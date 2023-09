“Short Wave Light Technology” งานวิจัยเพื่อดวงตา จากบริษัท Nutrition Profess คว้า 2 รางวัล จากเวทีระดับนานาชาติ

​สำหรับงานวิจัยและพัฒนานี้ ทำให้บริษัท “นูทริชั่น โปรเฟส” เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่● รางวัล WIIPA Special Awards จากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาการประดิษฐ์โลก, World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)● รางวัลเหรียญทองการวิจัยสกัดสารสำคัญจากดอกดาวเรือง(Marigold Extracts) ด้วยเทคโนโลยี “Short Wave Light Technology” สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตา จาก China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo ประเทศจีนซึ่งเทคโนโลยี “Short Wave Light Technology” ที่ทางทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ได้รับรางวัล เป็นงานวิจัยที่สามารถเพิ่มปริมาณสารสำคัญอาทิกลุ่ม สารประกอบฟีนอลิก และสารฟลาโวนอยด์ ที่จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีมากในสมุนไพรจากธรรมชาติ ให้มีสารสำคัญเพิ่มได้ถึง 379% โดยสกัดจากดอกดาวเรืองที่มีส่วนช่วยลดอาการตาแห้งได้ถึง 3 เท่า และมีส่วนช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้น 2 เท่า ซึ่งสามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาและในโอกาสนี้คุณภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ได้นำทีมวิจัยและพัฒนาเข้าพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) โดยศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, Innovation National Research Council of Thailand (NRCT)​นอกจากนี้บริษัทนูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครบวงจร แบรนด์เรียลอิลิคเซอร์ (Real Elixir) ยังไม่เพียงแต่มุ่งมั่นเพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงมุ่งมั่นส่งต่อเพื่อคืนกำไรสู่สังคมผ่านโครงการ “ตาสว่างกับ Yes Care” ซึ่งได้นางเอกสาว “ยุ้ย จีรนันท์” เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care มอบให้กับ “โครงการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมใหม่” ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ กว่า 140 ดวงตา โดยยึดหลัก “เพราะความสุข คือ ยาอายุวัฒนะ” ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการมอบโอกาสและแสงสว่างใหม่