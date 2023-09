นักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัล The Best Business Performance Excellence Award จากงาน Indonesia Inventors Day 2023 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยจากบริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด คว้ารางวัล The Best Business Performance Excellence Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที Indonesia Inventors Day 2023 (IID 2023) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ Werdhi Budaya Art Center เมืองเดนปาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล The Best Business Performance Excellence Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเข้มข้น เสริมโคเอนไซม์ คิวเท็น เพื่อบำรุงสมองและกระดูก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จากบริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแคปซูลนิ่ม จากน้ำมันงาดำเข้มข้น ที่สกัดด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค ปราศจากสารพิษตกค้าง พร้อมโคเอนไซม์คิวเท็น เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำเสื่อมและกระดูกพรุนโดยผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHPs&HACCP และ อย.นอกจากนี้ สิ่งประดิษฐ์และและนวัตกรรมอีก 3 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้- ผลงานเรื่อง “โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ” โดย นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ และคณะ จาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association (Special Prize)- ผลงานเรื่อง “ออกซิเจนบรรจุกระป๋องแบบพกพาสำหรับผู้ต้องการออกซิเจนชนิดผสมกลิ่นใหม่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ, นายศุภกิจ อมรฐิติพงศ์ และนายภวนันท์ ฤทธาเวช จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลจาก Technopol Group- ผลงานเรื่อง “ชุดการเรียนรู้โดรนเพื่อการศึกษา” โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล และคณะ จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก Romanian Inventors forum (Special Award)ใน IID 2023 ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้คว้าเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ ดังนี้-เหรียญทอง 19 ผลงาน-เหรียญเงิน 3 ผลงาน-เหรียญทองแดง 3 ผลงานพร้อมด้วย Special Prize จากนานาประเทศดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า นักประดิษฐ์ไทยได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมาตรฐานและการยอมรับผลงานในเวทีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากเวที IID 2023 ในปีนี้ ซึ่งมุ่งหวังว่า ผลงานต่างๆจะสามารถต่อยอดให้เกิดผลประโยชน์ที่ดียิ่งให้กับประเทศไทยต่อไปสำหรับ 18 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลในเวที Indonesia Inventors Day 2023 (IID 2023) ได้แก่• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• บริษัท เฮลท์ เฮิร์บ เซ็นเตอร์ จำกัด• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง• สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ• บริษัท รีนิว อินโนเวชั่นส์ จำกัด• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ• มหาวิทยาลัยแม่โจ้• วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง• วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี• วิทยาลัยเทคนิคลำปาง• วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา• โรงเรียนเมืองคง• โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย• โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