BEM ชวนปลดสกิลการถ่ายภาพด้วยมือถือ

เดือนพฤศจิกายนนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ชวนปลดล็อกศักยภาพของตัวเอง แล้วร่วมเดินทางสู่ประสบการณ์แห่งการถ่ายภาพที่สนุกสนานไปกับ Workshop “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ” Happy Photography by Mobile Phone หนึ่งใน Art Activities ประจำเดือนที่จัดขึ้น ณ Metro Art สถานีพหลโยธินกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและต้องการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพด้วยมือถือ ได้รับความรู้พร้อมเทคนิคดีๆ อาทิ หลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพด้วยมือถือ การจัดองค์ประกอบ (Composition) การจัดแสง (Lighting) การจัดกรอบภาพ (Framing) และเทคนิคสร้างสรรค์ภาพถ่ายประเภทต่างๆ จาก อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตสื่อภาพยนตร์ ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ปรัชญาศิลปะ และสุนทรียศาสตร์โดยกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นทุกวันพุธตลอดเดือนพฤศจิกายน ณ ห้อง Art Learning Centre ที่ Metro Mall ชั้นร้านค้า รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมล่วงหน้าได้ฟรี !! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ผ่านทาง QR Code หรือ https://bit.ly/3rUDdwwสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก): BEM Bangkok Expressway and Metro / Twitter (ทวิตเตอร์) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT