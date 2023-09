ครั้งแรกในไทยกับงานแสดงนวัตกรรมอาคารระดับโลก ‘Nova BUILD EXPO 2023’ คาดผู้เข้าร่วมงาน 3 วัน 10,000 คน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ดร. เกชา ธีระโกเมน ประธานการจัดงาน Nova BUILD EXPO ในฐานะผู้ออกแบบอาคารซึ่งเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมก่อสร้างได้เผยมุมมองอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2566 ว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยเกิดการชะลอตัวมาหลายปีตั้งแต่เกิดโควิด – 19 จนกระทั่งปัจจุบัน คาดว่าหลังจากจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วและรัฐบาลได้เสนอนโยบายออกมาจะทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างกลับมาเติบโตอีกครั้ง เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ซึ่งไทยมีโอกาสและศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนได้“ความไม่ชัดเจนของรัฐบาลมีผลต่อความไม่มั่นใจของนักลงทุน หากรัฐบาลชัดเจนนักลงทุนจะเริ่มกลับเข้ามา ซึ่งหลังจากรัฐบาลจัดตั้งแล้วน่าจะเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2566 โดยคาดว่าจะมีการเติบโตจากก่อนเกิดโควิด – 19 ถึง 15% แต่เป็นการเติบโตใน 5 กลุ่มอาคาร คือ Mixed Use, Community Mall, Health & Wellness, โรงแรมสำหรับคนรุ่นใหม่ และบ้านที่มีคุณภาพสูง ส่วนกลุ่มอาคารสำนักงานและคอนโนมีเนียมถือว่ามีสต๊อกอยู่มากทำให้ตลาดส่วนนี้โตช้าลง”โดย 5 กลุ่มที่เติบโต คือ 1. กลุ่ม Mixed Use เกิดจากตลาดยังมีความต้องการอยู่ 2. กลุ่ม Community Mall ที่มีแนวคิดใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบใหม่ มีพื้นที่สีเขียว มีหลังคากันแดดและสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ เช่น กลุ่มโลตัสมีการสร้าง Community Mall รูปแบบใหม่มากขึ้นและกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์อื่นๆ ก็จะไปในทิศทางนี้ 3. กลุ่ม Health & Wellness หรือกลุ่มฟื้นฟู ป้องกัน ซึ่งไทยเป็นอันดับ 1 ของโลกในด้านการดูแล เช่น อาคารโรงพยาบาล ต้องเป็นมากกว่าสถานที่รักษาโรค แต่เป็นการโฟกัสเรื่องการป้องกัน ฟื้นฟูและการให้คนไข้ศูนย์กลาง ดังนั้น ห้องพักผู้ป่วยจึงถูกออกแบบให้เหมือนกันห้องพักโรงแรมที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ฟื้นฟูสุขภาพ 4. กลุ่มโรงแรมสำหรับคนรุ่นใหม่ คือ โรงแรมที่ไม่ได้เน้นความอลังการ แต่เน้นในเรื่องความสะดวกสบาย ความสะอาด เพราะคนรุ่นใหม่จะมองหาโรงแรมสำหรับการพักผ่อนที่ไม่ต้องหรูหราและราคาไม่สูง และ 5. กลุ่มบ้านที่มีคุณภาพสูง เช่น โครงการบ้านที่ราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มนี้เติบโตได้ดีดร. เกชา กล่าวถึงเทรนด์อาคารในปัจจุบันว่า อาคารยุคใหม่จะต้องเป็นไปในแนวทาง ESI (อีซี่) คือ 1. เป็นอาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco system) 2. เป็นอาคารที่ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และ 3.อาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-being) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ESG (Environmental, Social, & Governance) ด้วย“จากนี้ไปทุกภาคอุตสาหกรรมจะต้องนำมิติใหม่นี้ไปใช้ มิฉะนั้นจะถูก Disruption จากบริษัทออกแบบก่อสร้างรุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและเติบโตแบบก้าวกระโดด ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารต้องมุ่งสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาคารสีเขียว (Green Building) ภายใต้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) โดย U.S. Green Building Council, TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) โดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) และ WELL ซึ่งกระแสรักษ์โลกจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มขึ้น”ดร. เกชา ได้กล่าวถึงการจัดงาน “Nova BUILD EXPO 2023” ว่า เป็นเวทีรวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ ESI มาไว้ในที่เดียว พร้อมเชื่อมโยงผู้ที่มีนวัตกรรมจากทั่วโลกกว่า 92 บริษัทให้ได้พบกับผู้ที่กำลังเสาะหานวัตกรรมเพื่อ Matching Business (B to B) และหาสินค้านวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน (B to C) โดย Concept ของงาน คือ “Connect the