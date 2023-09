คปภ.เปิดงานมหกรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน “Thailand InsurTech Fair 2023” ขนทัพแพกเกจประกันฯ จากบริษัทชั้นนำ ลดสูงสุด 30%

​สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech Thailand (CIT) จัดพิธีเปิดงานมหกรรมประกันภัยเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และพันธมิตรประกันภัย ขนทัพมานำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านประกันภัยสุดล้ำ ภายใต้แนวคิดโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงาน พร้อมแล้วกับการเป็นสุดยอดงานมหกรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียนที่รวมด้านข้อมูลการประกันภัยและแพกเกจประกันภัยสุดคุ้มในงาน ทั้งแบบ Onsite และ Online หวังสร้างความตระหนักด้านการประกันภัยและการเข้าถึงระบบประกันแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงประธานเปิดงานมหกรรมเทคโนโลยีประกันภัย “Thailand InsurTech Fair 2023” กล่าวว่า “งานมหกรรมประกันภัย หรือ Thailand InsurTech Fair ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทชั้นนำ พบกับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีประกันภัย และเหล่า Start up พร้อมสุดยอดผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีประกันภัย จากทั่วทุกมุมโลก มาพร้อมให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ ซึ่งนับเป็นงานใหญ่ของปีและเป็นความภาคภูมิใจของวงการประกันภัยไทย ที่เราสามารถสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้บริการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยได้เป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอัปเดตเทรนด์และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยในยุคดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย สนับสนุนการเข้าถึงการประกันภัยและสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน และเจ้าของธุรกิจองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน ตามแนวคิด Strengthening Sustainability Through Insurance Innovation - เสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัย”​ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนทุก Gen ทุกเพศทุกวัยที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม พร้อมรวบรวมบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย บริษัท Start up ด้านเทคโนโลยีประกันฯ และผู้ประกอบการอื่นๆ อีกมากมาย พิเศษสุด พบกับกิจกรรมไฮไลต์ภายในงานที่พลาดไม่ได้ เช่น1. รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า BYD และของรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 1.4 ล้านบาท และข้อเสนอสุดพิเศษ ประกันภัยโดนใจ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 30% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานมียอดใบเสร็จ 500 บาทขึ้นไป ​2. งานสัมมนาให้ความรู้จากเหล่าวิทยากรกูรูด้านประกันภัย ในวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ซึ่งสามารถรับชมได้ 2 ภาษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทาง www.TIF2023.com โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ‘เทคโนโลยีประกันภัยล้ำสมัย เสริมพลังการประกันภัยที่ยั่งยืน’ โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, หัวข้อ ‘เสริมแกร่ง ลดต้นทุน ให้ระบบประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยสุดยอดเทคโนโลยีแห่งอนาคต’ โดย คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หัวข้อ ‘ติดอาวุธพิชิตวิกฤตเงินเฟ้อด้วยเทคโนโลยีประกันภัย’ โดย คุณชาญฤทธิ์ สุกปลั่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และกลยุทธ์นายหน้าประกันภัย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และหัวข้อ ‘วางแผนเกษียณอย่างมั่งคั่งและมั่นคงด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี’ โดย คุณสุชาติ นิลคำวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น (ตารางการสัมมนา คลิก : www.TIF2023.com)​3. นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยสุดล้ำ จากเหล่า tech startup ที่ขนทัพมาอัปเดตเทรนด์สุดล้ำ Business matching หรือ การจับคู่ธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดธุรกิจสร้างการเติบโตภายในงาน​4. กิจกรรม Redeem Point ผ่านเว็บไซต์ TIF 2023 ในรูปแบบ O2O (Online to Offline) รับทันทีของรางวัลคูปองเงินสดจากท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และสตาร์บัคส์ เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ TIF 2023 และเข้าร่วมกิจกรรม Interactive Zone ภายในงานครบ 4 จุด ได้แก่ โซน InsurTech Opinion Board โซน Insurtech Playground โซน Insurevolution และโซนบูทสำนักงาน คปภ.​พลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตจาก ‘นิว-ฐิติภูมิ และกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ Meet & Greet พร้อมการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนประกันภัยให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ อีกด้วย​“งานนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสำนักงาน คปภ.ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ประกันฯ การให้บริการ และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้วงการประกันภัยไทยเกิดการตื่นตัว นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ คุ้มค่า และคุ้มครองผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง และใช้ระบบประกันภัยเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถตัดสินใจซื้อประกันภัยได้ตรงความต้องการและความเสี่ยงภัยของตนเองได้อย่างแท้จริง จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานระหว่างวันที่นี้ ที่และทาง www.TIF2023.com ครับ” ดร.สุทธิพล กล่าวในตอนท้ายสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website : www.TIF2023.com , Facebook : OIC Thailand และ CIT - Center of InsurTech Thailand, Instagram, Youtube : Oicthailand และ Citthailand และ Twitter : Oic_thailand