อาหารไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก! เมนู "ต้มข่าไก่" คว้าอันดับ 1 ซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลก

วันนี้ (7 ก.ย.) เว็บไซต์ " TasteAtlas " ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมเมนูอาหาร, ร้านอาหาร, สูตรอาหาร และการรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก ได้จัดอันดับเมนูซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลก 10 Best Rated CHICKEN SOUPS in the World ซึ่งผลปรากฏว่าเมนู "ต้มข่าไก่" ของเมืองไทยคว้าแชมป์อันดับ 1 ในปีนี้ ซึ่งมีการบันทึกการให้คะแนน 1,376 รายการและถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีสำหรับวงการอาหารไทย ที่เมนูอาหารพื้นถิ่นของบ้านเราได้เป็นที่รู้จักไปไกลในระดับโลก สำหรับ Top 10 เมนูซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลกและอันดับอื่น ๆ ของเมนูซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลก คืออันดับ 2 Ciorba Radauteana จากประเทศโรมาเนียอันดับ 3 Zeama จากประเทศมอลโดวาอันดับ 4 Chorba Beida จากประเทศแอลจีเรียอันดับ 5 Supa cu taietei จากประเทศโรมาเนียอันดับ 6 Bela Corba จากประเทศเซอร์เบียอันดับ 7 Sopa de Gallina indai จากประเทศเอลซัลวาดอร์อันดับ 8 Inchicapi จากประเทศเปรูอันดับ 9 Rozol z Kury จากประเทศโปแลนด์อันดับ 10 Chikhirtmo จากประเทศเจอร์เจียสำหรับ ต้มข่าไก่ อาหารไทยแสนอร่อย ที่ปรุงจากกะทิ, ไก่, ข่า, ตะไคร้,กระเทียม, พริก, ใบมะกรูด, น้ำปลา และเห็ดหอม มีรสชาติเผ็ดร้อน ฉุน เปรี้ยวเล็กน้อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสรรพคุณทางยาที่ดี เช่น ช่วยบรรเทาระบบทางเดินอาหาร-ลำไส้ ซึ่งได้รับคะแนนมากถึง 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน