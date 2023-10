N / E / A / T “ปลดล็อกชีวิต” สู่แนวคิด Active Life ของคนวัย 50+

ด้วยเทรนด์ความใส่ใจในสุขภาพ บวกกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นับวันยิ่งล้ำหน้า ทำให้ “การปลูกผม” เป็นหนึ่งในวิธีการหันกลับมาดูแลตนเองที่ตอบโจทย์ผู้คนทั่วโลกมากขึ้น สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (ISHRS: International Society of Hair Restoration Surgery) ประเมินตัวเลขการทำหัตถการปลูกผมทั่วโลกเมื่อปี 2021 อยู่ที่ 703,183 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2010 ถึงร้อยละ 150 สอดคล้องกับรายงานการศึกษาโดย The Insight Partners ที่สรุปมูลค่าตลาดปลูกผมทั่วโลกเมื่อปี 2022 ไว้ที่ 5,122.87 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2030 โดยมีแนวโน้มการเติบโตสูงสุดอยู่ที่ภูมิภาค Asia-Pacificขณะเดียวกัน ศาสตร์การปลูกผมในประเทศไทยก็ได้รับการพัฒนาไปสู่มาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้น ทำให้ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง และกลายเป็นทางออกสำหรับปัญหาผมของคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มผู้มีอายุ 50+ และ 60+ ต่างหันมาให้ความสนใจการปลูกผมเพื่อดูแลรูปลักษณ์มากขึ้น หลายคนกำลังทลายกรอบภาพจำเดิม ๆ ของคนวัยก่อนเกษียณ และชวนให้สังคมมองผู้สูงวัยคุณภาพอย่างพวกเขาในมุมใหม่ ซึ่งยังต้องการความมั่นใจในการออกไปใช้ชีวิต พบปะผู้คน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง“เราอาจคิดว่าช่างมัน มองยังไงก็เป็น “มนุษย์ลุง” แล้ว แต่ช่วงเวลาอีกอย่างน้อย 10 ปี 15 ปี เรายังสามารถมี active life มี good looking ได้ คนเราเดี๋ยวนี้จะอยู่ถึง 100 ปีแล้ว ชีวิตมันยืนยาวขึ้นเยอะ ...มันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่า...”วัย 63 ปี เจ้าของแนวคิดรับเทรนด์ aging society ข้างต้น คือจักษุแพทย์วัยเกษียณที่ยังคงทำงานและใช้ชีวิตแบบไม่ยอมให้ตัวเลขอายุมาหยุดพลังความ active ของตัวเอง โดยเลือกวางใจให้ “นามนิน คลินิก” ภายใต้การดูแลของ คุณหมอนิน - แพทย์หญิงดิลกณิกนันต์ นามทองต้น แพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านเส้นผม นามนินคลินิก ช่วยเติมเต็มความหนาแน่นของผมและปรับลุคให้ดูสมาร์ทขึ้น ด้วยการปลูกผมเทคนิค NEAT ( Namnin Exclusive Advanced Hair Transplant Technique)เช่นเดียวกับคุณธีรพันธ์ เหมวัฒนชัย อดีตนักการตลาดที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจในวัย 63 ปี จากเคยลังเลใจที่จะปลูกผมมานาน ในที่สุดก็ก้าวข้ามผ่านความกังวลและตัดสินใจปลูกผมเปลี่ยนชีวิต ตั้งแต่ได้คุยกับคุณหมอนินครั้งแรก“เราดู YouTube บางคนพูดแล้ว เราฟังไม่ค่อยเข้าใจ คุณหมอนินอธิบายได้ดี ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทย เล่าด้วยเหตุและผล ทำให้เราตัดสินใจง่าย นัดวันทำเลยทันที”ด้านวิศวกรรุ่นใหญ่วัย 56 ปี ผู้เคยฝังใจกับภาพอาการบวมน่ากลัวหลังปลูกผม แต่เมื่อได้ลองทำความรู้จักกับเทคนิค NEAT ของนามนิน ก็ช่วยลบภาพการปลูกผมแบบเดิม ๆ ไปได้หมด“รู้อย่างนี้ ปลูกตั้งนานแล้ว ถ้าเจอใคร ผมก็จะแนะนำว่า ปลูกที่นี่ไม่ต้องพักฟื้นนาน แผลเล็ก ซ่อนแผลเนียน ไม่ต้องโกนผมด้วย คุณหมอทำเองทุกขั้นตอนเวลาปลูก เป็นจุดสำคัญเรื่องความมั่นใจ”และสำหรับคุณธนาวุฒิ กองทรัพย์สกุล วัย 62 ปี เจ้าของธุรกิจส่วนตัวซึ่งเป็นบทบาทใหม่หลังเกษียณ ก็เป็นอีกท่านที่คุณหมอนินช่วยออกแบบแนวทางการรักษา โดยปลูกเสริมบริเวณแนวผมด้านหน้าที่เจ้าตัวกังวลเป็นพิเศษ และฉีดบำรุงบริเวณกลางศีรษะด้วย Premium Hair Booster Treatment ของนามนินควบคู่กันไป“รูปหน้าเปลี่ยน ดูหนุ่มขึ้นระดับหนึ่ง ลูกสาวก็พูดว่า คุณพ่อดูดีนะคิดถูกแล้วที่ทำ ...ผมไม่เคยเสียใจเรื่องปลูกผม ตัดสินใจถูกครับ...”ทั้งหมดนี้ คือประสบการณ์สุดประทับใจของคนวัย 50+ และ 60+ ที่เลือกปลดล็อกตนเองจากกรอบตัวเลขอายุ และออกแบบการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมั่นใจ เพียงเลือกปลูกผมใหม่ เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ซึ่งทุกเสียงต่างบอกตรงกันว่า เป็นการลงทุนเพื่อตัวเองที่คุ้มค่าจริง ๆ หากต้องการวางแผนและรับคำแนะนำจากคุณหมอนิน สามารถแอดไลน์ @namninclinic เพื่อปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายNamnin forV ClinicFacebook : Namnin forV clinicWebsite : https://www.namnin.com Tel. 093-093-5639