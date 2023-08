คณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย ของ MEA จัดอบรมหลักสูตร “Change for Good” (ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข)

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “Change for Good” (ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข) ร่วมด้วยนายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ในฐานะประธานคณะทำงาน Change for Good ของ MEA กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน MEA เข้าร่วม ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างความตระหนักรู้เรื่องอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน ณ ห้องสัมมนา อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566การอบรมหลักสูตร “Change for Good” (ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบายทรัพยากรดิน ตลอดจนความปลอดภัยมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของประชาชน และสร้างความตระหนักรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนารวม 4 ด้าน หรือ Four Better ประกอบด้วย Better Production (การผลิตที่ดี) Better Nutrition (โภชนาการที่ดี) Better Environment (สิ่งแวดล้อมที่ดี) Better Life (ชีวิตที่ดี) ตามแนวทางการพัฒนาของสหประชาชาติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ จ.อุบลราชธานี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมปราชญ์ดิน ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ศาสตร์พระราชากับพลังบวร พร้อมทั้ง อาจารย์ยวง เขียวนิล ปราชญ์ดิน ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการศาสตร์พระราชา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ มีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึก เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Design) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย