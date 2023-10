สถานทูตรัสเซียเชิญชมนิทรรศการ “เครมลินมอสโก-หัวใจของรัสเซีย”

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งรัฐมอสโกเครมลินถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ประกอบด้วยหอสมบัติของราชวงศ์ในพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์และจัตุรัสวิหารลานกว้างที่ประกอบด้วยโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption),โบสถ์อาร์คแองเจิล (Archangel) และมหาวิหารแอนนันซิเอชั่น (Annunciation), โบสถ์พระแม่มารีย์ (the Church of Laying Our Lady's Holy Robe), โบสถ์พระสังฆราชกับและอัครสาวกทั้งสิบสอง (Patriarch's Palace with the Twelve Apostles' Church) และหอระฆังของพระเจ้าซาร์อีวานมหาราช (Ivan the Great' Bell Tower)หอสมบัติของราชวงศ์ในพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1806ส่วนพิพิธภัณฑ์เครมลินได้จัดเก็บงานศิลปะของชาวรัสเซียและชาวต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 160,000 ชิ้นอาคารที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เป็นอนุสรณ์สถานทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นในแต่ละยุคสมัยต่างๆ ที่ยังคงเก็บรักษาการตกแต่งภายในศตวรรษที่ 16-17 และกลางศตวรรษที่ 19 ไว้ เป็นหนึ่งมรดกโลกด้านสถาปัตยกรรมจากองค์กรยูเนสโกนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนพิพิธภัณฑ์เครมลินกว่า 3 ล้านคนต่อปี วัตถุล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์รวบรวมจากยุคกลางและยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่เก็บรักษาในคลังของเจ้าชายและพระเจ้าซาร์ในแต่ละยุค โดยเฉพาะเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของราชวงศ์ที่เคยนำมาใช้ในพิธีราชสำนัก เช่น พิธีราชาภิเษก, การรับรองเอกอัครราชทูตต่างประเทศ และขบวนพิธีการของกษัตริย์ รวมถึงผลงานของศิลปินชาวรัสเซีย,ของกำนัลจากเจ้าผู้ปกครองแคว้นอื่นๆ และทูตที่มาจากต่างดินแดน, ของขวัญที่ได้รับจากขุนนางรัสเซีย นำไปสู่การนำของล้ำค่ามารวมกัน และถือกำเนิดพิพิธภัณฑ์เครมลินขึ้นในปี ค.ศ. 1806มอสโกเครมลินเคยเป็นที่ประทับของเจ้าชายและพระเจ้าซาร์ ในสมัยโบราณนั้นเป็นสถานที่เก็บรักษามงกุฎ คทา เครื่องใช้ในพิธีการ บัลลังก์และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่แสดงถึงอำนาจของกษัตริย์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์และการเติบโตของประเทศรัสเซีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเปรียบเหมือนพระคลังมหาสมบัติ ที่รวบรวมเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่มาจากปลายศตวรรษที่ 12 จำนวน 39 ชิ้น และบางส่วนมาจากศตวรรษที่ 13 จัดได้ว่ามีค่ามากที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และไม่เหมือนใครนายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 126 ปีในปีนี้ว่า “นิทรรศการครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนไทยเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซียมากขึ้น รัสเซียยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งขณะนี้มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปมอสโก เป็นประจำทุกวัน”เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ระบุว่า ยังมีแนวคิดที่จะนิทรรศการนี้ที่จังหวัดอื่น ๆ เช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ ในโอกาสต่อไปด้วยนิทรรศการ “เครมลินเมืองมอสโก-หัวใจของประเทศรัสเซีย” (The Moscow Kremlin – the Heart of Russia จัดแสดง ณ บริเวณพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรม (ICON Art & Culture Space) ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 2-30 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 – 22:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ.