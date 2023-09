MGRTOP7 : ปิดสวิตซ์ 3 P. | พ่อใจยักษ์ฆ่าลูก 5 ศพ | ศรีเทพมรดกโลกแห่งใหม่

รวบตึงทุกเรื่องราว คัดข่าวเด็ด เบ็ดเสร็จในที่เดียว

จากที่พรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวปิดสวิตซ์ 3 ป. แต่กลับหวยออกที่ 3 P. เริ่มจากวันที่ 20 ก.ย. ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง กรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมิบังควร แสดงออกถึงการไม่เคารพและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ตามรัฐธรรมนูญ ขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง แต่ไม่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ขณะที่เจ้าตัวกล่าวเป็นนัยว่าจะทำงานการเมืองต่อไป ไม่หยุดเดินกลางคันจนกว่าจะถึงเส้นชัยต่อมานายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่าพรรคก้าวไกลไร้น้ำใจกรณี ช่อ พรรณิการ์ ไม่ออกมาแสดงความเห็น ทำให้ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลไม่พอใจ สุดท้ายนายปิยบุตรประกาศว่าขอยุติบทบาทของตัวเอง และจากนี้จะไม่ขอพูดถึงพรรคก้าวไกลอีก จากนี้จะกลับไปเขียนหนังสือและทำงานวิชาการ อีกด้านหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 23 ก.ย. มีมติเลือกนายชัยธวัช ตุลาธน เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ แทนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ โดยมีนายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นเลขาธิการพรรค และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือไอติม เป็นโฆษกพรรคคนใหม่ข่าวสะเทือนขวัญดวงใจพ่อแม่ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ชุดสืบสวน สน.บางเขน และตำรวจนครบาล 2 จับกุมนายส่องศักดิ์ ส่งแสง หรือเอ็ม อายุ 46 ปี และ น.ส.สุนัน นาหัวนิล หรือ จุ๋ม อายุ 41 ปี ที่ลานจอดรถห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี หลังนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 12 ขวบ และ 4 ขวบ ถูกนายเอ็มทำร้ายร่างกาย แล้วแนวทางการสอบสวนพบว่าลูกสาวอีกคนหนึ่ง ถูกนายเอ็มและ น.ส.จุ๋มทำร้ายเสียชีวิตนานเกือบ 4 เดือนแล้ว เมื่อสอบปากคำถึงกับผงะ ยอมรับว่าทำร้ายลูกสาวอีกคนเสียชีวิต แล้วนำไปฝังดินโบกปูนอำพรางที่ห้องครัวหลังบ้านพักใน จ.กำแพงเพชรนายเอ็มอ้างว่าตกงานทำให้เครียด จึงลงมือทำร้ายร่างกายลูกๆ และเมื่อสอบปากคำอย่างต่อเนื่อง พบว่าเคยมีภรรยา 4 คน ลูก 10 คน และตั้งแต่ปี 2555 ยังฆ่าลูกในวัยทารกอีก 4 คน นำศพไปทั้งที่หลังสวนจตุจักร พื้นที่ สน.บางซื่อ และที่ดินรกร้างซอยพหลโยธิน 56 พื้นที่ สน.สายไหม ต่อมาตำรวจควบคุมตัว น.ส.เจษฎา มีเพียร อายุ 33 ปี ภรรยาคนที่สองของนายเอ็มดำเนินคดี เพราะร่วมกันทำร้ายร่างกายทารก นายเอ็มให้การว่า เกิดมาจากทนเสียงเด็กร้องไม่ได้ เมื่อได้ยินจะเกิดความโมโห และไม่ชอบเด็กผู้ชาย อีกด้านหนึ่งนายเอ็มอ้างกับนักข่าวว่าตนฆ่าลูกเพราะมีอาการจิตเวช แต่แพทย์ยืนยันว่าผลตรวจทางจิตนายเอ็มปกติข่าวดีประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย เห็นชอบให้เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ลำดับที่ 1662 และอันดับที่ 7 ของไทย ประกอบด้วย เมืองโบราณศรีเทพ พื้นที่ 2,889 ไร่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแบบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ส่วนที่สองเป็นพื้นที่นอกเมืองโบราณศรีเทพ โดยมีโบราณสถานเขาคลังนอก ที่เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี เช่นเดียวกันกับโบราณสถานเขาคลังใน มีสถาปัตยกรรมที่เป็นศาสนสถานอิฐและศิลาแลงขนาดใหญ่ทั้งในเมืองและนอกเมืองโบราณศรีเทพอีกด้านหนึ่ง ชาวเพชรบูรณ์จำนวนนับพันคน รวมตัวกันที่บริเวณเขาคลังนอก เพื่อลุ้นวินาทีประวัติศาสตร์ พบว่าเมื่อทราบข่าวต่างพากันโบกสะบัดธงชาติ พร้อมตะโกนร้องแสดงความดีใจ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ได้สวดชยันโตแสดงความยินดี และเพื่อความเป็นศิริมงคล หลังการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก พบว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเที่ยวชมเมืองโบราณศรีเทพจำนวนมาก โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หลังจากนี้เตรียมผลักดันรวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบที่เมืองศรีเทพให้นำมารวมกัน และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุแก่ผู้สนใจต่อไปก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และผืนป่าแก่งกระจานนักการเมืองพรรคก้าวไกลคุกคามคนเห็นต่าง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่า "ปีใหม่ ศิริกุล" ผู้ที่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ถูกนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือเจี๊ยบ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประจานล่าแม่มด ทำให้ชาวเน็ตที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลจำนวนมากข่มขู่คุกคามด้วยถ้อยคำหยาบคาย ชักชวนทำร้ายร่างกาย อีกทั้งนางอมรัตน์ตามไปข่มขู่คุกคามถึงที่ทำงาน ขอพบผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบุคคลให้ตักเตือน แถมตามไปถึงที่บ้าน หลังแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ประกาศยุติสงครามเหลือง-แดงวันต่อมานางอมรัตน์แถลงข่าว อ้างว่าเหลือทนที่ถูกกระทำมานาน กล่าวหาว่าเป็นอินฟูเอนเซอร์ มีหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่กดติดตาม ปั่นกระแสข่าวด่าทอ โจมตีใส่ร้ายอย่างไม่มีเหตุผล และอ้างว่าอีกฝ่ายโพสต์ภาพตัดต่อกับกำนันนก ตอนนั้นกำลังกลับบ้านที่ จ.นครปฐม เห็นว่าโรงงานดังกล่าวเป็นทางผ่าน จึงแวะเพื่อต้องการสอบถาม ไม่ได้คุกคามหรือใช้อำนาจ ส่วนเหตุที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เพราะคิดว่าต้องใช้มาตรการทางสังคมกับบุคคลที่ไม่มีตัวตนด้วย ยินดีต่อสู้ตามกฎหมาย ถ้ากระทบกับตำแหน่งของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 ยินดีน้อมรับ และอ้างว่าไม่ใช่เป็นการล่าแม่มดอีกด้วยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่า มีภาพและคลิปหลุดออกมาระบุว่าเป็น “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล แม้ถูกชาวเน็ตบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ดี บางคนซ้ำเติมด้วยการขอวาร์ปด้วยความอยากรู้อยากเห็น แต่เจ้าตัวยังเข้มแข็ง โพสต์ภาพท้องฟ้าสีดำ พร้อมข้อความเศร้าๆ ว่า “Let it all go. See what stays”ปล่อยทุกอย่างไป แล้วดูว่าอะไรจะอยู่กับเรา ขณะที่แฟนเก่าของเบียร์ เดอะวอยซ์ ออกมาปกป้อง ทั้งแรปเปอร์หนุ่ม ท็อป Lazyloxy หรือจะเป็นเกมเมอร์หนุ่ม วาน้อย (Wanioz) ที่เป็นห่วง เจ้าตัวตอบกลับว่าโอเค เดี๋ยวก็จัดการได้ รวมทั้งแฟนคลับเบียร์ต่างออกมาปกป้อง คอยเตือนสติชาวเน็ตที่ขอวาร์ปที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.ย. เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดใจแบบหมดเปลือก ยอมรับว่าคลิปดังกล่าวเป็นของตนจริง เริ่มจากได้รับข้อความว่ามีคนนำภาพไปขายในราคา 96,000-105,000 บาท ต่อมาได้ดูภาพและคลิปทั้งหมดแล้ว รู้ว่าใครเป็นคนทำ เพราะสถานที่และช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นตอนคบหากับใคร คนที่ถ่ายภาพคือแฟนเก่าที่อยู่นอกวงการ ในตอนนั้นคิดว่าเป็นรสนิยมส่วนบุคคล ยินยอมเพราะความไว้ใจ แต่ไม่ได้บอกให้ลบภาพและไฟล์ทั้งหมดหลังเลิกกัน ไม่คิดว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายตนเอง และไม่รู้ว่าที่ปล่อยภาพเพราะอะไร ตอนที่คบกันก็มีการบ่นเรื่องปัญหาการเงินบ่อยครั้ง และรูปที่ปล่อยออกมาขายในราคาที่แพงมากหลังจากที่เบียร์ได้แจ้งความพนักงานสอบสวน บก.