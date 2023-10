“ณัฐ ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์” โบกมือลาวงการผู้ประกาศ ฟิตหุ่นสุดแซ่บ! ผันตัวสู่นักแสดงซีรี่ย์

หลังจากลาออกจากวิกหมอชิตตัดสินใจหันหลังให้หน้าจอทีวีไปนานหลายเดือน จนแฟนๆ คิดถึงไถ่ถามถามกันมาตลอดๆ ว่าอดีตผู้ประกาศข่าวหนุ่มหล่อแห่งวิกหมอชิตช่อง 7HD อย่าง “ณัฐ - ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์” หายไปไหน ล่าสุด! มีความเคลื่อนไหวให้แฟนคลับทุกเพศทุกวัยใจฟู เพราะ “ณัฐ ณัฐชนน” กลับหวนคืนสู่หน้าจอแบบกลายๆ กับการพลิกบทบาทจากอดีตผู้ประกาศข่าวที่โลดแล่นอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมาร่วม 10 ปี กระโดดข้ามฟากมาชิมรางงานวงการบันเทิงดูบ้าง กับการร่วมงานในฐานะศิลปินเด็กปั้นของค่าย Well Thailand ค่ายผู้ผลิตคอนเทนท์ เพลง ละครและซีรี่ย์ ค่ายน้องใหม่ไฟแรงแต่ฝีมือผู้บริหารไม่ใหม่ เพราะเก๋าเกมส์อยู่ในแวดวงซีรี่ส์มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี แถมล่าสุดทางค่าย Well Thailand ก็ยังปล่อยรูปเซ็ทแรกของ “ณัฐ - ณัฐชนน” ในฐานะศิลปินของค่ายออกมา เล่นเอาหัวใจแฟนๆ ละลาย เพราะนอกจากหล่อขี้นจนผิดหูผิดตาแบบฉบับโอปป้าสายเกา และยังสลัดภาพคนข่าวไปอย่างสิ้นเชิงจนแทบจำไม่ได้แถมงานนี้แว่วๆ มาว่าปีหน้าแฟนๆ อาจจะเห็น “ณัฐ ณัฐชนน” ในบทบาทใหม่กับการเป็นนักแสดงซีรี่ส์ Y เรื่องแรกที่ค่ายต้นสังกัดอย่าง Well Thailand เตรียมประกาศ Project Line Up ของปีหน้าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ งานนี้แฟนข่าวของณัฐคงหายคิดถึงไปได้บ้าง รวมถึง “ณัฐ ณัฐชนน” ยังจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ อย่างต่อเนื่องอีกแน่นอนใครเป็นแฟน ณัฐ ณัฐชนน บอกได้เลยว่า เร็ว ๆ นี้...เตรียมตัวรอฟินจิกหมอนรอได้เล้ย..หรือติดตามอัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ IG : nnatchnonn / FB : natchanon apasrirat / Tiktok : @nnatchnonn