I Dots” เพื่อให้เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้งานจริง พร้อมการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพันธมิตร 37 องค์กร ทั้งองค์กรวิชาชีพ วิชาการ ภาครัฐและภาคธุรกิจโดยงาน “Nova BUILD EXPO 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 103 - 104 ไบเทค บางนา คาดตลอด 3 วันของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน สร้างรายได้ หลายพันล้านบาทจุดสำคัญที่ทำให้งาน “Nova BUILD EXPO 2023” เป็นที่น่าสนใจและต้องมาชม คือ Main Stage, Professional Stage และห้องสัมมนาที่จัดเป็น Carbon Day และ Clean Air Day ทุกหัวข้อล้วนแต่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ มี Content แน่นที่หาฟังได้ยาก สำหรับไฮไลท์ในงาน คือ1. เสวนาเรื่อง “อสังหารักษ์โลก ไปได้ไกลไหม?” โดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, คุณกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ จากบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, คุณสืบพงษ์ เกียรติวิศาลชัย จากบริษัท สยามสินธร จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์2. การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ESI Talk เวทีปฏิวัติการสื่อสารให้กับงานในวงการอาคาร ด้วยการแปลสารจากศาสตร์ที่ยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ภายในเวลา 15 นาที โดยผู้นำทางความคิด อาทิ ศ.ดร. เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวเรื่อง “Believe You Can Change Your Society”, รศ.ดร สิงห์ อินทรชูโต หัวเรื่อง “Nature Positive, Carbon Negative”, รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ หัวเรื่อง “The Future is NOW”, คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน หัวเรื่อง “เบื้องหลังความสำเร็จคือความคิดและความอยากรู้” และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวเรื่อง “The Future Redefined” นิยามอนาคตที่เปลี่ยนไป เป็นต้น3. กิจกรรม Round Table Forum กับ 6 หัวข้อปัญหาที่ระดมเอาผู้มีความรู้ความสามารถกว่า 50 ท่าน ร่วมแก้ปัญหาการใช้กับเมืองทั่วประเทศ อาทิ การผันคูคลองและทางเดินน้ำในเมืองให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายใน 3 ปี, วิธีการควบคุมการแยกขยะและการรีไซเคิลขยะที่เกิดในชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพ, การจัดการ Walking Street ให้มีความเป็น Green & Sustainable เป็นต้น4. เสวนาเรื่อง “ทำไมคนทั้งโลกพูดเรื่องคาร์บอน?” โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ดำเนินรายการโดย คุณกิตติคุณ คชเสนีนอกจากนี้ ภายในงานจะมีการมอบรางวัล “Nova Stage of Designer Award” ซึ่งเป็นโครงการปลูกฝังแนวคิดด้าน ESI – Ecosystem, Sustainability, Innovation for Wellbeing ให้กับนิสิตนักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมประกวด โดย 9 ทีมสุดท้ายจะต้องแสดงแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอและตอบคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกที่จะนำมาจัดแสดงตลอด 3 วัน อาทิ Unisus Green Energy ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและระบบสาธารณูปโภคเมืองในอนาคตรายแรกในประเทศไทย จะนำนวัตกรรมระบบทำความเย็นรวมศูนย์ District Cooling System และระบบจ่ายน้ำดื่มถึงทุกบ้าน, พบเทคโนโลยีสำหรับอนาคต GRAPHENE สารเคมีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแบตเตอรี่ไฮโดรเจนแห่งอนาคต, นวัตกรรม Monitor ฟ้าผ่าซึ่งทำนายได้แม่นยำถึง 95 %, เทคโนโลยีก่อสร้างอาคารเร็วที่สุดในโลก ภายใน 2 สัปดาห์ และลิฟต์ความเร็วที่สุดของโลก โดยบริษัท ฮุนได เป็นต้น“ทุกวันเรามีการจัดทัวร์ กรุ๊ป พาผู้เข้าชมงานชมสินค้านวัตกรรมตามบูธต่างๆ ซึ่งนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงจะเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่ไกลตัวและช่วยให้การใช้ชีวิตของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้น”สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงาน “Nova BUILD EXPO 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 103 – 104 ไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Nova-BUILD-EXPO โดยช่วงเวลา 14.00 น. ของทุกวัน มีการจับรางวัล Lucky draw สินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