LEARN LAB EXPO : มหกรรมการศึกษาชวนเด็กไทยลอง-เรียน-รู้ สร้างพื้นที่การศึกษาสู่การค้นหาตัวเอง การเรียนรู้รูปแบบใหม่ และสร้างทักษะแห่งอนาคต

LEARN LAB EXPO : มหกรรมการศึกษา ชวนเด็กไทยมา ลอง-เรียน-รู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวงการการศึกษาไทย ด้วยการสร้างพื้นที่แห่งการศึกษาสำหรับทุกคน พร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ด้านการเรียนรู้ (Learning Technology) และการศึกษา (Education Technology) ภายใต้คอนเซปต์ Learn Lab ห้องทดลองแห่งการเรียนรู้ด้วยโมเดลการศึกษาแบบใหม่ เรียกว่า “DMii” พัฒนาขึ้นโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย D-Discover Lab ห้องทดลอง ค้นหาตัวเอง, M-Master Skills Lab ห้องทดลอง เติมทักษะให้เชี่ยว, I-Integrate Lab ห้องทดลอง ผสมสกิล ลองทำจริง และ I-Innovation Lab ระเบิดไอเดียนวัตกรรม ชมบูธกิจกรรมกว่า 50 บูธ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแต่ละด้านมา Workshop ให้แบบตัวต่อตัว อาทิD-Discover Lab ห้องทดลอง ค้นหาตัวเอง พบกับกิจกรรม Lifelong e-Portfolio ทำความเข้าใจการทำ Portfolio รูปแบบใหม่, M-Master Skills Lab ห้องทดลอง เติมทักษะให้เชี่ยว พบกับกิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะทางใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย, I-Integrate Lab ห้องทดลอง ผสมสกิล ลองทำจริง พบกับกิจกรรม Mini Hackathon จัดทีม ระดมสมอง งัดสกิล เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความแตกต่างร่วมกับบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคม และ I-Innovation Lab ระเบิดไอเดียนวัตกรรม พบกับบูธกิจกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของระบบการศึกษาไทย ได้แก่ EdTech Innovation Space พื้นที่แหล่งรวมการเรียนรู้ จาก EdTech Startup สถาบันการเรียน การศึกษา และสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย และกิจกรรม OKMD x 88 Learnovation Program Final Pitching : เวทีนำเสนอผลงานจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และประชาชนคนรุ่นใหม่ จำนวน 20 ทีม ร่วมชิงเงินลงทุน กว่า 200,000 บาทนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Learn Lab Forum & Playground : เวทีเสวนากับผู้นำด้านการศึกษาชั้นนำทั้งจากในประเทศไทย เพื่อร่วมค้นหาแลกเปลี่ยน และผลักดันรูปแบบการศึกษาใหม่ ณ บริเวณลานอัฒจันทร์กลางแจ้ง มิวเซียมสยาม โดยวันที่ 11 พ.ย. 2566 จัดกิจกรรมเสวนา “Lifelong Learning - เราจะเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไร?” โดย รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ตามด้วยเวทีสำหรับอาสาสมัครนักเรียน นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Here Our Voice ท้อแต่ต้องทอล์ค ฟังเสียงคนรุ่นใหม่” และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานประกวดแนวทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learnovation Program Final Pitching) ขับเคลื่อนวงการ Start up - Edtech เพื่อการศึกษาแห่งอนาคตที่ดีกว่าเดิมส่วนวันที่ 12 พ.ย. 2566 พบกับเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต 4 หัวข้อบรรยาย ได้แก่ 1) บรรยายพิเศษหัวข้อ "Talk Trend Shaping Education เทรนด์ใหม่ จะผลักการศึกษาไปทางไหน” 2) “Educators Never Stop ผู้สอน (ที่) ไม่หยุดพัฒนา” โดย ครูไอซ์ ดำเกิง มุ่งธัญญา ครูสอนภาษาอังกฤษผู้พิการทางสายตา 3) เสวนา “Power Education with the New Wave of Generations” 4) เสวนาในหัวข้อ “Booktrepreneur อนาคตของหนังสือ จะสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบใด?” กับ สิรภพ มหรรฆสุวรรณ และตัวแทนสำนักพิมพ์ และ 5) บรรยายพิเศษหัวข้อ “อนาคตจะก้าวใกล้หรือก้าวไกล ตีบวกการศึกษายกระดับอนาคต” และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Music Session ผ่อนคลายบรรยากาศด้วยดนตรีสดLEARN LAB EXPO : มหกรรมการศึกษา ชวนเด็กไทยมา ลอง-เรียนรู้มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับโครงการ 88 SANDBOX แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษาร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “LEARN LAB: Learnovation Program” มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านการเรียนรู้และการศึกษาให้กับประเทศไทยโดยการสร้างและส่งเสริมระบบนิเวศของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาและต้องการสร้างพื้นที่แห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตแก่ทุกคนเพื่อเตรียมตัวรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอนาคต