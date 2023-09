เปิดตัวโครงการ “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน”

การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความสมดุลสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงเล็งเห็นว่าการต่อยอดธุรกิจให้กลุ่มผู้ประกอบกอบการ ชุมชน และผู้ให้บริการสินค้ากลุ่ม Low Carbon & Sustainability Management ผ่านการจัดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และขยายช่องทางในการดำเนินการตามนโยบาย ในการจัดการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) อย่างเป็นรูปธรรม ใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการกระจายรายได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) จะช่วยส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมาย และนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปโดยงาน “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-18.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการจัดเต็ม 5 กิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่- กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ “Go Green Matching: One Perfect Match สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน”- รูปแบบการจัดงานแบบ Sustainable Event โดยมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้จริง- พบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้าน Low Carbon และ Sustainable Tourism กว่า 50 ราย- พบ Seller จากรางวัล Thailand Tourism Awards (รางวัลกินรี) และผู้ประกอบการจาก Go Green Booking Platform ที่การันตีด้วยมาตรฐาน The Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)- Talk Session: เวทีให้ความรู้พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้-27 กันยายน 2566ได้ที่เว็บไซต์: www.amazingsustainableeventbusinessmatchingday.comFacebook: https://www.facebook.com/AmazingSustainableEventBusinessMatchingDay