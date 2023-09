"หมอบัญชา" แห่งสวนโมกข์กรุงเทพ งงไทยรัฐทีวี โยงเป็นพ่อตาบิ๊กโจ๊ก

วันนี้ (28 ก.ย.) เฟซบุ๊ก Bunchar Pongpanich ของ นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) โพสต์ภาพหน้าจอสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ที่ระบุภาพตนเองเป็น "เฮียชา ฟลอริดา" หรือ นายบัญชา พานิชพงศ์ นักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดสงขลา พ่อตาบิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.โดยระบุว่า "ทำไงดีครับ What I Should Do ... ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ ก็กำลังงานมาก ทั้งวันเยี่ยมสวนโมกข์ ทั้งภาวนาใต้แสงจันทร์ ทั้งตักบาตรเดือนเกิด ที่นคร (นครศรีธรรมราช) ก็กำลังหรอยร้อยปีเดือนสิบเมืองนคร กันอยู่ที่ บวรนครวันนี้มีการประชุมได้ ผบ.ตร.แล้ว ท่ามกลางอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ มีแวดวงสื่อส่งนี้มาบอกว่า ไหงไปเป็นเฮียชา พ่อตาของใครเข้า ฝากถามพี่ Sajjaphoum La-or (ดร.สัจภูมิ ละออ อดีตคนข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) ที่ไทยรัฐด้วยนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ เฮียชาคนนี้จะไปไหนไม่ได้ครับ"