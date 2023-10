จุดประกายการศึกษา สานต่อแรงบันดาลใจกับงาน FutureEd Fest 2023 “ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจํากัดของการเรียนรู้"

ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ได้มีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษาณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบ Onsite และ Hybrid เริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่ 13.00 - 20.00 น. โดยเป็นการร่วมมือจากผู้นำองค์กรภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาระดับประเทศ ได้แก่โดยงาน FutureEd Fest มี Theme หลักของงาน คือ การสร้างการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) ประกอบไปด้วย 6 Key ที่เป็นหัวใจในการสร้างศึกษาที่มีความหมายสำหรับทุกคน ได้แก่ U-Useful มีประโยชน์, P-Problem แก้ปัญหาได้, R-Real World สอดคล้องกับโลกความเป็นจริง, I-Impact สร้างผลกระทบเชิงบวก, S-Self-directed กำกับตนเอง, E-Experience เรียนรู้จากประสบการณ์กิจกรรมภายในงานทั้งสองวันเริ่มต้นด้วยการจัด 17 Workshop ผ่าน 4 เรื่องใหญ่ให้ก้าวทันการศึกษาในโลกอนาคตได้แก่ Innovation & Edtech, Maker Education, Future Skills และ Future Of Work จากวิทยากรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจัดในรูปแบบ Onsite และ Hybrid ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1,000 คน เต็มไปด้วยนักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความหมายกับตนเองและผู้เรียนกิจกรรมภายในงานทั้งสองวันเริ่มต้นด้วยการจัด 17 Workshop ผ่าน 4 เรื่องใหญ่ให้ก้าวทันการศึกษาในโลกอนาคตได้แก่ Innovation & Edtech, Maker Education, Future Skills และ Future Of Work จากวิทยากรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจัดในรูปแบบ Onsite และ Hybrid ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1,000 คน เต็มไปด้วยนักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความหมายกับตนเองและผู้เรียนหลังจากเข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม Workshop ในช่วงแรกแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ณ เวทีกลางแจ้ง ได้แก่ กิจกรรม Keynote Speech, Panel Discussion โดยมีวิทยากรชื่อดังทั้งจากในและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนและให้ไอเดีย ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับแนวคิดสมัยใหม่ที่น่าสนใจมากมาย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก รวมถึงกิจกรรม Showcase จาก 3 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมเพราะหลังจากที่ได้ฟังแล้ว บรรดาผู้อำนวยการ และคุณครูต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า “ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ และได้ไอเดียมากมายเกี่ยวกับการห้องเรียนที่มีความหมาย และเห็นความสำคัญของการเสริมทักษะในอนาคต และเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีการศึกษา การใช้ Maker Education เพิ่มเข้าไปให้มากขึ้นในห้องเรียนของตนเอง และ แนวคิดการจัดการการศึกษายุคใหม่”​นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญและเรียกความสนใจของผู้เข้าร่วมงานได้อย่างล้นหลามนั่นก็คือ กิจกรรม Pitching ที่มีจำนวนผู้สมัครกว่า 100 ทีม จนคัดเหลือ 17 ทีมสุดท้ายมาแข่งขัน Pitching นวัตกรรมที่ทีมของตนเองได้ไปทดลองแล้วเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และ กิจกรรม Awards เป็นกิจกรรมมอบรางวัล ทั้งหมด 10 รางวัลในสาขา Innovative Teacher of the year และ Innovative School of the year ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับคุณครูและโรงเรียนที่สร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งบรรยากาศของทั้ง 2 กิจกรรมนี้ต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และความลุ้นระทึกของผู้เข้าร่วมที่พากันมาเชียร์ทีมผู้เข้าแข่งขัน และเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทุกทีมที่มีศักยภาพและผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายนี้ได้​และในส่วนของกิจกรรม Maker Fest และ Exhibition ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างสรรค์ไม่แพ้กัน ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานมากมาย เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้นำเสนอ Model นวัตกรรม จากทั้งหมด 10 โรงเรียน และ 6 องค์กรทางการศึกษา ที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาครู นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและEdtech​การจัดงาน FutureEd Fest ในครั้งนี้ถือเป็นอีกงานที่จุดประกายการศึกษาไทยและการแสดงให้เห็นถึงพลังของการร่วมมือกันของภาคีด้านการศึกษาชั้นนำระดับประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงโรงเรียน ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองทุกคน ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง และแน่นอนว่าในอนาคตจะมีโปรแกรมอื่นๆภายใต้แพลตฟอร์ม FutureEd Fest เช่น Future School Leader - โปรแกรมสร้างผู้นำโรงเรียนแห่งอนาคต , โครงการ 3R-นวัตกรรมช่วยเรื่องอ่านออกเขียนได้ เพื่อนำพาผู้คนที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงการศึกษามารวมตัวกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ How to ทั้งในด้านนวัตกรรมการศึกษา Maker Education เทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกและสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงซึ่งได้กล่าวถึงงานนี้ว่า "เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ของโรงเรียน ถึงแม้โรงเรียนจะอยู่ห่างไกลในป่าเขา แต่เราจะไม่จัดการศึกษาแบบห่างไกลจากใครอื่น"และได้พูดถึงบรรยากาศของงานว่า "ครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของ Maker Fest นี้ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ สิ่งที่ได้รับจะตรงกับความคาดหวังของเราหรือเปล่า แต่ไม่เลยทุกสิ่งที่ได้รับจาก Maker Fest นี้มันเกินความคาดหมายมาก ทั้งด้านวิธีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ให้คำแนะนำ ให้แง่คิด เปิดมุมมองใหม่ ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในยุคปัจจุบัน"นอกจากนี้ Advisory Board หรือผู้ริเริ่มงาน FutureEd Fest ต่างก็เชื่อว่างานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เหล่านักการศึกษา ผู้อำนวยการ และคุณครูได้สร้างกันไว้อย่างมากมาย ดังนั้น หากเราร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและทำอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน เชื่อการศึกษาไทยจะต้องเกิดพื้นที่ที่มีความหมาย เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อขยายผลออกไปในวงกว้างได้อย่างแน่นอนอย่างที่รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ กล่าวว่า "งาน FutureEd Fest เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นอีกงานที่ทำให้พวกเรามีโอกาสได้มาแชร์กัน เอานวัตกรรมใหม่ๆ มาโชว์กันเพื่อที่จะขยายวงออกไปให้มากขึ้น"และรศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ กล่าวต่อว่า "งานนี้ คือ Learning