟต้องโพสต์ข้อความขอโทษไปครั้งหนึ่งแล้วใครที่เคยติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลฯ ของอ๊อฟ ชัยนนท์ จะพบว่า ที่ผ่านมาเจ้าตัวมักจะทำอินโฟกราฟิกใส่ข้อความพาดหัวข่าวลงไป เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภคข่าวในยุคที่ต้องการความเร็วมากกว่าความถูกต้อง สร้างชื่อเสียงให้เจ้าตัวอย่างรวดเร็ว กระทั่งเริ่มเห็นโฆษณาเข้ามาลงที่เจ้าตัวผ่านตาอยู่บ้างอาจมีคนสงสัยว่า "อ๊อฟ ชัยนนท์" ผู้ประกาศหนุ่มที่งานเข้าเวลานี้ เป็นใคร มาจากไหน?ชื่อของ อ๊อฟ ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2531 ปัจจุบันอายุ 35 ปี เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าวงการบันเทิงจากประกวด LG Star Talent และได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อปี 2551 ตั้งแต่อายุ 19 ปี หลังจากนั้นเคยแสดงละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา และเป็นพิธีกรรายการ สมรภูมิไอเดีย ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านประสบการณ์เป็นนักแสดง นักร้อง พิธีกร ดีเจ ก่อนจะมาเป็นพิธีกรข่าวบันเทิง ก่อนเป็นผู้ประกาศข่าวรวมทั้งภายหลังยังดำเนินรายการให้กับสำนักข่าวออนไลน์ The Standard ในรายการ THE STANDARD NOW และเคยเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ T Sport Channel ทีวีดิจิทัลหมายเลข 7 ที่สำนักข่าวกีฬาออนไลน์ที่ชื่อว่า Main Stand ไปร่วมผลิตรายการอีกด้วยด้านชีวิตส่วนตัว คบหากับนักแสดงสาวช่องวัน 31 "เบญ เรวิญานันท์ ทาเกิด" ตั้งแต่ปี 2565 เปิดตัวด้วยมอบของขวัญเป็นกล้องถ่ายรูปยี่ห้อไลก้า มูลค่าหลักแสนบาท ล่าสุดยังควงแขนกันไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบที่คบหากันหมาดๆ