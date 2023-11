"แยม ฐปณีย์" จวก "อ๊อฟ ชัยนนท์" หยิบข่าวคนอื่นมาสรุป ถามเอามาฟรีหรือจ่ายเงิน

วันนี้ (10 พ.ย.) เกิดศึกวิวาทะระหว่างสองคนข่าวบนโลกโซเชียลฯ เมื่อเฟซบุ๊ก Off Chainon ของ อ๊อฟ-ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ที่มีผู้ติดตามกว่า 490,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า "มีบางคนคิดว่าเพจ Off Chainon คือการก๊อปข่าวมาลง ย้ำสั้นๆ ตรงนี้ มันคือการ “สรุปข่าว” น้องๆ ในทีมจะรีไรต์ใหม่ เขียนใหม่ด้วยตัวเอง แต่ใส่ลิงก์สำนักข่าวต่างๆ เผื่อใครชอบอ่านยาวๆ ถ้าได้ตามอ่านจริงๆ จะรู้ ขอบคุณครับ"ปรากฏว่าเฟซบุ๊ก Thapanee Eadsrichai ของ แยม-ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าว 3 มิติ ไทยทีวีสีช่อง 3 และผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะรีพอตเตอร์ โพสต์ข้อความระบุว่า "เราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดไหม!!! การเอาของคนอื่นมาสรุปข่าว แล้วรีไรต์ใหม่ ไม่ใช่การก๊อปข่าว แล้วใส่ลิงก์สำนักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆ อย่างนั้นเรียกอะไรคะ! เผื่อแผ่, เมตตา? ถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงินคะ !! Off Chainon วอนน้องคิดใหม่" โดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการสื่อมวลชน โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวภาคสนามสนับสนุนความคิดดังกล่าวรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้เกิดวิวาทะเมื่อครั้งที่มีเหตุการณ์กิจกรรมปาอุจจาระใส่ ด้วง ดวงฤทธิ์ บุนนาค หลังเคยกล่าวว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลจะยอมให้เอาขี้ปาหัว เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ปรากฏว่า อ๊อฟ ชัยนนท์ ไปแคปฯ หน้าจอไลฟ์สดของเพจ The Reporter จังหวะที่นายดวงฤทธิ์ถูกปาอุจจาระลงในแพลตฟอร์มของตัวเอง ทำให้ แยม ฐปณีย์ โพสต์ข้อความระบุว่า "ถึงนักก๊อปข่าวทั้งหลาย ถ้าจะก๊อปแบบไม่ขอ ก็ลงทีหลังสำนักข่าวที่คุณก๊อปจากไลฟ์ก็ยังพอทำใจได้ อยากให้คิดถึงนักข่าวที่ไปดมขี้ ตากแดด ตากฝน พวกเขาคือคนทำงานที่ควรได้เงินและคำขอบคุณ จากใจ The Reporters สำนักข่าวจนๆ มีคนทำงานที่ใจดีแต่ไม่มีเงิน 555"ภายหลัง อ๊อฟ ชัยนนท์ โพสต์ข้อความขอโทษ ระบุว่า "ขอโทษ และขออภัยน้องทศ (นายทศ ลิ้มสดใส ผู้สื่อข่าวเดอะ รีพอตเตอร์ ที่ไปทำข่าวในวันดังกล่าว) และ The Reporters มากๆ ครับ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ น้อมรับความผิดพลาดนี้ทุกประการ ผมได้คุยกับน้องทศเรียบร้อย และผมได้โทร.ไปขอโทษน้องด้วยตัวเองแล้วครับ รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ"