Merkle Capital มองเทรนด์ Bitcoin เดือน พ.ย. ยังอยู่ในเทรนขาขึ้น

นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยถึงเหตุผลสนับสนุนการเติบโตของ Bitcoin ดังนี้หลังจากวิกฤต FTX ราคาของ BTC ปรับตัวขึ้นกว่า 120% ขณะที่จำนวน Bitcoin ใน Exchange Reserve ลดลงต่อเนื่องทำระดับ New Low ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้งานเก็บรักษา Bitcoin ในกระเป๋าของตนเองมากขึ้น เมื่อพิจารณาร่วมกับ BTC Exchange transaction จะพบปัจจัยเสริมว่า เทรนด์ของการถอน Bitcoin นั้นสูงกว่าการฝากบน Exchange และเทรนด์ยังเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น ปัจจัยด้าน Supply ยังคงเป็นผลดีต่อพื้นฐานราคา BTCอัตรา Bitcoin Dominance ที่แสดงถึงมูลค่าตลาดของ Bitcoin เทียบกับมูลค่าทั้งตลาดของคริปโทฯ จะพบว่า อัตรา Bitcoin Dominance ปรับตัวขึ้นผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 52% สูงที่สุดในรอบ 30 เดือน แสดงถึงความเชื่อมั่นใน Bitcoin ที่สูงขึ้นกว่า Digital Asset อื่น ๆ ซึ่งอัตรา Bitcoin Dominance มีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 55% เป็นโอกาสให้เดือนพฤศจิกายนนี้ BTC ยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นสูงและน่าจับตามองเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การอนุมัติ Bitcoin SPOT ETF ถูกเลื่อนพิจารณาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีการปรากฏขึ้นของ “IBTC” ซึ่งเป็นกองทุน Bitcoin SPOT ETF จาก Blackrock บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ DTCC (The depository trust and clearing corporation) เป็นเหตุผลให้ BTC ปรับตัวขึ้นทดสอบ 35,000 ดอลลาร์ โดยราคาขึ้นจากแรงซื้อจำนวนมาก เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่า SEC สหรัฐ จะอนุมัติ Spot ETF ในเวลาไม่นานนายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากปัจจัยเชิงพื้นฐานและเชิงราคาของ Bitcoin ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากปัจจัยของ Digital Asset อื่น ๆ จนทำให้ อัตรา Bitcoin Dominance ปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูงและกดดันให้ Altcoins ได้รับผลกระทบเชิงราคา ดังนั้น เดือนพฤศจิกายน Merkle Capital จึงมีมุมมองว่าเทรนด์ Bitcoin ยังมีโอกาสเติบโตได้สูงสอดคล้องกับข้อมูลของ Cryptomind Advisory ที่คาดการณ์ว่า BTC อาจขึ้นไปทดสอบที่ราคา 40,000 หากหลุดกรอบราคา 34,500 – 36,000 ดอลลาร์ได้นักลงทุนท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถติดต่อได้ที่ Merkle Capital ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย