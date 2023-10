กลับมาอีกครั้งกับ BEM Art Contest ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

เตรียมตัวให้พร้อม! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) พร้อมด้วย เครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจหรือมีใจรักในการวาดภาพสีน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสีน้ำ BEM Art Contest ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “20 ปี สายสีน้ำเงิน” ในโอกาสการเข้าสู่วาระครบรอบการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ในปี 2567 เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โดยจะทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 100 คน เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ Metro Art สถานีพหลโยธินสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน 50 คน และประเภทประชาชนทั่วไป (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) จำนวน 50 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินผลงาน ได้แก่ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ประธานการตัดสิน, อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธาน IWS THAILAND, อาจารย์ดิเรก สีแก้ว ประธาน IWS ภาคใต้, อาจารย์รัชพล ศิริดิษย์ ประธาน IWS ภาคเหนือ และอาจารย์ชัชวาลย์ รักษา ประธาน IWS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566 ทาง QR Code หรือ https://shorturl.at/exIY2 และเริ่มส่งผลงานรอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2566 ที่ LINE Official Account: BEM Official (https://lin.ee/FF7CsQe) โดยทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro หรือ LINE OA : BEM Official