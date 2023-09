“CIBA-DPU” แรงต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน “ปั้นแม่ทัพการค้าต่างประเทศ” คว้า Top100 โครงการ From Gen Z to CEO จัดโดยกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ True Digital Park “ดร.รชฏ ขำบุญ” คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และ “อาจารย์สุรชัย อเล็กซ์ สวนทับทิม” หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 14 คน เข้ารับมอบรางวัลจาก คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “From Gen Z to be CEO” ประจำปี 2566 ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อปั้น Gen Z รุ่นใหม่พัฒนาศักยภาพนักศึกษารุ่นใหม่ให้สร้างธุรกิจการส่งออกด้วยตนเอง และมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สอบได้คะแนนสูงสุด 100 คนแรกของประเทศ (TOP100) ให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรมภายหลังจากการเข้าจัดอบรมและสอบผ่านระบบ E-learning ระยะเวลากว่า 2 เดือน จากองค์กรชั้นนำกว่า 16 องค์กร ในการปั้น Gen Z สู่ CEO ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนถึง 23,800 คน จากทั้ง 24 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA-DPU) สามารถทำคะแนนสูงสุด 100 คนแรกของประเทศ (Top100) ทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 1. นายพีระ เพิ่มพูล 2. นางสาวภัคจิรา ขุนทอง 3. นางสาวหงส์ฟ้า บุญเพ็ง และนักศึกษาหลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัล 4. นางสาวเมธาวี บ้านกล้วยนอกจากนี้ ในจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 500 คนของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประจำปี 2566 ครั้งนี้ ยังสามารถคว้ารางวัลคะแนนสูงสุด 500 คนแรกของประเทศ (Top500) อีกจำนวน 8 คน ได้แก่ 1. นายกฤษณะ พงษ์เจริญยิ่ง 2. นางสาวกัญญาพัชร กลีบบัว 3. นางสาวธัญลักษณ์ ร้อยพิลา 4. นางสาวปณิธานทิพย์ โพธิ์งาม 5. นางสาวพลอยภัค เทียนเสม 6. นางสาวรุจิรดา เยาวรัตน์ 7. นายวรัตถ์ ฟองอนันตรัตน์ 8. นางสาวสุธิดา ปัญญารักษ์ดร.รชฏกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เข้าร่วมโครงการ From Gen Z to CEO นักศึกษาสามารถทำคะแนนสูงสุด 100 คนแรก หรือ Top 100 ได้ติดต่อกันมาต่อเนื่องโดยตลอด แสดงถึงศักยภาพความสามารถในตัวของนักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA-DPU) เราพัฒนาขึ้น ทำให้มั่นใจแนวทางที่เรามุ่งเน้นเรื่องของการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ ให้นักศึกษาเกิดกระบวนการซึมซับและนำไปใช้ได้จริง“ส่วนหนึ่ง นักศึกษาเขาเปิดรับ ต้องยอมรับเด็ก Gen Z รุ่นนี้เขามีความกระตือรือร้น เราก็พยายามที่จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนกันต่อไปให้มากขึ้นทั้งด้านกิจกรรมการอบรมหลักสูตรและต้องฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการซึมซับนำไปต่อยอดใช้ได้จริงในอีกหลายๆ เวที ทางด้านการขับเคลื่อนในด้านเครือข่ายพันธมิตรที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเปิดโอกาสช่วยส่งเสริมศักยภาพในตัวนักศึกษาของเราที่ดีนี้มีช่องทางเยอะขึ้น ซึ่งในตอนนี้ CIBA เราก็มีองค์กรที่เข้าร่วมกับเรากว่า 50 องค์กรในแต่ละหลักสูตรที่ล้วนแต่กระตือรือร้นในการร่วมกันทำ ก็ได้รับเสียงตอบรับคำชมเยอะมากจากผู้ประกอบการว่าเด็กเราเก่งและคล่องสามารถทำงานได้จริง เราในฐานะผู้สนับสนุนก็พลอยดีใจและภูมิใจไปด้วยเมื่อเห็นเขาเก่งขึ้น”ขณะที่ทางด้านอาจารย์สุรชัยเสริมว่า การเข้าร่วมโครงการไม่เพียงที่จะสร้างองค์ความรู้รอบด้านในเรื่องของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นเป้าหมายและฝันของนักศึกษาตั้งใจมาเรียน อาทิ 1. วิธีการส่งสินค้าออกและช่องการขายสินค้าไปต่างประเทศ 2. วิธีการวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศและเริ่มธุรกิจที่ตรงใจชาวต่างชาติ 3. แพลตฟอร์มเทคโนโลยีในปัจจุบัน นักศึกษายังได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการหาความร่วมมือ การติดต่อประสานงานในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือองค์ความรู้ของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจในอนาคต ที่ไม่เพียงจะสร้างรายได้ให้ตนเองแต่ยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศให้เกิดการเติบโตอีกด้วย“การทำงานเป็นทีม การประสานงาน คือสิ่งสำคัญ เพราะความสำเร็จในภาคธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นในตัวคนคนเดียว อย่างในงานนี้ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อาทิ คุณท็อป Bitkub มาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกิจในเรื่องการผลิตสินค้าต้องทำอย่างไร การขายสินค้าต่างประเทศควรรู้อะไรบ้างในมุมมองที่กว้างและหลากหลาย โดยเฉพาะการร่วมระดมทุนจากแหล่งไหน จะเข้าใจประเทศคู่ค้าเราอย่างไรให้เกิดการร่วมมือและผลักดันสู่ความสำเร็จ ซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญมากและตรงกับ Core ของมหาวิทยาลัยฯ เราที่ต้องการสร้างทักษะผู้ประกอบการ ก็ขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์ที่จัดโครงการดังกล่าว”ส่วนทางด้านนายพีระ เพิ่มพูล ตัวแทนนักศึกษา DPU ระบุว่า โครงการ From Gen Z to be CEO เป็นโครงการที่ตนรู้สึกประทับใจมาก เพราะเป็นเวทีกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับความสนใจ เช่น เรื่องการทำ Cross-Border e-Commerce การขายของออนไลน์แบบข้ามพรมแดน, การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและอื่นๆ อีกมากมาย โดยทุกๆ หลักสูตรจะถูกสอนโดยผู้ที่ทำธุรกิจจริงทำให้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ดีและละเอียดลึกซึ้ง“เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีมาก ดีใจมากที่อาจารย์ส่งเข้าร่วมตลอดทั้ง 3 ปี ที่ทางมหาวิทยาลัยเข้าร่วม เพราะในส่วนเนื้อหาหลักสูตรการอบรมในโครงการก็อัปเดตทันสมัย ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ มากมาย ก็ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมผลักดันนักศึกษาอย่างพวกเรา”“ส่วนเรื่องสำหรับการที่ได้คะแนนสูงสุด 100 คนแรกของประเทศ (TOP 100) ของโครงการนี้ 3 ปีต่อเนื่องกันได้ ผมคิดว่าความเก่งอาจจะเป็นแค่ 1 ใน 5 หรือน้อยกว่านั้น เพราะสิ่งสำคัญคือความตั้งใจและความพยายาม ถ้ามีสองอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้แน่นอน ก็ขอฝากถึงเพื่อนๆ และน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมในปีหน้า วิธีการเตรียมตัวยังไงสำหรับการสอบด้วยกัน 3 วิธี"“1. เริ่มจากช่วงการอบรม ควรจด เลกเชอร์ให้ละเอียด โดยจะสังเกตและโน้ต Keyword ของบทนั้นๆ จากการที่ผู้บรรยายเน้นย้ำบ่อยๆ หรือสิ่งที่เราสังเกตและเข้าใจว่ามันคือหัวใจของหัวข้อนั้น ที่สำคัญคือต้องโฟกัสในการอบรมเพราะจะทำให้เมื่อเรากลับมาอ่านจะเข้าใจได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น2. ต่อมาจะเป็นช่วงทบทวนเนื้อหา ควรนำเลกเชอร์ที่จดในโน้ตบุ๊กมาลงเป็นกระดาษ และนั่งอ่านทบทวนพร้อมกับทำการไฮไลต์ข้อความสำคัญใหม่พร้อมกับลากเส้นเชื่อมโยงเนื้อหา จากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วก็มาอ่านทบทวนอีกครั้ง3. สุดท้ายคือ ช่วงก่อนทำบททดสอบให้นั่งอ่านเลกเชอร์ที่เขียนลงกระดาษแบบผ่านๆ อีกครั้ง เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหา แล้วจากนั้นก็ลุยเลยครับ เชื่อว่าทำได้ทุกคนแน่นอน” นายพีระ ตัวแทนนักศึกษา DPU กล่าวทิ้งท้าย