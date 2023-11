BEST Inc. ได้รับข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับการซื้อหุ้นแบบไม่มีข้อผูกมัด เกิดความยืดหยุ่นในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ

ตามรายงานการประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัท BEST Inc. (บริษัท) ผู้นำด้านซัพพลายเชนอัจฉริยะแบบบูรณาการ และผู้ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกส์ในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ เบสท์ ประเทศไทย ได้รับข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับการซื้อหุ้นแบบไม่มีข้อผูกมัด จากกลุ่มนักลงทุนที่ประกอบด้วยคุณจอห์นนี่ ชูว์ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท คุณจอร์จ ชูว์ ผู้ดูแลกลยุทธ์ด้านการลงทุนของบริษัท กลุ่มบริษัทอาลีบาบา บริษัท ไช่เหนี่ยว บริษัท เดนลักซ์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี อิเวสท์ อิงค์ และบริษัท บีเจ รัสเซล โฮลดิ้งส์ จำกัดจากข้อเสนอดังกล่าว กลุ่มนักลงทุนตั้งใจที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทด้วยเงินสดในราคา 0.144 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หรือ 2.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นที่ฝากในอเมริกาหรือ American Depository Shares (ADSs) (หุ้นที่ฝากในอเมริกาหนึ่งหุ้นแทนหุ้นสามัญ Class A จำนวน 20 หุ้น) รวมไปถึงหุ้นสามัญ Class A ของบริษัทที่กลุ่มผู้ซื้อยังไม่ได้รับผลประโยชน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ นับว่ามีความผันผวนสูง มีปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาด ทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า การเข้าซื้อหุ้นบริษัทของกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มบริษัท BEST Inc. มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพที่สูงขึ้น สามารถขจัดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน ทำให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นนอกจากนี้ การตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทมีความอิสระ เกิดความยืดหยุ่นในการตัดสินใจและการดำเนินกิจการมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนมากขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของบริษัทในระยะยาว อาทิ การระดมทุนผ่านการกู้ยืม การจัดหาเงินทุนจากตราสารทุน เป็นต้นจากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 BEST Inc. มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือครองไว้อยู่ที่ 3.2 พันล้านหยวน (หรือประมาณ 438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าของหุ้นของบริษัทที่ได้วางขายในตลาดหุ้นที่นิวยอร์ค (New York Stock Exchange) แล้ว ถือว่าราคาหุ้นในตลาดมีราคาประเมินต่ำเกินไป จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ BEST Inc. พิจารณาข้อเสนอในการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้จากกลุ่มนักลงทุนดังกล่าว