สอท. 1 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ล่าสุดตำรวจนำหมายค้นบุกบ้านพักแฟนเก่า ยึดมือถือ ไอแพด โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์แม็คบุ๊กตรวจสอบ ส่วนแฟนเก่าให้การว่าไม่ทราบว่าภาพดังกล่าวหลุดไปได้อย่างไรเมื่อวันที่ 19 ก.ย. บนโซเชียลฯ แชร์วีดีโอคลิปพฤติกรรมชายอ้างตัวเป็นนายตำรวจมีอาการมึนเมา นำรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ไปจอดที่บริเวณที่จอดรถฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อค่ำวันที่ 18 ก.ย. เมื่อญาติผู้ป่วยเข้ามาห้ามปรามก็มีปากเสียง เจ้าหน้าที่แจ้งให้นำรถออก เพราะรถพยาบาลจะเข้าจอด ชายคนดังกล่าวเกิดอาการโวยวาย ท้าทายให้มาขึ้นรถยนต์ของตน อ้างว่าเด็กมาก้าวร้าวกับตน ตนเป็นนายตำรวจ อีกฝ่ายเป็นข้าราชการ เหมือนกำนันนก ขู่ว่าจะนำอาวุธปืนยิงทิ้ง โดยพบว่าในรถมีชุดตำรวจและป้ายชื่อด้วย ก่อนมีชาวเน็ตร้องเรียนทางเพจสายไหมต้องรอดด้านกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่าขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ทะเบียน 3 กอ 2521 กรุงเทพมหานคร จอดกีดขวางจุดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะสม เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์ กระทั่งเย็นวันที่ 19 ก.ย. พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการตำรวจจราจร ออกคำสั่งให้ ร.ต.ท.สายชล วงษ์เพ็ง รองสารวัตรจราจร งานสายตรวจ 2 กองกำกับการ 1 บก.จร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ บก.จร. โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม และมอบหมายให้ พ.ต.ท.สุรพล จันทร์สมศักดิ์ รอง ผกก.1 บก.จร. เป็นประธานตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังติด ตม. เกาหลี เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ย. เฟซบุ๊กเพจ Bew Varaporn อินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ ที่มีคนติดตามกว่า 7 แสนคน โพสต์รีวิวประสบการณ์ติด ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ครั้งแรกในชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนที่ในเช้าวันต่อมาจะถูกส่งตัวกลับไทย เผยภาพร้องไห้จนตาแดง ระบุว่าตั้งใจมาเที่ยว และเดินทางมาที่นี่กว่า 8-9 รอบ กลับไม่อ่อนโยน ให้กลับประเทศอย่างเดียว นอนกับพื้น ไม่มีหมอน มีผ้าห่มเก่าให้ หลับๆ ตื่นๆ ตี 4-5 อากาศหนาวมาก และระบุอีกว่า ซีอีโอตัวน้อย อินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อย ยูทูปเบอร์ตัวน้อย นักท่องเที่ยวตัวน้อย หัวใจแตกสลายมาก อารมณ์รักเขาแต่เขาไม่รักเราปรากฎว่ามีชาวเน็ตวิจารณ์ว่าไปเป็นผีน้อยหรือไม่ ตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนหน้านี้โพสต์ว่าจะไปทำงานที่เกาหลี แต่ถือวีซ่าท่องเที่ยว ทำให้บิว วราภรณ์ ชี้แจงอีกครั้ง ยืนยันว่าไม่เคยเป็นผีน้อยหรือทำผิดกฎหมายที่เกาหลี ที่ผ่านมาได้รับเชิญจากทางแบรนด์เกาหลีไปอีเวนต์หลายครั้ง มาครั้งนี้ไปกับแฟนเพื่อไปตัดสูทแต่งงาน และถ่ายคลิปครบรอบ 8 ปี แต่ ตม.สอบถามย้อนหลังถึงการเดินทางมาอีเวนต์เมื่อเดือน มิ.ย. ทางแบรนด์เกาหลีได้เคลียร์เรื่องทุกอย่าง และโมฆสัญญาจบเรื่องนี้ไป ครั้งนี้แฟนเข้าได้ปกติ แต่ ตม. และล่ามกลับไม่ฟัง แม้จะเขียนคำคัดค้าน แต่สุดท้ายแจ้งว่าไม่ให้เข้าประเทศอีก จึงรู้สึกว่าครั้งนี้ทำเกินไป