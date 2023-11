จัดงาน “WOW KAOSHIUNG” มหกรรมการท่องเที่ยวเกาสง หวังครองตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มุ่งเป้าทำตลาดจำนวนนักท่องเที่ยว 7.5 ล้านคน

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2566 ณ โรงแรม The Sukosol Hotel Bangkok สำนักงานการท่องเที่ยวนครเกาสงจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวเมืองเกาสงและงานพบปะเพื่อเจรจาธุรกิจแบบ B2B โดยมีคุณเกาหมิ่นหลิน ผอ.สนง.การท่องเที่ยวนครเกาสง พร้อมด้วยหมี “เกาสงสง” มาสคอตพรีเซ็นเตอร์เที่ยวเกาสง ผู้บริหารจากสมาคมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ทีมช่างศิลปะและเชฟชั้นนำเข้าร่วมงาน โดยรวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน (TTBA) บริษัทไชน่า แอร์ไลน์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) บริษัท อีวีเอแอร์ บริษัท สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ส บริษัท สายการบินไทย และตัวแทนจากสมาคมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว สื่อมวลชนของไทย รวมทั้งหมดมากกว่า 100 คน โดยภายในงานมีการแนะนำทิวทัศน์ภูเขา ทะเล แม่น้ำและท่าเรือ จุดเด่นแลนด์มาร์กนานาชาติ และวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายของเมืองเกาสง รวมทั้งมีช่างศิลปะและเชฟชั้นนำร่วมแสดงฝีมือที่สุดยอดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมและลิ้มลองความอร่อย นอกจากนี้ยังมีหมี “เกาสงสง” ร่วมสร้างความน่ารักอีกด้วย ทำให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกปลื้มใจกับเสน่ห์ของเมืองเกาสงคุณเกาหมิ่นหลิน ผอ.สำนักงานฯ กล่าวว่า งานฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติสำคัญในวงการการท่องเที่ยวของไทยหลายท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ได้แก่ คุณเซียซิ่วเม่ย รองผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย, คุณสมชาย ชมระกา อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA), คุณเฉินอี้ถิง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวันประจำประเทศไทย, คุณเฉินฮั่นชวน ประธานสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน, คุณพานอวิ่นเฮ่า ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไชน่า แอร์ไลน์ จำกัด (สาขาประเทศไทย), คุณคังไฉอี้ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อีวีเอแอร์ สาขาประเทศไทย, คุณเจิงรุ่ยเฉิง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ส สาขาประเทศไทย, Mr. Natapol Vanichkul ผู้บริหารฝ่ายขายสำนักงานใหญ่ บริษัท สายการบินไทย จำกัด, พระอาจารย์เจวี๋ยจี เจ้าอาวาสโฝกวงซัน (สาขาประเทศไทย) มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม พระอาทิตย์ฮุ่ยซั่งจากวัดไม่หัว ฝอกวงซัน ฯลฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งวงการการท่องเที่ยว การเดินทาง และสื่อสารมวลชน รวมมากกว่าร้อยคน บรรยากาศภายในงานคึกคักเป็นประวัติการณ์ทั้งนี้ ธีมของงานมหกรรมฯ ครั้งนี้คือ “WOW ! KAOHSIUNG” ซึ่งประกอบด้วยความว้าว 6 ด้าน ได้แก่ อาหารติดดาวมิชลินและขนมของหวานสุดเวอร์วังอลังการ การแต่งหน้าสไตล์ไต้หวัน แลนด์มาร์กการท่องเที่ยวนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา งานมหกรรมขนาดใหญ่ และสิ่งแวดล้อมอันเป็นมิตรต่อ LGBTQ+ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการโปรโมตกิจกรรมที่ทั้งมีความหลากหลาย สีสันและสนุกสนานที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวไทย แถมยังมีการประกาศนโยบายแผนการส่งเสริมทัวร์การท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่โดนใจผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในงาน จึงมีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดกันอย่างไม่หยุดยั้งนอกจากนี้ สำนักงานฯ ให้การแนะนำเพิ่มเติมว่า งานมหกรรมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากช่างศิลปะและเชฟชั้นนำในเมืองเกาสงห้าท่าน สมาคมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มาร่วมงานและพบปะเจรจาด้านความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยแบบ B2B ส่วนช่างศิลปะและเชฟที่มีฝีมืออันยอดเยี่ยมทั้ง 5 ท่านประกอบด้วย อู๋เป่าชุน ที่คว้าแชมป์การแข่งขันเชฟทำขนมปังระดับโลกได้ถึงสองครั้ง ได้นำขนมปังที่เคยได้รับรางวัลมาแบ่งปันความอร่อยภายในงาน หลี่โย่วชัง เชฟที่จบจากสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้โชว์ฝีมือการทำเค้กช็อกโกแลตนาฬิกาฟันเฟืองที่สวยประณีตและสมจริงในงาน ทำให้ผู้ชมต่างพากันรู้สึกว้าวและชื่นชมฝีมือที่ยอดเยี่ยมของเชฟ เฉินอี้หยัง ผู้ที่คว้าแชมป์การแข่งขันคั่วกาแฟและชงกาแฟนานาชาติในปี 2017 ได้โชว์ฝีมือการชงกาแฟคราฟต์ในงาน ซึ่งทำให้มีกลิ่นหอมกลมกล่อมฟุ้งกระจายไปทั่วงาน หวังหงจวิน เชฟไพรเวตของร้าน The little lion of Judah ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองเกาสงเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ ได้ทำพุดดิ้งที่มีรสชาติสุดว้าวซึ่งผสมผสานวิธีการปรุงอาหารแบบไทยและไต้หวัน และจังซูเหวิน จากเวิร์์กชอป SHAN JIN WU ที่มีความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูวัฒนธรรมธงไทเรียวบาตะ สอนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองทำธงไทเรียวบาตะด้วยวิธีการพิมพ์ลายฉลุ ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมการสัมผัสวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งภายในงานยังได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ยอดนิยมของไทยร่วมสร้างสีสันให้กับงานโดยการแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วย ได้แก่ คุณ Ratto นักเขียนหนังสือเล่ม “ตะลุยเที่ยวไต้หวัน” ซึ่งได้แชร์ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในการท่องเที่ยวเมืองเกาสงต่างๆ นานาที่เคยผ่านมา ทำให้ผู้ฟังภายในงานได้เห็นถึงมุมมองที่แปลกใหม่ของเมืองเกาสง บล็อกเกอร์ของเพจ “Jenny’s Journey 跟妮一起發現泰國大小事” ได้แบ่งปันคุณ Wasin Klinchan จากทีมงาน Local Representative-Thailand ของซีรีส์แนวโรแมนติกชายรักชายเรื่อง “First Note of LOVE” ที่ไปถ่ายทำที่เมืองเกาสง ก็ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในงานด้วย ซึ่งแลนด์มาร์์กต่างๆ ของเมืองเกาสงจะปรากฏอยู่ตามฉากของซีรีส์เรื่องดังกล่าว อีกทั้งยังตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ ของเมืองเกาสงอีกด้วยอนึ่ง สำนักงานการท่องเที่ยวฯ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีเที่ยวบินที่บินตรงระหว่างกรุงเทพฯ กับเกาสงจำนวน 14 เที่ยวต่อทุกอาทิตย์ ซึ่งใช้เวลาในการบินเพียง 3.5 ชม.โดยประมาณ ถือได้ว่าสามารถบินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งเมืองเกาสงยังเป็นเมืองแรกที่ผลักดันให้มีนโยบายแผนการส่งเสริมทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติในไต้หวันอีกด้วย กล่าวคือ ทัวร์ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 15 คน เลือกพักค้างคืนที่เมืองเกาสงหนึ่งคืนและจัดทริปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่กำหนด โดยในวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี) จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 5,000 TWD วันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันศุกร์ วันเสาร์ และวันหยุดราชการ) จะได้รับเงินอุดหนุน 4,000 TWD ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนในงานต่างให้ความสนใจและมีการสอบถามรายละเอียดกันอย่างคึกคักติดตามข่าวสารและข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ facebook และInstagram (https://www.khh.travel/) ของการท่องเที่ยวเมืองเกาสง